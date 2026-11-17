Quyết định chọn Robert Pattinson vào vai James Bond mở ra chương mới cho thương hiệu điện ảnh đình đám sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh - Ảnh: Amazon MGM Studios

Theo CNN, tối 16-11 (giờ Việt Nam), Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson là diễn viên tiếp theo đảm nhận vai James Bond.

Nam diễn viên 40 tuổi sẽ kế nhiệm Daniel Craig, người gắn bó với hình tượng điệp viên đào hoa qua 5 bộ phim trong suốt 15 năm, từ Casino Royale (2006) đến No Time to Die (2021).

Robert Pattinson chia sẻ: "James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất lịch sử điện ảnh. Được tin tưởng giao vai 007 là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nói đây là giấc mơ thành hiện thực vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của tôi".

Thông tin tuyển chọn đi kèm đoạn video giới thiệu Robert Pattinson trong hình tượng James Bond. Anh xuất hiện với bộ tuxedo, tay cầm súng trên nền nhạc chủ đề quen thuộc của loạt phim - Video: Amazon MGM Studios

Robert Pattinson và chương mới của James Bond

Đạo diễn Denis Villeneuve sẽ chỉ đạo phần phim thứ 26, dựa trên kịch bản do Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders, chấp bút.

Quá trình sản xuất dự kiến sớm khởi động, song tên phim, nội dung cốt truyện và dàn diễn viên bên cạnh Robert Pattinson vẫn chưa công bố.

Robert Pattinson là diễn viên kiêm nhà sản xuất điện ảnh người Anh - Ảnh: Corbis

Denis Villeneuve từng làm việc với Robert Pattinson trong Dune 3, dự kiến ra mắt vào tháng 12. Đạo diễn bày tỏ sự hào hứng khi chào đón nam diễn viên vào vai điệp viên huyền thoại.

"Chúng tôi được làm việc với rất nhiều nghệ sĩ xuất sắc, nhưng chỉ có một người có thể trở thành 007. Robert Pattinson sở hữu khí chất vượt thời gian của 007, đồng thời mang đến một tinh thần hoàn toàn mới" - Denis Villeneuve nhận xét.

Dự án còn có sự tham gia sản xuất của Amy Pascal, người đứng sau loạt phim Spider-Man, và David Heyman, nhà sản xuất loạt phim Harry Potter.

Năm 2026 bùng nổ của Robert Pattinson

Việc lựa chọn Robert Pattinson được xem là bước đi đáng chú ý của Amazon MGM Studios. Anh có một năm hoạt động nổi bật với nhiều phim điện ảnh đạt thành tích phòng vé ấn tượng.

The Drama, phim hài chính kịch của hãng A24 có sự góp mặt của Zendaya, thu về 134 triệu USD toàn cầu với kinh phí 28 triệu USD.

Trong khi đó, trong Primetime, Robert Pattinson hóa thân thành Chris Hansen, người dẫn chương trình To Catch a Predator, đạt doanh thu 61 triệu USD trên kinh phí 18 triệu USD.

Anh cũng góp mặt trong The Odyssey với vai Antinous, phim đạt doanh thu 1,8 tỉ USD. Tháng 12 tới, Robert Pattinson tiếp tục xuất hiện trong Dune 3 của đạo diễn Denis Villeneuve.

Robert Pattinson từng góp mặt trong nhiều phim kinh điển - Ảnh: IMDb

Bên cạnh sức hút phòng vé, Robert Pattinson còn có kinh nghiệm dẫn dắt một thương hiệu điện ảnh lớn.

Năm 2022, anh lần đầu hóa thân thành Người Dơi trong The Batman của đạo diễn Matt Reeves và dự kiến trở lại với phần tiếp theo vào năm 2028.

Trước đó, lịch trình gắn với nhân vật Người Dơi từng được xem là trở ngại khiến Robert Pattinson khó có thể nhận thêm vai James Bond.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn sản xuất The Batman: Part II, anh dường như đã sẵn sàng gắn bó với một biểu tượng điện ảnh khác.

Hai nhà sản xuất Amy Pascal và David Heyman đánh giá Robert Pattinson là lựa chọn phù hợp nhờ sự táo bạo trong diễn xuất, khiếu hài hước tự trào và khả năng liên tục làm mới bản thân.

Cuộc đua tìm kiếm điệp viên 007 thế hệ mới Trước khi Robert Pattinson được công bố, cuộc tuyển chọn James Bond mới đã trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ điện ảnh quan tâm trong nhiều tháng. Danh sách những cái tên được đồn đoán gồm Callum Turner, Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O'Connor, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Jacob Elordi, Paul Mescal và Tom Holland. Thậm chí, Harry Styles cũng từng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. No Time to Die (2021) là phim James Bond gần nhất phát hành. Tác phẩm kết thúc bằng sự hy sinh của nhân vật 007 để ngăn chặn một tổ chức khủng bố toàn cầu, đồng thời để lại lời hứa James Bond sẽ trở lại.