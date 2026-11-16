'Ngày con còn mẹ' thống trị phòng vé giữa lúc nhiều phim hạ nhiệt

Phương Anh Đào tiếp tục đóng chung với Hồng Đào trong Ngày con còn mẹ - Ảnh: ĐPCC

Dịp cuối tuần qua có đợt phát hành phim vào ngày 13-11 với những cái tên đáng chú ý như Ebenezer: Phép màu đêm Giáng sinh, Dune: Hành tinh cát - phần 1 (chiếu lại), Kẻ hồi sinh, Bí kíp luyện cướp... cùng với Ngày con còn mẹ ra rạp từ hôm 11-11.

Ngày con còn mẹ dẫn đầu phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, dịp cuối tuần qua, Ngày con còn mẹ dẫn đầu phòng vé, thu 37 tỉ đồng sau 5 ngày ra rạp. Phim có khoảng 3.800 suất chiếu mỗi ngày, áp đảo các đối thủ khác.

Ngày con còn mẹ khai thác những tổn thương âm thầm trong mối quan hệ giữa mẹ và con. Mây (Phương Anh Đào) lớn lên với cảm giác mình luôn là người đứng sau trong trái tim mẹ, bà Tím (Hồng Đào), khi anh Hai Pháo (Huy Anh) dường như nhận được mọi sự quan tâm và yêu thương.

Nỗi tủi thân kéo dài khiến Mây thường xuyên biến những bất đồng thành tranh cãi, tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa hai mẹ con.

Chỉ đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra, Mây mới nhận ra những hy sinh và tình yêu thương mà mẹ dành cho mình theo cách cô chưa từng hiểu - Ảnh: ĐPCC

Thoạt nhìn, Ngày con còn mẹ có mô típ quen thuộc của dòng phim gia đình Việt những năm gần đây: khai thác những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Dù dành cho nhau tình yêu thương sâu sắc, các thành viên lại không biết cách bày tỏ, khiến những hiểu lầm và tổn thương âm thầm tích tụ qua năm tháng.

Dù diễn xuất của Phương Anh Đào và Hồng Đào phần nào khiến khán giả xúc động, song điểm yếu của Ngày con còn mẹ nằm ở cách xây dựng nhân vật chưa đủ chiều sâu. Đây là điều mà khán giả bàn tán trên mạng sau khi rời rạp.

Câu chuyện chủ yếu xoay quanh việc bà Tím thiên vị con trai và sự bất mãn của Mây đối với mẹ, trong khi những khía cạnh khác trong cuộc sống của hai người gần như bị bỏ ngỏ.

Mây được giới thiệu là một nhân viên văn phòng, nhưng công việc và những áp lực cô phải đối mặt hầu như không được khai thác.

Tương tự, hình ảnh bà Tím trước khi mắc bệnh cũng khá đơn giản, chủ yếu gắn với việc chăm lo cho con trai và mối quan hệ với người đàn ông trẻ tuổi.

Trailer Ngày con còn mẹ

Nhiều phim sớm hạ nhiệt

Xếp thứ hai và ba lần lượt là Godzilla Minus Zero (31 tỉ đồng) và Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại (14 tỉ đồng). Hai phim này đã ra rạp 10 ngày, hiện còn dưới 1.000 suất chiếu mỗi ngày.

Dù đầu tư mạnh về kịch bản lẫn kỹ xảo, song hiệu ứng của hai bom tấn này không kéo dài được lâu, sớm nhường ngôi vương phòng vé cho phim khác ở phòng vé Bắc Mỹ.

Bám theo sau top 3 doanh thu phòng vé là Chị chị em em 3. Phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thu hơn 113 tỉ đồng sau nửa tháng ra rạp, đã hạ nhiệt, hiện còn khoảng 700 suất chiếu mỗi ngày.

Việc Ninh Dương Lan Ngọc góp mặt trong Chị chị em em 3 cũng không thể giúp phim có màn bùng nổ doanh thu lên đến 200 tỉ đồng như mong đợi - Ảnh: ĐPCC

Chị chị em em 3 nhanh chóng giảm nhiệt khi vấp phải làn sóng đánh giá tiêu cực về kịch bản và diễn xuất của hoa hậu Kỳ Duyên. Dự kiến, phim sẽ kết thúc hành trình phòng vé với doanh thu dao động từ 115 đến 120 tỉ đồng.

Thành tích này khá tương đồng với Chị chị chị em 2 (do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, với sự tham gia của Minh Hằng và Ngọc Trinh), từng bỏ túi 117,3 tỉ đồng.

Riêng Bò sữa bay xếp thứ 6, thu 17,6 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim đối mặt với nguy cơ thua lỗ, khi số suất chiếu mỗi ngày chỉ còn vỏn vẹn 600. Việc Bò sữa bay chưa tạo được cú hích về doanh thu khiến sức hút phòng vé của dàn diễn viên trở thành vấn đề đáng bàn. Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Ngọc Xuân và Lãnh Thanh đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả qua các hoạt động nghệ thuật, phim ảnh và mạng xã hội. Dẫu vậy, mức độ nhận diện cá nhân chưa hẳn chuyển hóa thành sức hút đủ lớn để thuyết phục khán giả mua vé ra rạp.