Tháng 4 vừa qua, Zendaya đóng cặp cùng Robert Pattinson trong The Drama - Ảnh: A24



Trong danh sách 19 nữ diễn viên tiềm năng cho vai Bond Girl sát cánh cùng tân điệp viên 007 Robert Pattinson do Variety bình chọn, Inde Navarrette, Margaret Qualley, Margot Robbie, Sydney Sweeney và Zendaya là 5 cái tên đáng chú ý.

Mỗi người sở hữu thế mạnh riêng, từ khả năng thực hiện những cảnh hành động, sức hút trên màn ảnh đến kinh nghiệm tham gia các thương hiệu điện ảnh lớn.

Inde Navarrette: Ẩn số của thế hệ Bond Girl mới

Mỗi thế hệ James Bond đều cần một gương mặt mới để tạo nên bất ngờ. Với Inde Navarrette, Variety xem cô là một trong những diễn viên trẻ có bước tiến đáng chú ý trong năm 2026.

Nữ diễn viên từng tham gia loạt phim siêu anh hùng Superman & Lois và phim truyền hình tuổi teen 13 Reasons Why.

Tuy nhiên, vai diễn trong phim kinh dị Obsession mới giúp cô thu hút sự chú ý rộng rãi hơn tại Hollywood.

Vai diễn Nikki trong Obsession đưa Inde Navarrette thành ngôi sao toàn cầu - Ảnh: IMDb

Sau đó, Inde Navarrette tiếp tục được lựa chọn vào vai Rogue trong dự án X-Men của Marvel. Cô cũng chuẩn bị tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng The Waffle House Index của Apple với vai trò diễn viên chính kiêm nhà sản xuất điều hành.

Nếu trở thành Bond Girl, Inde Navarrette có thể hóa thân thành một nữ đặc vụ trẻ đang tìm cách khẳng định vị trí trong thế giới tình báo.

Đây cũng là cơ hội để cô tạo dấu ấn riêng, tương tự cách Léa Seydoux từng trở thành gương mặt đáng nhớ bên cạnh Daniel Craig.

Margaret Qualley: Sức hút từ vũ đạo

Margaret Qualley từng thu hút sự chú ý của khán giả khi xuất hiện trong tiết mục vũ đạo tri ân thương hiệu James Bond tại lễ trao giải Oscar năm 2025.

Diện đầm đỏ nổi bật bên cạnh những vũ công nam trong trang phục tuxedo, nữ diễn viên gợi liên tưởng đến hình ảnh một Bond Girl tại những buổi dạ tiệc sang trọng.

Màn trình diễn này giúp cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến khi công chúng bàn luận về Bond Girl tiếp theo bên cạnh điệp viên 007.

Được đào tạo vũ đạo chuyên nghiệp, Margaret Qualley có lợi thế về khả năng chuyển động và biểu cảm hình thể - Ảnh: AFP

Margot Robbie: Minh tinh đa sắc thái

Với kinh nghiệm đảm nhận nhiều kiểu nhân vật, Margot Robbie là lựa chọn đáng chú ý cho vai Bond Girl. Nữ diễn viên từng hóa thân thành cô gái chuyên lừa đảo trong Focus, gây ấn tượng với vai diễn trong The Wolf of Wall Street và trở thành Harley Quinn - một trong những nhân vật nổi bật của vũ trụ DC.

Những vai diễn này cho thấy Margot Robbie có thể linh hoạt giữa vẻ quyến rũ, sự tinh quái và cá tính nổi loạn.

Đây cũng là những yếu tố phù hợp với hình tượng một nữ nhân vật trong thế giới James Bond, nơi ranh giới giữa đồng minh và đối thủ đôi khi không rõ ràng.

Gần đây, Margot Robbie đảm nhận vai Catherine Earnshaw trong Đồi gió hú, đóng cùng Jacob Elordi.

Hình ảnh một nữ phản diện thuộc giới thượng lưu, sở hữu vẻ ngoài thanh lịch nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm, sẽ là hướng xây dựng thú vị dành cho Margot Robbie - Ảnh: AFP

Sydney Sweeney: Vẻ quyến rũ đi cùng thể lực

Sydney Sweeney sở hữu ngoại hình quyến rũ thường gắn với hình tượng minh tinh Hollywood cổ điển.

Tuy nhiên, điều khiến cô trở thành ứng viên Bond Girl không chỉ nằm ở diện mạo mà còn ở nền tảng thể lực và khả năng biến hóa với những vai diễn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Để hóa thân thành nữ võ sĩ quyền anh Christy Martin trong phim Christy, Sydney Sweeney dành nhiều tháng tập luyện và tăng khoảng 14kg. Quá trình này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của cô đối với những vai diễn có yêu cầu thể chất đặc biệt.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm với dòng phim hành động, vai Bond Girl có thể là cơ hội để Sydney Sweeney khai thác khía cạnh mới trong diễn xuất - Ảnh: AFP

Variety nhắc đến mối liên hệ giữa Sydney Sweeney và Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, khi cô từng tham dự đám cưới của ông. Hơn nữa, thương hiệu nội y do nữ diễn viên sáng lập cũng nhận được khoản đầu tư từ vị tỉ phú này.

Zendaya: 'Cô dâu' của Robert Pattinson

Trong số những ứng viên trên, Zendaya có lợi thế đặc biệt khi từng nhiều lần hợp tác với Robert Pattinson trong năm 2026.

Cả hai cùng xuất hiện trong The Drama của A24, vào vai Emma và Charlie - một cặp đôi đã đính hôn. Sau đó, họ tái hợp trong The Odyssey của Christopher Nolan, nơi Zendaya đảm nhận vai nữ thần Athena.

Đến Dune 3, hai diễn viên tiếp tục có dịp làm việc chung dưới sự chỉ đạo của Denis Villeneuve - vị đạo diễn sẽ dẫn dắt phần phim James Bond tiếp theo.

Sự kết hợp qua 3 dự án tạo tiền đề để cả hai xây dựng tương tác tự nhiên nếu trở thành cặp đôi mới của thương hiệu 007 - Ảnh: Phillip Faraone