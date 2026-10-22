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Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi'

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Sunday Rose Kidman-Urban gây chú ý khi xuất hiện trên bìa Vogue Đức số tháng 11-2026, diện trang phục của nhà mốt Louis Vuitton.

Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi' - Ảnh 1.

Con gái Nicole Kidman nối nghiệp mẹ, quyết tâm theo đuổi thời trang và điện ảnh - Ảnh: Vogue

Theo The Looker Style, Sunday Rose Kidman-Urban, con gái 18 tuổi của Nicole Kidman và Keith Urban, vừa có bìa Vogue đầu tiên trong sự nghiệp. 

Sunday Rose Kidman-Urban xuất hiện trên trang bìa Vogue Đức số tháng 11-2026 trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Sebastián Faena thực hiện tại Mỹ. 

Diện trang phục Louis Vuitton giữa khung cảnh thiên nhiên phủ sương, người mẫu trẻ đánh dấu cột mốc mới sau 2 năm hoạt động trong ngành thời trang.

Con gái Nicole Kidman không ngại danh xưng "nepo baby"

Sunday Rose Kidman-Urban là con gái lớn của Nicole Kidman và ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu ở tuổi 16. 

Tháng 10-2024, cô có màn ra mắt trên sàn diễn tại show Xuân/Hè 2025 của Miu Miu trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris

Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi' - Ảnh 2.

Sunday Rose Kidman-Urban đầy cuốn hút trên trang bìa Vogue Đức - Ảnh: Vogue

Trước đó, Sunday Rose Kidman-Urban từng nhiều lần thuyết phục mẹ cho phép theo đuổi nghề người mẫu. Nicole Kidman đặt ra quy tắc con gái phải đủ 16 tuổi mới được bước chân vào lĩnh vực này.

Nhớ lại trải nghiệm đầu tiên, Sunday Rose Kidman-Urban mô tả buổi trình diễn tại Paris là "thực sự điên rồ". 

Cô chia sẻ: "Tôi nhớ lúc mới đến đó, tôi nghĩ mình biết rất nhiều về nghề người mẫu, nhưng thực tế thì tôi chẳng biết gì cả".

Sau màn ra mắt, Sunday Rose tiếp tục tham gia các show diễn và chiến dịch quảng bá của những thương hiệu như Dior, Calvin Klein và Omega. 

Cô cũng xuất hiện tại Met Gala 2026 cùng mẹ, thu hút sự chú ý với phong cách thời trang đồng điệu.

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Đức, Sunday Rose trực tiếp đề cập đến danh xưng "nepo baby", thuật ngữ dùng để chỉ những người có lợi thế nghề nghiệp nhờ cha mẹ hoặc gia đình nổi tiếng. Cô thừa nhận bản thân hiểu rõ những cơ hội mà mình được tiếp cận.

"Tôi hoàn toàn ý thức được rằng mình được trao những cơ hội mà không phải ai cũng có được, và tôi thực sự biết ơn vì có thể tận dụng những cơ hội đó" - cô nói.

Người mẫu trẻ cho biết luôn cố gắng hết sức khi làm việc, giữ thái độ tích cực dù mệt mỏi hay bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ, đồng thời tôn trọng mọi người xung quanh. 

Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi' - Ảnh 3.

Sunday Rose Kidman-Urban luôn tự tin khi sải bước trên sàn thời trang - Ảnh: Vogue/Valentino

Nicole Kidman cũng là nguồn cảm hứng lớn đối với con gái. Sunday Rose Kidman-Urban nói mẹ luôn là người sáng tạo và giữ vai trò quan trọng trong những lựa chọn của cô. 

Cô còn tiết lộ một nửa tủ quần áo hiện tại là trang phục của mẹ, bởi Nicole Kidman rất thoải mái trong việc chia sẻ quần áo với con gái.

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Dù đang xây dựng chỗ đứng trong làng thời trang, Sunday Rose không xem người mẫu là nghề nghiệp chính sau khi tốt nghiệp. 

Cô hướng tới công việc đạo diễn điện ảnh, niềm yêu thích hình thành từ những lần theo mẹ đến phim trường khi còn nhỏ. 

Chia sẻ hình ảnh bìa Vogue trên Instagram, Sunday Rose gọi đây là "một trải nghiệm kỳ diệu đến khó tin". Cô bày tỏ sự biết ơn trước cơ hội đặc biệt và thừa nhận vẫn chưa hết bất ngờ: "Đây là giấc mơ trở thành hiện thực".

Con gái Nicole Kidman lên bìa Vogue, thừa nhận đặc quyền 'con nhà nòi' - Ảnh 5.Practical Magic 2 của Nicole Kidman: Khán giả vẫn mê bất chấp giới phê bình chê

Trong khi giới phê bình chỉ chấm phim khoảng 35% trên Rotten Tomatoes cho Practical Magic 2, khán giả lại dành nhiều tình cảm cho màn tái hợp của Sandra Bullock và Nicole Kidman.

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    Chủ đề: Vogue Louis Vuitton Tuần lễ thời trang Paris Dior Nicole Kidman

    Dòng sự kiện: Thời trang thế giới

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