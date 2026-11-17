Hollywood đang tìm kiếm thế hệ ngôi sao mới từ những bộ phim dành cho giới trẻ - Ảnh: The Hollywood Reporter



Trong nhiều thập niên, Hollywood luôn cần những gương mặt trẻ để duy trì sức hút của ngành công nghiệp điện ảnh.

Nếu trước đây, một vai diễn trong phim bom tấn, tác phẩm độc lập được giới phê bình đánh giá cao hay loạt phim truyền hình chất lượng có thể mở đường cho sự nghiệp, năm 2026 đang chứng kiến một xu hướng khác: những bộ phim dành cho khán giả trẻ trở thành bệ phóng nhanh chóng đưa diễn viên đến với danh tiếng.

Công thức thành sao hạng A Hollywood đang thay đổi

Các bộ phim như The Summer I Turned Pretty, Off Campus hay Heated Rivalry tạo nên cộng đồng người hâm mộ đông đảo, giúp những gương mặt như Lola Tung, Stephen Kalyn, Connor Storrie... nhanh chóng được chú ý.

Đáng chú ý, chỉ một năm sau khi Heated Rivalry ra mắt, hai diễn viên chính Connor Storrie và Hudson Williams xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn, từ Quả cầu vàng đến Thế vận hội mùa đông.

Dàn diễn viên series The Summer I Turned Pretty gồm Gavin Casalegno, Lola Tung và Christopher Briney - Ảnh: Vanity Fair



Theo The Hollywood Reporter, đây là thời điểm tương đối thuận lợi để các tài năng trẻ vươn lên trong ngành giải trí để trở thành sao hạng A, bất chấp Hollywood đang cắt giảm ngân sách sản xuất và trải qua nhiều biến động về cấu trúc doanh nghiệp.

Điều đó có thể thấy con đường xây dựng danh tiếng hiện nay đã khác đáng kể so với một thập niên trước. Vào cuối những năm 2010, những thương hiệu điện ảnh lớn từng là bệ phóng quan trọng cho các diễn viên trẻ.

Spider-Man góp phần đưa Tom Holland và Zendaya đến gần hơn với công chúng, trong khi Timothée Chalamet tạo dấu ấn qua Call Me by Your Name.

Một số diễn viên khác như Anya Taylor-Joy, Paul Mescal và Daisy Edgar-Jones cũng có bước ngoặt sự nghiệp nhờ các loạt phim truyền hình được giới chuyên môn đánh giá cao.

Từ màn ảnh nhỏ đến phòng vé

Dù phim truyền hình là bệ phóng hiệu quả, các chuyên gia trong ngành cho rằng điện ảnh chiếu rạp mới là bước đi quan trọng để một diễn viên chứng minh sức bền danh tiếng và khả năng thương mại.

Thay vì vội vàng đảm nhận vai chính trong một dự án phát trực tuyến, diễn viên trẻ có thể lựa chọn vai phụ trong phim điện ảnh quy mô lớn, đặc biệt khi được đứng cạnh những ngôi sao hạng A và hưởng lợi từ chiến dịch quảng bá mạnh mẽ của các hãng phim.

Inde Navarrette trở thành ngôi sao Hollywood nổi bật nhờ cơn sốt phim kinh dị Obsession - Ảnh: IMDb

Ngược lại, việc nhận vai chính trong những thương hiệu điện ảnh kinh phí lớn không còn là lựa chọn bảo đảm thành công.

Sự mệt mỏi của khán giả với dòng phim siêu anh hùng, cùng xu hướng quan tâm đến những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của đạo diễn, khiến một vai diễn trong vũ trụ DC hay Marvel không còn mặc nhiên trở thành tấm vé đưa diễn viên lên hàng sao hạng A.

Series truyền hình thanh xuân học đường Off Campus thu hút 36 triệu lượt xem toàn cầu trong 12 ngày đầu tiên, đồng thời trở thành mùa phim ra mắt được xem nhiều nhất trên Prime Video trong nhóm khán giả nữ từ 18 đến 34 tuổi - Ảnh: IMDb

Bên cạnh đó, khả năng biến hóa qua nhiều thể loại cũng là yếu tố quyết định.

Một diễn viên thành danh nhờ phim thanh xuân học đường nên thử sức với những dự án điện ảnh có chiều sâu nghệ thuật.

Người tạo dấu ấn từ phim kinh dị cũng cần cân nhắc trước khi tiếp tục nhận những vai diễn tương tự, tránh bị đóng khung hình ảnh.

Tuy nhiên, họ vẫn cần duy trì kết nối với cộng đồng người hâm mộ đã góp phần tạo nên danh tiếng ban đầu.



Trailer Heated Rivalry. Phim đạt 10,6 triệu lượt xem tại Mỹ trên HBO Max, với phụ nữ chiếm khoảng 2/3 tổng khán giả - Video: HBO

Những hợp đồng đại diện thương hiệu xa xỉ

Ngoài màn ảnh, thời trang và các thương hiệu xa xỉ cũng đang mở ra nguồn thu nhập và cơ hội xây dựng hình ảnh cho thế hệ diễn viên mới.

Nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và khả năng tạo hiệu ứng với công chúng trẻ, họ ngày càng được các nhãn hàng lựa chọn cho những chiến dịch quảng bá. Connor Storrie và Hudson Williams là hai ví dụ nổi bật.

Sau thành công của Heated Rivalry, Connor Storrie ký hợp đồng với YSL và trở thành đại sứ trang sức của Tiffany & Co.

Hudson Williams xuất hiện trong chiến dịch mùa hè 2026 của Balenciaga, đồng thời được bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu Bvlgari.

Connor Storrie và Hudson Williams đang được các thương hiệu xa xỉ săn đón - Ảnh: Vogue

Tương tự, Inde Navarrette - diễn viên tạo dấu ấn với Obsession - nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập Thu 2026 của Gap và chiến dịch mùa lễ hội của David Yurman chỉ trong sáu tháng sau khi bộ phim ra mắt vào tháng 5.

Sự dịch chuyển này cho thấy danh tiếng của diễn viên trẻ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng phim tham gia hay thành tích phòng vé.

Những hợp đồng quảng cáo thời trang, trang sức và đồng hồ có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể, thậm chí vượt thù lao từ một vai diễn điện ảnh. Nhờ đó, họ có thêm quyền chủ động lựa chọn dự án và định hướng sự nghiệp.