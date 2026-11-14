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Báo Mỹ dự đoán Hollywood sẽ làm phim về Jensen Huang

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HY THÀNH
HY THÀNH
HY THÀNH

Câu chuyện về Jensen Huang, cựu CEO Nvidia, vướng bê bối tình ái được xem là chất liệu hấp dẫn để Hollywood khai thác.

Báo Mỹ dự đoán Hollywood sẽ làm phim về Jensen Huang - Ảnh 1.

Jensen Huang phát biểu tại Berlin, Đức ngày 21-10 - Ảnh: AFP

Một giám đốc điều hành đứng đầu tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, bị cuốn vào nghi vấn trở thành mục tiêu của một chiến dịch mỹ nhân kế do gián điệp Trung Quốc giăng ra. Với Hollywood, đây gần như là cốt truyện được đo ni đóng giày cho một bộ phim điện ảnh.

Chất liệu làm phim từ bê bối của Jensen Huang

Theo The Hollywood Reporter, việc Jensen Huang thừa nhận ngoại tình có thể trở thành nguồn cảm hứng cho phim điện ảnh.

Câu chuyện càng thu hút sự chú ý khi ông được cho là có quan hệ tình cảm với một nữ điệp viên Trung Quốc và một nữ lãnh đạo cấp dưới.

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Bối cảnh này cũng phù hợp với xu hướng điện ảnh. Mùa giải thưởng năm nay chứng kiến nhiều phim khai thác chân dung những ông trùm công nghệ tham vọng và quyền lực như Artificial, Musk, The Social Reckoning You Can See Everything.

Các phim này ra mắt trong bối cảnh công chúng ngày càng phản ứng gay gắt với ngành công nghệ, cũng như chính sách buông lỏng quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

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Cựu CEO Nvidia Jensen Huang thường xuyên mặc áo khoác da màu đen - Ảnh: DPA

Đáng chú ý, trong số những ông lớn công nghệ từng tham dự và tài trợ lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025, Jensen Huang là một trong những nhân vật có mối quan hệ thân thiết với tổng thống.

Ông từng ngồi cạnh ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh về AI ở Nhà Trắng và nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc thúc đẩy phát triển công nghệ này, bất chấp những cảnh báo ngày càng gia tăng về các rủi ro tiềm ẩn.

Vì vậy, một bộ phim về Jensen Huang có thể khai thác đồng thời sự hả hê của công chúng trước cú ngã của một nhân vật quyền lực và yếu tố gián điệp vốn luôn hấp dẫn trên màn ảnh.

Thách thức khi làm phim về Jensen Huang

Nếu nhìn vào số lượng những câu đùa về bê bối của Jensen Huang xuất hiện trong các chương trình truyền hình đêm khuya, hài kịch có lẽ là hướng khai thác dễ dàng nhất.

Sự ngây thơ của vị tỉ phú trước một âm mưu mà nhiều người có thể nhận ra khiến ông được liên tưởng đến Austin Powers hơn là James Bond.

Một bộ phim hài hoàn toàn có thể xây dựng những tình huống trớ trêu, từ màn quyến rũ bằng lời khen dành cho những chiếc áo khoác da đặc trưng của Jensen Huang đến những cuộc trò chuyện riêng tư dẫn đến việc tiết lộ bí mật công nghiệp.

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Những tình huống châm biếm Jensen Huang có thể trở thành nguồn chất liệu phong phú cho một bộ phim hài về giới công nghệ - Ảnh: Heather

Dù tiềm năng điện ảnh khá rõ ràng, việc đưa câu chuyện lên màn ảnh vẫn đặt ra một số thách thức cho các nhà sản xuất.

The Hollywood Reporter cho biết lựa chọn đầu tiên là tìm kiếm chất liệu chuyển thể. Jensen Huang là nhân vật công chúng và bê bối của ông đã được nhiều cơ quan truyền thông đưa tin. 

Về lý thuyết, Hollywood không nhất thiết phải mua bản quyền một tác phẩm có sẵn để khai thác câu chuyện.

Tuy nhiên, các hãng phim thường có xu hướng tìm kiếm những tài sản trí tuệ đã tồn tại nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Trong trường hợp này, cuốn sách đáng chú ý nhất viết về Jensen Huang và Nvidia là The Thinking Machine của Stephen Witt, xuất bản năm 2025, trước khi những thông tin gây tranh cãi gần đây xuất hiện.

Các tiết lộ mới cũng được truyền thông quốc tế công bố rải rác, trong đó có The New York Times Financial Times. Điều này đồng nghĩa Hollywood có thể phải lựa chọn phương án ít quen thuộc hơn: đặt hàng một kịch bản hoàn toàn nguyên bản.

Một thách thức khác là xây dựng câu chuyện về quá trình Jensen Huang bị quyến rũ sao cho thuyết phục. Nhà biên kịch sẽ phải lý giải vì sao một nhân vật quyền lực và giàu kinh nghiệm như ông lại dễ dàng rơi vào cái bẫy như vậy.

Báo Mỹ dự đoán Hollywood sẽ làm phim về Jensen Huang - Ảnh 5.Áo khoác da biểu tượng của Jensen Huang thành đề tài bàn luận sau bê bối tình ái

Từng được xem là dấu ấn thời trang của CEO Nvidia Jensen Huang, những chiếc áo khoác da hàng hiệu nay trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội sau khi ông vướng bê bối tình ái và từ chức.

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    Chủ đề: Jensen Huang Nvidia phim tài liệu hollywood bê bối tình ái

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

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