Áo khoác da biểu tượng của Jensen Huang thành đề tài bàn luận sau bê bối tình ái

Jensen Huang từng tạo dấu ấn với phong cách áo khoác da đặc trưng - Ảnh: The Cut

Theo Business Insider, sau những thông tin về đời tư, chiếc áo khoác da vốn gắn liền với hình ảnh Jensen Huang bất ngờ bị đem ra bàn tán.

The Cut và New York Times đều có những bài viết châm biếm phong cách thời trang của nhà sáng lập Nvidia, trong khi mạng xã hội xuất hiện hàng loạt ảnh chế và bình luận hài hước.

Chiếc áo da từng làm nên phong cách Jensen Huang

Không lâu trước khi bê bối nổ ra, những chiếc áo khoác da của Jensen Huang vẫn được xem là dấu ấn thời trang riêng. Ở tuổi ngoài 60, vị tỉ phú công nghệ tạo được hình ảnh trẻ trung, cá tính, có phần nổi loạn, khác với vẻ ngoài thường thấy của các lãnh đạo ngành công nghệ.

Phong cách này cũng có sự kết hợp giữa thời trang và tính tiện dụng. Thay vì chiếc áo cổ lọ đen đơn giản gắn với Steve Jobs hay áo gile Arc'teryx phổ biến trong giới công nghệ, Jensen Huang thường xuất hiện với những chiếc áo khoác da nổi bật.

Ông từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng vợ và con gái thường mua áo khoác cho mình, bởi bản thân không thích đi mua sắm.

Chiếc áo khoác da của Jensen Huang đạt mức giá 960.000 USD trong phiên đấu giá của Sotheby's - Ảnh: Sotheby's

Mức độ chú ý dành cho trang phục của Jensen Huang còn thể hiện qua một phiên đấu giá từ thiện của Sotheby's. Một chiếc áo khoác da Tom Ford đã qua sử dụng của ông được bán với giá 960.000 USD.

Tuy nhiên hình ảnh này nhanh chóng thay đổi sau khi Jensen Huang vướng thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Ông được cho là có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một đối tác kinh doanh bị cáo buộc có liên hệ với tình báo Trung Quốc cùng hai nhân viên Nvidia.

Từ món đồ thể hiện cá tính, áo khoác da của Jensen Huang giờ bị một bộ phận cư dân mạng gắn với hình ảnh người đàn ông trung niên đang khủng hoảng tuổi tác, cố tìm kiếm sự trẻ trung và phong độ.

The Cut, New York Times nhập cuộc châm biếm

Tạp chí The Cut đăng bài viết với tiêu đề "Chiếc áo khoác da của Jensen Huang đã thú nhận trước cả khi ông lên tiếng".

Tác giả cho rằng chiếc áo khoác mô tô bằng da có giá 9.000 USD không giống trang phục của một người đàn ông sau ngày làm việc trở về nhà với vợ con. Thay vào đó, món đồ gợi lên hình ảnh một người đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên, sử dụng ứng dụng hẹn hò Raya và sở hữu một chiếc Harley trong gara.

The Cut và New York Times đăng bài viết châm biếm phong cách áo khoác da đặc trưng của Jensen Huang sau bê bối tình ái - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết còn nhắc đến bức ảnh Jensen Huang dùng bữa trưa cùng Alice Huang tại Thượng Hải năm 2023 do The New York Times công bố. Tác giả mỉa mai rằng Jensen Huang dường như là kiểu người có thể tranh thủ gặp nhân tình và uống rượu vang vào giữa ngày.

Trong khi đó New York Times đăng bài bình luận với tiêu đề "Jensen Huang đã phản bội cộng đồng những người mặc áo khoác da".

Bài viết mỉa mai tình yêu của Jensen Huang dành cho những chiếc áo khoác mô tô hàng hiệu, cho rằng món đồ vừa thể hiện vẻ bất cần, vừa như một cách thu hút sự chú ý. Tác giả còn liên hệ hình ảnh người đàn ông trung niên diện áo da đắt tiền với những người bị cuốn vào các vụ việc liên quan đến bẫy tình.

Bê bối đời tư của Jensen Huang kéo theo làn sóng ảnh chế về phong cách thời trang đặc trưng của ông - Ảnh: Chụp màn hình

Trên mạng xã hội, những lời đùa cợt tiếp tục xuất hiện. Một người dùng tưởng tượng cảnh Jensen Huang phải cởi bỏ và giao lại chiếc áo khoác theo yêu cầu của hội đồng quản trị, giống như một cảnh sát bị đình chỉ công tác phải nộp lại phù hiệu và súng.

Business Insider nhận xét phong cách riêng có thể giúp một người tạo dựng hình ảnh cá nhân, nhưng cũng có thể trở thành đề tài chế giễu khi sự nghiệp gặp biến cố. Trong trường hợp của Huang, chiếc áo khoác từng làm nên dấu ấn thời trang giờ lại trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều sau bê bối.