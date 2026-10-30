Vĩnh biệt Patrick Stewart, huyền thoại của Star Trek và X-Men

Vai diễn Giáo sư X trong bom tấn Avengers: Doomsday sắp tới cũng chính là lần cuối cùng ta được thấy Patrick Stewart trên màn ảnh rộng - Ảnh: Marvel

Theo thông báo được đăng tải trên tài khoản Instagram của nam diễn viên, Patrick Stewart qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ thể Lewy (Lewy body dementia).

Gia đình chia sẻ rằng ông qua đời, để lại đằng sau một sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ cùng dấu ấn không chỉ trong điện ảnh, truyền hình mà còn trên sân khấu kịch. Ông được nhớ đến bởi giọng nói trầm vang đặc trưng, khả năng diễn xuất giàu chiều sâu cùng những hoạt động nhân đạo bền bỉ.

Thông cáo viết: "Giọng nói vang vọng và tài năng độc đáo của ông sẽ mãi gắn liền với những màn trình diễn khó quên trong mọi thể loại". Gia đình cũng nhắc đến những đóng góp của Patrick Stewart trong các hoạt động bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ người sống sót sau bạo lực gia đình, người tị nạn, cựu chiến binh gặp vấn đề sức khỏe tâm thần và phúc lợi động vật.

Patrick Stewart , từ phóng viên đến diễn viên huyền thoại

Sinh ngày 13-7-1940 tại Mirfield, Yorkshire, Anh, Patrick Hewes Stewart sớm bộc lộ niềm đam mê diễn xuất. Ông từng rời trường học năm 15 tuổi, làm phóng viên cho một tờ báo địa phương trước khi quyết định theo đuổi nghệ thuật.

Năm 1966, ông gia nhập Royal Shakespeare Company (RSC), một trong những đoàn kịch danh tiếng nhất nước Anh, mở đầu hành trình kéo dài nhiều thập kỷ với sân khấu cổ điển.

Vai diễn thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation chính là bước ngoặt giúp tên tuổi của Patrick Stewart nổi tiếng trên toàn thế giới

Trước khi trở thành ngôi sao quốc tế, Patrick Stewart đã có khoảng hai thập kỷ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu. Ông tham gia hơn 20 vở diễn của RSC, đảm nhận nhiều vai diễn kinh điển như Astrov trong Uncle Vanya, Oberon trong A Midsummer Night's Dream, Shylock trong The Merchant of Venice và nhân vật chính của Titus Andronicus.

Năm 1987, cuộc đời và sự nghiệp của Patrick Stewart bước sang một trang mới khi ông được chọn vào vai thuyền trưởng Jean-Luc Picard trong Star Trek: The Next Generation.

Bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng nhanh chóng trở thành hiện tượng, đưa nam diễn viên từ một gương mặt quen thuộc của sân khấu Anh đến với khán giả toàn cầu.

Trong suốt bảy mùa phát sóng từ năm 1987 đến 1994, Patrick Stewart xây dựng hình tượng Picard bằng phong thái điềm tĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo đầy thuyết phục. Nhân vật của ông không chỉ là người chỉ huy tàu vũ trụ Enterprise mà còn trở thành trung tâm đạo đức của cả series, đại diện cho tinh thần nhân văn, lòng bao dung và niềm tin vào khả năng tiến bộ của con người.

Sau thành công trên truyền hình, Patrick Stewart tiếp tục đưa Picard lên màn ảnh rộng qua các phim Star Trek: Generations, First Contact, Insurrection và Nemesis. Ông một lần nữa trở lại nhân vật này trong series Star Trek: Picard, phát sóng từ năm 2020 đến 2023, khép lại một hành trình gắn bó hơn ba thập kỷ với thương hiệu khoa học viễn tưởng nổi tiếng.

Đối lập với Magneto do người bạn thân Ian McKellen thủ vai, Xavier của Patrick Stewart đại diện cho niềm tin vào đối thoại và sự hòa giải. Hai diễn viên tạo nên một trong những mối quan hệ đối trọng đáng nhớ nhất của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh: Marvel

Bên cạnh Star Trek, vai giáo sư Charles Xavier trong loạt phim X-Men cũng giúp Patrick Stewart trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Xuất hiện lần đầu trong X-Men năm 2000, ông hóa thân thành người sáng lập nhóm dị nhân X-Men, một nhà lãnh đạo nhân hậu luôn tìm cách xây dựng sự chung sống hòa bình giữa con người và những người sở hữu năng lực đặc biệt.

Ngoài ra, Patrick Stewart không giới hạn bản thân trong dòng phim khoa học viễn tưởng hay chính kịch. Ông từng tham gia nhiều tác phẩm hài như L.A. Story của Steve Martin, Robin Hood: Men in Tights của Mel Brooks và bộ phim Jeffrey (1995). Nam diễn viên cũng xuất hiện trong các chương trình truyền hình The Simpsons, Family Guy, American Dad và từng dẫn chương trình Saturday Night Live năm 1994.

Diễn viên Patrick Stewart

Ở những năm cuối sự nghiệp, Patrick Stewart tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai khác biệt. Trong Green Room (2015), ông gây bất ngờ khi hóa thân thành thủ lĩnh một nhóm tân phát xít tàn bạo, hoàn toàn đối lập với hình tượng người thầy Xavier nhân hậu. Gần đây, ông còn tham gia lồng tiếng cho nhân vật Sir Ritchfield trong phim hoạt hình Sheep Detectives.

Sự nghiệp sân khấu vẫn luôn giữ vị trí đặc biệt đối với Patrick Stewart. Ngay cả khi đang nổi tiếng với Star Trek, ông vẫn tham gia các vở kịch tại Anh và Mỹ. Năm 2008, vai Claudius trong Hamlet, với David Tennant đảm nhận vai chính, giúp ông giành giải Olivier cho Nam diễn viên phụ xuất sắc. Trong sự nghiệp, Patrick Stewart nhận tổng cộng bốn đề cử Emmy, ba giải Olivier và một đề cử Tony.

Từ sân khấu Shakespeare đến những chuyến du hành giữa các vì sao, Patrick Stewart đã xây dựng sự nghiệp hiếm có, vượt qua ranh giới giữa nghệ thuật hàn lâm và văn hóa đại chúng. Captain Picard và giáo sư Xavier có thể là hai vai diễn đưa ông đến với hàng triệu khán giả, nhưng di sản của nam diễn viên còn nằm ở khả năng biến những nhân vật hư cấu thành biểu tượng của trí tuệ, lòng nhân ái và phẩm giá con người.