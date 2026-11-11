Hai con mèo đứng sau trận chiến khốc liệt trong Godzilla Minus Zero

Đạo diễn Takashi Yamazaki tại buổi công chiếu phim Godzilla Minus Zero - Ảnh: Invision



Theo The Independent, đạo diễn Takashi Yamazaki cho biết những lần chứng kiến hai chú mèo cưng của mình bất ngờ trở nên hung hăng với nhau đã góp phần định hình trận chiến của các quái vật trong Godzilla Minus Zero.

"Tôi có hai chú mèo. Phần lớn thời gian, chúng rất thân thiện và thích chơi đùa cùng nhau. Tuy nhiên, đôi khi tôi không biết liệu chúng có vượt qua ranh giới giữa việc đùa giỡn và thực sự đánh nhau hay không.

Mỗi khi chứng kiến hai sinh vật giao chiến, tôi thường liên tưởng đến hai chú mèo của mình" - Takashi Yamazaki chia sẻ.

Trận chiến đẫm máu trong Godzilla Minus Zero bắt nguồn từ hai con mèo

Là phần phim thứ 39 trong loạt Godzilla kéo dài nhiều thập kỷ do hãng phim Nhật Bản Toho khởi xướng năm 1954, Godzilla Minus Zero nối tiếp tác phẩm Godzilla Minus One ra mắt năm 2023 của Yamazaki.

Phim trước đó giành giải Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, trở thành tác phẩm Nhật Bản đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này.

Trailer Godzilla Minus Zero

Lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau những sự kiện trong phần phim trước, tác phẩm mới theo chân Nhật Bản trong nỗ lực phục hồi sau những tàn phá của Thế chiến II và cuộc tấn công Tokyo trước đó của Godzilla.

Ryunosuke Kamiki trở lại với vai Koichi Shikishima, cựu phi công cảm tử từng sống sót qua chiến tranh và cuộc tấn công của Godzilla.

Trong khi đó, Minami Hamabe tiếp tục đảm nhận nhân vật Noriko, người cũng may mắn thoát khỏi cuộc tàn phá của quái vật.

Godzilla trở lại với ngoại hình gai góc quen thuộc nhưng mang nguồn năng lượng rực lửa màu đỏ ở các khe vây và lồng ngực - Ảnh: Toho

Giờ đây, cả hai đã kết hôn và cùng nuôi dạy cô con gái nhỏ Akiko, nỗ lực xây dựng cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, mọi hy vọng nhanh chóng bị đảo lộn khi một mối đe dọa mới xuất hiện: King Ghidorah, sinh vật có hình dáng giống rồng, sở hữu khả năng phá hủy các tòa nhà bằng những luồng sét phóng ra từ miệng.

Trong lúc giới chức tìm cách kiểm soát King Ghidorah, Godzilla cũng bất ngờ tái xuất, mở đường cho cuộc đối đầu giữa hai sinh vật khổng lồ.

Khi những biện pháp thông thường đều không thể ngăn chặn mối đe dọa mới, Noda cùng những người khác tìm cách đưa hai quái vật đến gần, biến chúng thành đối thủ của nhau.

Cuộc chiến sau đó trở thành cao trào đẫm máu của phim

Trên Rotten Tomatoes, Godzilla Minus Zero đạt 90% điểm đánh giá từ giới phê bình dựa trên 173 bài nhận xét, cùng 96% điểm yêu thích từ khán giả - Ảnh: Toho

"Khi viết kịch bản cho Godzilla Minus Zero, tôi nhớ mình đã viết rằng: 'Đây là trận chiến đến chết'. Hai sinh vật bước vào cuộc quyết đấu và một trận chiến đến chết đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ có một bên phải bỏ mạng" - Takashi Yamazaki chia sẻ.

Ông nói thêm: "Nghĩ đến viễn cảnh chắc chắn sẽ có một sinh vật phải chết, tôi cho rằng thật khó để không hình dung đến cảnh hỗn loạn sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, việc chứng kiến trận chiến ấy cũng mang lại cảm giác đau đớn và buồn bã. Bởi khi nhìn Godzilla, tôi cảm thấy nó giống một chú mèo đang bị bắt nạt.

Có lẽ vì nuôi hai chú mèo và thường xuyên quan sát chúng, tôi đã mắc một 'căn bệnh' kỳ lạ: bất cứ khi nào nhìn thấy những sinh vật đánh nhau, tôi đều liên tưởng đến hai chú mèo đang giao chiến" - ông chia sẻ.

Đạo diễn Takashi Yamazaki nói: "Tôi cảm thấy buồn khi chứng kiến trận chiến, bởi nhìn Godzilla, tôi gần như thấy hình ảnh một chú mèo đang bị bắt nạt" - Ảnh minh họa: Pubity



Khởi đầu vượt mong đợi

Theo The Hollywood Reporter, Godzilla Minus Zero thu về 31,6 triệu USD tại 3.254 rạp chiếu ở Mỹ và Canada. Thành tích này đưa phim trở thành tác phẩm người đóng nói tiếng nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Phim phá kỷ lục trước đó thuộc về Hero của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, tác phẩm từng mở màn với 17,8 triệu USD vào năm 2002.

Đây cũng là màn ra mắt thành công nhất của nhà phát hành GKids tại thị trường Mỹ, vượt qua thành tích 13 triệu USD của The Boy and the Heron thuộc Studio Ghibli vào năm 2023.

Quái King Ghidorah trong phim Godzilla Minus Zero - Ảnh: Toho

Tại các thị trường ngoài Bắc Mỹ, Godzilla Minus Zero thu thêm 31,4 triệu USD, trong đó riêng Nhật Bản đóng góp 17 triệu USD.

Khán giả đặc biệt quan tâm đến việc thưởng thức những màn hành động của quái vật trên màn ảnh rộng, giúp các suất chiếu IMAX mang về 21,3 triệu USD trên toàn cầu.

Đây cũng là phim Nhật Bản có doanh thu mở màn toàn cầu cao nhất trong lịch sử IMAX.