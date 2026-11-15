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Hollywood chi hàng triệu USD mời sao hạng A đóng phim truyền hình

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Dù thời kỳ bùng nổ của truyền hình trực tuyến đã qua, những ngôi sao hàng đầu Hollywood vẫn nhận được mức thù lao đáng kinh ngạc, có người bỏ túi tới 2 triệu USD cho mỗi tập phim.

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Từ trái qua: Andrew Garfield, Selena Gomez, Zendaya, Chris Pratt và Nicolas Cage. Họ là những ngôi sao có cát sê lên đến hàng triệu USD ở Hollywood - Ảnh: Variety

Theo Variety, dù hoạt động sản xuất phim truyền hình đang chững lại do các nền tảng thắt chặt ngân sách, những ngôi sao hàng đầu Hollywood vẫn có thể nhận mức thù lao đáng kinh ngạc nếu tham gia các dự án phù hợp.

Những hợp đồng triệu USD mỗi tập

Jennifer Aniston và Reese Witherspoon là hai trong số những ngôi sao từng đạt được thỏa thuận đáng chú ý. Cả hai được cho là nhận khoảng 2 triệu USD mỗi tập khi tham gia The Morning Show của Apple TV.

Một trường hợp khác là Sylvester Stallone. Nam diễn viên được cho là bỏ túi khoảng 2 triệu USD mỗi tập với series Tulsa King trên Paramount+, do Taylor Sheridan sản xuất.

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Jennifer Aniston (trái) chia sẻ ảnh chụp chung với Reese Witherspoon trên phim trường series The Morning Show - Ảnh: Apple TV

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Ở tuổi 80, Sylvester Stallone vẫn giữ được sức hút bền bỉ ở Hollywood - Ảnh: David

Trong khi đó, bộ ba Selena Gomez, Steve Martin và Martin Short của Only Murders in the Building được cho là nhận hơn 1 triệu USD mỗi tập khi series bước sang mùa thứ 6.

Jennifer Garner cũng vượt mốc 1 triệu USD mỗi tập với The Five-Star Weekend của Peacock.

Một đại diện trong ngành quản lý nghệ sĩ cho biết nhu cầu tìm kiếm những ngôi sao đủ sức bảo chứng sức hút cho các series truyền hình hiện lớn hơn bao giờ hết.

Mức thù lao 2 triệu USD mỗi tập, vốn từng được xem là điều khó tưởng tượng, nay đã trở thành một phần của cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng.

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Selena Gomez đăng ảnh chụp cùng các bạn diễn trong phim "Only Murders in the Building", Steve Martin và Martin Short, lên Instagram - Ảnh: IGNV

Streaming mở ra cơ hội mới cho diễn viên Hollywood

Làn sóng streaming mở ra cơ hội mới cho những diễn viên không còn thường xuyên đảm nhận vai chính trong các phim điện ảnh bom tấn.

Họ có thể tiếp tục duy trì sức hút trên màn ảnh nhỏ với những hợp đồng giá trị, đồng thời giảm bớt áp lực công việc.

Thay vì phải tham gia mùa phim dài 22 tập như thời kỳ truyền hình phát sóng truyền thống, các series hiện nay thường chỉ có 6-10 tập. Điều này giúp những ngôi sao hàng đầu dễ dàng sắp xếp lịch trình và tham gia nhiều dự án hơn.

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Danh sách 21 ngôi sao nhận cát sê phim truyền hình lên đến hàng triệu USD ở Hollywood - Ảnh: Variety

Một người trong ngành nhận định nếu diễn viên đứng ở vị trí thứ nhất hoặc thứ hai trong danh sách phân vai, đây là thời điểm đặc biệt thuận lợi về mặt tài chính.

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Tuy nhiên, cơ hội không phân bổ đồng đều. Trong khi những tên tuổi hàng đầu tiếp tục nhận cát sê khổng lồ, các diễn viên tầm trung lại gặp nhiều khó khăn hơn.

Trước đây, họ có thể duy trì thu nhập ổn định bằng cách liên tục tham gia các phim truyền hình, ngay cả khi không góp mặt trong tác phẩm ăn khách. Mô hình này hiện không còn phổ biến.

Bù lại, các điều khoản độc quyền từng hạn chế diễn viên tham gia nhiều series cùng lúc cũng dần nới lỏng.

Do mỗi mùa phim có ít tập hơn, các hãng phim và nền tảng streaming sẵn sàng để diễn viên nhận thêm dự án khác. Nicole Kidman là một trong những gương mặt tiêu biểu với lịch trình xuất hiện dày đặc trên màn ảnh.

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Nicole Kidman trong series Margo's Got Money Troubles ra mắt năm 2026 - Ảnh: Apple TV

Cuộc đua thù lao giữa các nền tảng

Một thay đổi khác góp phần tạo nên sự công bằng về thù lao là quy định được bang California ban hành cách đây 8 năm, cấm sử dụng mức lương ở vai diễn trước đó làm căn cứ mặc định trong quá trình đàm phán hợp đồng mới.

Quy định này giúp thu hẹp khoảng cách thu nhập trong ngành, bởi mức thù lao hiện được xác định dựa trên vai diễn thay vì lịch sử tiền lương của diễn viên.

Nhờ đó, diễn viên nữ và các nhóm vốn thường nhận thù lao thấp hơn có thêm cơ hội yêu cầu mức cát sê tương xứng.

Trailer Euphoria mùa 3. Đây là một trong những series gây sốt nhất năm 2026 - Video: HBO

Trong cuộc đua chiêu mộ ngôi sao, Apple được đánh giá là nền tảng cạnh tranh nhất về thù lao, bên cạnh HBO và Amazon. Peacock cũng sẵn sàng chi hơn 1 triệu USD mỗi tập cho những diễn viên như Jennifer Garner.

Paramount+ thu hút nhiều tên tuổi lớn, đặc biệt trong các dự án của Taylor Sheridan và 101 Studios, với mức thù lao vượt 1 triệu USD mỗi tập dành cho một số diễn viên chính.

Ngược lại, Disney được đánh giá có xu hướng thận trọng hơn trong chi tiêu. FX cũng không quá tập trung vào việc chiêu mộ những ngôi sao có cát sê cao, thay vào đó ưu tiên chất lượng nội dung và sức mạnh kịch bản, như cách series Shōgun tạo được dấu ấn.

- Ảnh 8.Ngành phim truyền hình Hàn Quốc bên bờ vực khủng hoảng

Sản lượng phim truyền hình Hàn Quốc giảm 30% trong 2 năm, kéo theo khủng hoảng việc làm và nguy cơ suy yếu hệ sinh thái sản xuất.

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    Chủ đề: Jennifer Aniston hollywood truyền hình Phim Mỹ cát-sê

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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