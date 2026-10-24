Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Harry Potter bản truyền hình có thể tiêu tốn hơn 200 triệu USD

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Loạt phim truyền hình Harry Potter của HBO được cho là có mức đầu tư ban đầu hơn 200 triệu USD, với kinh phí mỗi tập tương đương những dự án tốn kém như House of the Dragon, The Last of Us.

Series Harry Potter được ước tính cần hơn 200 triệu USD cho giai đoạn đầu tư và thiết lập sản xuất - Ảnh: HBO

Theo TheWrap, hồ sơ tài chính của Plum Jam Productions, công ty thuộc HBO tham gia sản xuất series Harry Potter, ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 130,6 triệu bảng Anh, tương đương gần 175 triệu USD. Đây là năm dự án bắt đầu được sản xuất tại Warner Bros. Studios Leavesden ở Anh.

Chi phí mỗi tập tương đương những series đắt đỏ của HBO

Trước đó vào năm 2024, khi quá trình chuẩn bị sản xuất bắt đầu, doanh thu của công ty đạt 18,4 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 25 triệu USD. Dựa trên các số liệu này, tổng chi phí đầu tư ban đầu cho dự án được ước tính khoảng 150 triệu bảng Anh, tức hơn 200 triệu USD.

Tuy nhiên, những con số trong hồ sơ tài chính chưa chắc phản ánh toàn bộ chi phí sản xuất. Plum Jam Productions còn có chức năng hỗ trợ các khoản hoàn trả chi phí quay phim tại Anh và từng liên quan đến những dự án trước đây dưới tên Roundabout Productions. HBO từ chối bình luận về thông tin này.

Khoản đầu tư ban đầu của Harry Potter bao gồm chi phí xây dựng bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ nhiều mùa phim - Ảnh: HBO

Theo một nguồn tin am hiểu dự án trao đổi với TheWrap, kinh phí mỗi tập Harry Potter tương đương các loạt phim có quy mô sản xuất lớn của HBO. 

Trong đó, House of the Dragon được ước tính tiêu tốn 15-20 triệu USD mỗi tập, còn The Last of Us có mức kinh phí khoảng 10-15 triệu USD. Mùa cuối của Game of Thrones trước đây cũng được cho là có chi phí khoảng 15 triệu USD mỗi tập.

Chi phí sản xuất mỗi tập Harry Potter được cho là tương đương những series có quy mô lớn của HBO - Ảnh: HBO

Khoản đầu tư lớn của Harry Potter một phần đến từ việc xây dựng trường quay, bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình sản xuất kéo dài nhiều năm. Những hạng mục này được thiết kế để tiếp tục sử dụng trong các mùa tiếp theo, thay vì chỉ phục vụ riêng mùa đầu tiên.

Đáng chú ý, cơ sở vật chất của dự án còn bao gồm một trường học dành cho các diễn viên nhí trong thời gian tham gia ghi hình. Đây là một phần trong kế hoạch sản xuất dài hạn, nhằm theo sát quá trình trưởng thành của các nhân vật trẻ trên màn ảnh.

HBO hướng đến chuyển thể trọn bộ bảy tập truyện Harry Potter

Mức đầu tư ban đầu còn bao gồm chi phí xây dựng bối cảnh và cơ sở hạ tầng phục vụ nhiều mùa phim. HBO hướng đến kế hoạch chuyển thể bảy tập truyện của nhà văn J.K. Rowling thành 7 mùa truyền hình, mỗi mùa tương ứng một cuốn sách. 

Series truyền hình Harry Potter dự kiến ra mắt vào ngày 25-12 trên HBO 

Dù vậy, đến nay HBO mới chính thức bật đèn xanh cho hai mùa. Quá trình sản xuất mùa thứ hai dự kiến khởi động vào mùa thu năm nay.

Mức đầu tư cho series mới cũng cho thấy quy mô khác biệt so với loạt phim điện ảnh Harry Potter trước đây. Bộ phim điện ảnh đầu tiên, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, được sản xuất với ngân sách khoảng 125 triệu USD. 

Harry Potter bản truyền hình có thể tiêu tốn hơn 200 triệu USD - Ảnh 4.Phải xem kỹ trailer Harry Potter mới thấy giáo sư Snape

Bản truyền hình của HBO hé lộ Harry Potter đội mũ phân loại, thử chơi Quidditch và khoác áo choàng tàng hình.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: HBO harry potter

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất