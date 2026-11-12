Cuộc đua giành vai James Bond ngày càng khốc liệt

Từ trái qua: Robert Pattinson, Nicholas Hoult, Callum Turner, Jack Lowden và Josh O'Connor đều được cho là đã thử vai James Bond - Ảnh: CNN

Đã 5 năm kể từ khi Daniel Craig chia tay vai diễn điệp viên 007 trong phim No Time to Die. Tác phẩm khép lại bằng dòng chữ ở phần danh đề: "James Bond sẽ trở lại".

Tuy nhiên, những biến động trong nội bộ doanh nghiệp khiến sự trở lại của nhân vật này bị trì hoãn. Trong khi đó, theo CNN, cuộc cạnh tranh để trở thành điệp viên bí mật nổi tiếng nhất màn ảnh rộng lại đang diễn ra công khai hơn thường lệ.

Ai sẽ là James Bond tiếp theo?

Trong những tuần gần đây, hàng loạt thông tin rò rỉ trên truyền thông tiết lộ tên tuổi của nhiều diễn viên nổi tiếng được cho là đang tham gia thử vai James Bond trong phần phim thứ 26 của thương hiệu.

Những đồn đoán này làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

Tháng trước, truyền thông đưa tin các buổi thử vai cuối cùng đã tổ chức. Những cái tên được cho là lọt vào vòng tuyển chọn này gồm Callum Turner, nam diễn viên nổi tiếng sau phim One Night Only; Jack Lowden, gương mặt quen thuộc của loạt phim Slow Horses; và Josh O'Connor, diễn viên từng tham gia Challengers.

"Cựu điệp viên 007" Pierce Brosnan tán thành Callum Turner vào vai James Bond - Ảnh: Variety

Cuối tuần qua, hai ứng viên bất ngờ khác cũng được đưa vào danh sách. Theo Deadline và Variety, Robert Pattinson, ngôi sao của Primetime, cùng Nicholas Hoult, diễn viên từng góp mặt trong loạt phim X-Men, đã tham gia thử vai cho nhân vật này.

Nếu Robert Pattinson được chọn, đây sẽ là quyết định đáng chú ý bởi anh hiện đồng thời đảm nhận vai Batman trong một thương hiệu điện ảnh lớn khác. Trong khi đó, Nicholas Hoult đang thủ vai Lex Luthor trong loạt phim Superman mới.

Theo Variety, những ứng viên tiềm năng khác còn có ca sĩ Harry Styles và diễn viên Theo James, ngôi sao của The White Lotus.

Ở tuổi 32, Harry Styles sẽ là lựa chọn trẻ nhất, trong khi Theo James, 41 tuổi, là ứng viên lớn tuổi nhất trong danh sách được nhắc đến - Ảnh: GQ

Đại diện của các diễn viên và Amazon MGM Studios chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Bản thân những ứng viên cũng chưa tiết lộ cụ thể về quá trình thử vai.

Cuộc tìm kiếm được tiến hành thận trọng

Nhà sản xuất Amy Pascal, người từng dẫn dắt thương hiệu Spider-Man qua nhiều lần tái khởi động, cho biết khán giả có thể kỳ vọng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.

Bà chia sẻ với Deadline vào mùa hè vừa qua: "Chúng tôi đang tiến hành quá trình này từng bước một. Daniel Craig đã để lại một dấu ấn rất khó vượt qua. Vì vậy, người kế nhiệm phải mang đến điều gì đó thực sự khác biệt, đủ sức tạo nên sự cuốn hút, phấn khích và mới mẻ".

Quyết định này chịu áp lực rất lớn bởi nhiều lý do. Trước hết, thương hiệu James Bond là một tài sản thương mại có giá trị khổng lồ.

Riêng No Time to Die của Daniel Craig đã thu về hơn 900 triệu USD. Năm 2022, Amazon chi 8,5 tỈ USD để mua lại MGM, công ty mẹ sở hữu thương hiệu James Bond.

Trailer No Time to Die (Không phải lúc chết)

Bên cạnh giá trị kinh doanh, James Bond còn có vị trí đặc biệt trong văn hóa đại chúng, được xem là một trong những nhân vật mang đậm bản sắc Anh quốc nhất của điện ảnh.

Đến nay, chỉ có 6 diễn viên từng đảm nhận vai James Bond. Sean Connery là người đầu tiên xuất hiện trong hình tượng điệp viên lịch lãm, luôn yêu cầu rượu martini được pha chế theo cách riêng, qua phim Dr. No năm 1962.



Theo truyền thống, vai diễn này thường được giao cho một diễn viên người Anh. Tuy nhiên, Pierce Brosnan, người đảm nhận vai James Bond trước Daniel Craig, sinh ra tại Ireland; còn George Lazenby, diễn viên người Australia, từng hóa thân thành điệp viên 007 trong On Her Majesty's Secret Service năm 1969.

Pierce Brosnan, người từng đóng James Bond trong 4 phần phim, nhận xét chung: "Những ứng viên cuối cùng đều có cá tính, vóc dáng và sức hút riêng trên màn ảnh. Họ cũng đều có khả năng duy trì sự nghiệp diễn xuất lâu dài. Tất cả những chàng trai trẻ này đều có tiềm năng".

Ông cũng gửi lời chúc đến người kế nhiệm: "Dù ai được chọn cho vai diễn, tôi cũng chúc cậu ấy có một cuộc sống tốt đẹp, cùng sức mạnh và lòng can đảm".

Phim James Bond tiếp theo sẽ do Denis Villeneuve đạo diễn. Nhà làm phim này vốn không xa lạ với những thương hiệu điện ảnh quy mô lớn, khi từng đảm nhận vai trò đạo diễn cho loạt phim Dune. Tại một sự kiện gala ở Los Angeles hôm 7-11, Denis Villeneuve dường như khá thích thú trước sự chú ý của truyền thông dành cho cuộc cạnh tranh giành vai James Bond.