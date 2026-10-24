Harry Potter bản truyền hình có thể tiêu tốn hơn 200 triệu USD

Series Harry Potter được ước tính cần hơn 200 triệu USD cho giai đoạn đầu tư và thiết lập sản xuất - Ảnh: HBO

Theo TheWrap, hồ sơ tài chính của Plum Jam Productions, công ty thuộc HBO tham gia sản xuất series Harry Potter, ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 130,6 triệu bảng Anh, tương đương gần 175 triệu USD. Đây là năm dự án bắt đầu được sản xuất tại Warner Bros. Studios Leavesden ở Anh.

Chi phí mỗi tập tương đương những series đắt đỏ của HBO

Trước đó vào năm 2024, khi quá trình chuẩn bị sản xuất bắt đầu, doanh thu của công ty đạt 18,4 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 25 triệu USD. Dựa trên các số liệu này, tổng chi phí đầu tư ban đầu cho dự án được ước tính khoảng 150 triệu bảng Anh, tức hơn 200 triệu USD.

Tuy nhiên, những con số trong hồ sơ tài chính chưa chắc phản ánh toàn bộ chi phí sản xuất. Plum Jam Productions còn có chức năng hỗ trợ các khoản hoàn trả chi phí quay phim tại Anh và từng liên quan đến những dự án trước đây dưới tên Roundabout Productions. HBO từ chối bình luận về thông tin này.

Khoản đầu tư ban đầu của Harry Potter bao gồm chi phí xây dựng bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ nhiều mùa phim - Ảnh: HBO

Theo một nguồn tin am hiểu dự án trao đổi với TheWrap, kinh phí mỗi tập Harry Potter tương đương các loạt phim có quy mô sản xuất lớn của HBO.

Trong đó, House of the Dragon được ước tính tiêu tốn 15-20 triệu USD mỗi tập, còn The Last of Us có mức kinh phí khoảng 10-15 triệu USD. Mùa cuối của Game of Thrones trước đây cũng được cho là có chi phí khoảng 15 triệu USD mỗi tập.

Chi phí sản xuất mỗi tập Harry Potter được cho là tương đương những series có quy mô lớn của HBO - Ảnh: HBO

Khoản đầu tư lớn của Harry Potter một phần đến từ việc xây dựng trường quay, bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình sản xuất kéo dài nhiều năm. Những hạng mục này được thiết kế để tiếp tục sử dụng trong các mùa tiếp theo, thay vì chỉ phục vụ riêng mùa đầu tiên.

Đáng chú ý, cơ sở vật chất của dự án còn bao gồm một trường học dành cho các diễn viên nhí trong thời gian tham gia ghi hình. Đây là một phần trong kế hoạch sản xuất dài hạn, nhằm theo sát quá trình trưởng thành của các nhân vật trẻ trên màn ảnh.

HBO hướng đến chuyển thể trọn bộ bảy tập truyện Harry Potter

Mức đầu tư ban đầu còn bao gồm chi phí xây dựng bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ nhiều mùa phim. HBO hướng đến kế hoạch chuyển thể bảy tập truyện của nhà văn J.K. Rowling thành 7 mùa truyền hình, mỗi mùa tương ứng một cuốn sách.

Series truyền hình Harry Potter dự kiến ra mắt vào ngày 25-12 trên HBO

Dù vậy, đến nay HBO mới chính thức bật đèn xanh cho hai mùa. Quá trình sản xuất mùa thứ hai dự kiến khởi động vào mùa thu năm nay.

Mức đầu tư cho series mới cũng cho thấy quy mô khác biệt so với loạt phim điện ảnh Harry Potter trước đây. Bộ phim điện ảnh đầu tiên, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, được sản xuất với ngân sách khoảng 125 triệu USD.