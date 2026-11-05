Hamabe Minami quá ốm nhưng diễn xuất trong Godzilla Minus Zero vẫn được khen

Hamabe Minami và Kamiki Ryunosuke tại buổi giao lưu ra mắt Godzilla Minus Zero - Ảnh: Oggi.jp



Theo Yahoo! Japan, sau khi Godzilla Minus Zero ra mắt tại Nhật Bản ngày 3-11, Hamabe Minami liên tục xuất hiện cùng nam diễn viên chính Kamiki Ryunosuke trong các hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của bộ phim, ngoại hình có phần gầy gò của nữ diễn viên cũng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo và buổi giao lưu ra mắt phim, cô nhận được nhiều nhận xét về vóc dáng nhỏ nhắn. Một số khán giả cho biết bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy cô ngoài đời, người khác bày tỏ lo ngại nữ diễn viên quá gầy và đặt câu hỏi liệu cô có ăn uống đầy đủ hay không.

Hamabe Minami vốn được biết đến là diễn viên có vóc dáng mảnh mai. Hồi tháng 1 năm nay, cô từng chia sẻ trên mạng xã hội X rằng cơ thể không thể tiếp nhận cả nước lọc lẫn dung dịch bù nước điện giải do bị ngộ độc thực phẩm khá nặng trong dịp đầu năm. Thông tin này từng khiến người hâm mộ lo lắng.

Diễn xuất của Hamabe Minami trong Godzilla Minus Zero được khen ngợi

Godzilla Minus Zero là phần tiếp theo của Godzilla Minus One (2023), do Yamazaki Takashi đạo diễn, với Kamiki Ryunosuke đóng chính. Phim lấy bối cảnh năm 1949, hai năm sau cuộc tấn công của Godzilla ở phần trước. Lần này, Nhật Bản tiếp tục đối mặt với thảm họa khi quái vật King Ghidorah xuất hiện, trong lúc Godzilla cũng hồi sinh.

Tác phẩm thu về hơn 910 triệu yen trong ngày đầu công chiếu, lập kỷ lục doanh thu mở màn trong một ngày cao nhất lịch sử phim người đóng tại Nhật Bản, tính cả phim nội địa lẫn nước ngoài. Thành tích này cao hơn 201% so với doanh thu ngày đầu của Godzilla Minus One.

Trong phần phim mới, Hamabe tiếp tục vào vai Noriko Oishi, người phụ nữ từng nên duyên với nhân vật Shikishima Koichi (Kamiki Ryunosuke) ở phần trước.

Diễn xuất của Hamabe Minami trong Godzilla Minus Zero nhận được nhiều lời khen từ khán giả - Ảnh: TOHO



Hai năm sau thảm họa Godzilla, Noriko có thêm vai trò người mẹ, đồng thời vẫn mang di chứng từ cuộc tấn công khi phải che mắt phải bằng băng bịt mắt. Đoạn giới thiệu phim cũng hé lộ câu thoại đáng lo ngại của nhân vật: "Tôi nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa".

Khán giả nhận xét Hamabe Minami có vai trò nổi bật hơn phần trước, thể hiện thuyết phục hình ảnh người mẹ sau những biến chuyển trong câu chuyện. Người này cũng đánh giá nữ diễn viên xử lý tốt các phân cảnh liên quan đến chiếc băng bịt mắt, tạo cảm giác bí ẩn thay vì khiến chi tiết trở nên khiên cưỡng.

Hamabe Minami vốn được biết đến với vóc dáng mảnh mai, song những hình ảnh gần đây của cô khiến khán giả chú ý hơn - Ảnh: Jim Ruymen/UPI

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của Hamabe Minami, cho rằng Noriko trở thành nhân vật then chốt trong phần phim mới. Một số ý kiến nhận xét câu chuyện lần này không chỉ xoay quanh Shikishima mà còn tập trung đáng kể vào mối quan hệ giữa anh và Noriko.

Tại buổi giao lưu ra mắt phim, Hamabe Minami cho biết cô từng chú ý đến dấu vết màu đen xuất hiện trên cổ nhân vật ở cuối Godzilla Minus One nhưng không ngờ mình lại có thời lượng xuất hiện nhiều hơn trong phần tiếp theo. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn khi được đảm nhận vai trò lớn hơn.