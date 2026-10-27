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Chiếc vòng cổ lập kỷ lục thế giới của Nicole Kidman trong lịch sử điện ảnh

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Nicole Kidman từng đeo chiếc vòng cổ lộng lẫy trị giá 2,5 triệu USD trong bộ phim ca nhạc xa hoa Moulin Rouge! ra mắt năm 2001.

Chiếc vòng cổ từng lập kỷ lục thế giới của Nicole Kidman - Ảnh 1.

Tạo hình của Nicole Kidman trong Moulin Rouge! (2001) - Ảnh: IMDb

"Người ta gọi nàng là viên kim cương lấp lánh". Đó là lời giới thiệu nhân vật Satine do Nicole Kidman thủ vai trong phim Moulin Rouge! (2001), kể về một kỹ nữ có khả năng ca hát và vũ đạo điêu luyện. Và quả thực, không có lời miêu tả nào chính xác hơn thế.

Nicole Kidman đeo lượng trang sức trị giá hàng triệu USD trong phim. Riêng một chiếc vòng cổ kim cương có giá lên tới 2,5 triệu USD.

Chiếc vòng cổ 2,5 triệu USD cần hai vệ sĩ bảo vệ ở phim trường

Lấy bối cảnh Paris năm 1899, giữa thời kỳ Cách mạng Bohemian, Moulin Rouge! (2001) kể về mối tình lãng mạn giữa nhà thơ nghèo Christian và nàng kỹ nữ Satine tại Paris cuối thế kỷ 19.

Khi vị Công tước tìm cách chiếm hữu Satine, hắn đặt lên cổ nàng vòng cổ kim cương ddeer chinh phục nàng.

Được nhà kim hoàn người Úc Stefano Canturi thiết kế và đặt tên theo nhân vật của Nicole Kidman trong Moulin Rouge!, vòng cổ Satine được ghi danh trong Sách kỷ lục Guinness là món trang sức có giá trị cao nhất từng được chế tác cho một bộ phim điện ảnh. Khi ấy, nhà đấu giá Christie's định giá khoảng 1 triệu USD.

Chiếc vòng cổ từng lập kỷ lục thế giới của Nicole Kidman - Ảnh 2.

Cận cảnh chiếc vòng cổ Satine phủ đầy kim cương - Ảnh: Christie's

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vulture năm 2022, đạo diễn Baz Luhrmann giải thích lý do chiếc vòng cổ phải được chế tác bằng kim cương thật bất chấp chi phí đắt đỏ.

Ông chia sẻ: "Ngày trước, khi thực hiện Moulin Rouge!, chúng tôi tạo ra phiên bản riêng của một chiếc vòng cổ kim cương Cartier dành cho Nicole Kidman.

Vào thời điểm đó, bạn không thể tạo ra hiệu ứng lấp lánh trên phim giống như kim cương thật. Bạn cần kim cương thật. Vì vậy, chiếc vòng cổ đó hoàn toàn là kim cương thật, trị giá 2,5 triệu USD".

Chiếc vòng cổ từng lập kỷ lục thế giới của Nicole Kidman - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc sử dụng món trang sức đắt giá cũng kéo theo những yêu cầu an ninh nghiêm ngặt - Ảnh: IMDb

"Vấn đề là khi mang một món đồ có giá trị thực sự lên phim trường, bạn cần có hai vệ sĩ túc trực mọi lúc. May mắn là ngày nay, bạn có thể tạo hiệu ứng lấp lánh bằng kỹ thuật hậu kỳ" - đạo diễn kể.

Điều đó có thể giúp các nhà làm phim thuận tiện hơn, nhưng chắc chắn không thể mang lại cảm giác xa hoa tương tự.

1.308 viên kim cương

Chiếc vòng cổ Satine do chính đạo diễn Baz Luhrmann và vợ ông, nhà thiết kế phục trang từng đoạt giải Oscar Catherine Martin, lên ý tưởng.

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Hai người hợp tác với nhà thiết kế trang sức danh tiếng Stefano Canturi để tạo nên món trang sức kim cương có cấu trúc tinh xảo, tựa như ren.

Thành phẩm là chiếc vòng cổ bằng vàng trắng đính kim cương nặng 134 carat, tạo thành từ 1.308 viên kim cương, với một viên sapphire xanh Sri Lanka đính tại khóa cài.

Patricia Canturi, giám đốc thương hiệu Canturi, cho biết nhà thiết kế Stefano Canturi dành nhiều tuần nghiên cứu trang sức Pháp cuối thế kỷ XIX nhằm bảo đảm thiết kế đạt độ chính xác cao nhất về mặt lịch sử.

Trailer Moulin Rouge!

Chiếc vòng cổ xa hoa được tạo ra nhằm tôn lên phần cổ thanh tú và đường nét quyến rũ nơi ngực áo của Nicole Kidman.

Đặc biệt, món trang sức càng trở nên nổi bật giữa hàng loạt bộ phục trang sân khấu cầu kỳ của các vũ công xuyên suốt bộ phim.

Hiện tại, chiếc vòng cổ mang tính biểu tượng này được lưu giữ trong bộ sưu tập cá nhân của gia đình Canturi.

Đạo diễn Baz Luhrmann khẳng định: "Điều quan trọng là mọi thứ trên màn ảnh phải chân thực tuyệt đối. Bạn không thể tùy tiện tạo ra một chi tiết chỉ vì bản thân thích như vậy.

Mọi thứ phải đạt đến độ hoàn hảo về tính chân thực để khán giả có thể tin tưởng và đắm chìm vào thế giới trong phim.

Đó là lý do di sản Moulin Rouge! tiếp tục được nối dài khi phim truyền cảm hứng cho phiên bản nhạc kịch Broadway, đưa câu chuyện tình yêu và thế giới sân khấu lộng lẫy của tác phẩm đến với khán giả trên sân khấu.

Chiếc vòng cổ lập kỷ lục thế giới của Nicole Kidman trong lịch sử điện ảnh - Ảnh 5.Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi'

Sunday Rose Kidman-Urban gây chú ý khi xuất hiện trên bìa Vogue Đức số tháng 11-2026, diện trang phục của nhà mốt Louis Vuitton.

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    Chủ đề: Nicole Kidman thời trang phong cách thời trang trang sức kim cương

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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