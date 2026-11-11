Màn tái xuất của Johnny Depp gây chia rẽ

Tạo hình của Johnny Depp trong Ebenezer - Ảnh: Paramount

Theo Variety, sau thời gian dài vắng bóng trong các dự án điện ảnh lớn của Hollywood, Johnny Depp trở lại với Ebenezer (tựa Việt: Phép màu đêm Giáng sinh).

Dựa trên tiểu thuyết kinh điển A Christmas Carol (1843) của nhà văn Charles Dickens, phim vừa có buổi công chiếu đầu tiên vào hôm 9-11 (giờ địa phương).

Johnny Depp đảm nhận vai Scrooge - một lão già giàu có nhưng cực kỳ keo kiệt, ích kỷ, cay nghiệt và căm ghét ngày lễ Giáng sinh.

Trong một đêm đông giá buốt, Scrooge bị hồn ma của người bạn cũ Jacob Marley (Ian McKellen) đến cảnh báo. Sau đó, ông bị buộc phải trải qua một hành trình siêu nhiên, đối mặt với các hồn ma Giáng sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Những ảo ảnh và trải nghiệm ám ảnh này ép Scrooge phải nhìn lại cuộc đời, đối diện với những góc khuất tàn khốc, sự cô độc và lòng tham của bản thân để tìm cơ hội thức tỉnh và chuộc lỗi trước khi quá muộn.

Trailer Ebenezer

Johnny Depp mang đến món quà Giáng sinh thú vị

Những phản ứng từ giới phê bình phần lớn tích cực, gọi phim là "món quà Giáng sinh đầy thú vị" và đánh giá đây có thể là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Johnny Depp.

Nhà phê bình phim người Anh Phil Roberts nhận xét Ebenezer là "cách tiếp cận táo bạo với kiệt tác của nhà văn Charles Dickens, mang đến một câu chuyện chân thành, thấm đẫm tình cảm và nỗi tuyệt vọng".

Ông dành lời khen cho Johnny Depp: "Nam diễn viên có sức hút xuyên suốt hành trình chuộc lỗi của Scrooge, dẫn đến đoạn kết giàu cảm xúc".

Thành viên Critics Choice Clarence Moye nhận định Johnny Depp là một trong những diễn viên thể hiện Scrooge xuất sắc nhất thời hiện đại, bên cạnh George C. Scott - Ảnh: Paramount

Tom Chatalbash, nhà phê bình điện ảnh chính của FilmSpeak, cũng gọi Ebenezer là "món quà Giáng sinh đầy thú vị" và là phim đánh dấu màn trở lại mạnh mẽ của Johnny Depp.

Ông nhận định Johnny Depp thể hiện Scrooge đầy tinh quái và cuốn hút, với lối diễn sống động, cân bằng giữa nét hài hước kỳ quặc và chiều sâu cảm xúc.

Đặc biệt, phong cách kinh dị đặc trưng cùng khả năng xử lý hình ảnh của đạo diễn Ti West mang đến diện mạo đen tối giàu sức hút cho phim.

Nhà phê bình cho rằng Ti West khéo léo kết hợp những yếu tố rùng rợn với tinh thần nhân văn của câu chuyện Dickens, đồng thời bổ sung những lớp nghĩa mới, giúp hành trình của nhân vật Ebenezer trở nên sâu sắc hơn.

Johnny Depp và Rupert Grint tham dự buổi ra mắt phim Ebenezer tại London vào ngày 9-11 - Ảnh: Shutterstock

Ebenezer dễ bị lãng quên?

Dù vậy, Ebenezer không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Nhà phê bình Ren Vieira cho rằng phim vẫn tái hiện đầy đủ những tình tiết quen thuộc của A Christmas Carol nhưng chưa tạo được dấu ấn riêng.

Ông nhận xét thiết kế bối cảnh, khâu sản xuất và âm thanh đều được thực hiện tốt, song diễn xuất của Johnny Depp vẫn dựa trên phong cách Scrooge kỳ quặc quen thuộc. Hai diễn viên Sam Claflin và Rupert Grint cũng chưa để lại nhiều ấn tượng.

Nhà phê bình người Anh MaryAnn Johanson đưa ra đánh giá ngắn gọn hơn khi gọi Ebenezer là "hoàn toàn thừa thãi".

Cây viết người Mỹ Robert Ortiz cũng cho rằng dù được thực hiện chỉn chu về mặt kỹ thuật và Johnny Depp phù hợp với nhân vật, phim vẫn thiếu sức hấp dẫn, dễ bị lãng quên và không mang đến điều gì mới mẻ cho câu chuyện đã quá quen thuộc với khán giả.

Trong Ebenezer, Johnny Depp tiếp tục phát huy phong cách diễn xuất lập dị và giàu tính cách điệu từng làm nên thương hiệu - Ảnh: Paramount

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của một hãng phim Hollywood lớn mà Johnny Depp tham gia kể từ phiên tòa gây chú ý toàn cầu giữa anh và vợ cũ Amber Heard năm 2022. Khi đó, cả hai cáo buộc đối phương có hành vi bạo hành gia đình và phỉ báng danh dự. Sau những tranh chấp pháp lý kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp, Ebenezer được kỳ vọng trở thành bước ngoặt trong hành trình trở lại Hollywood của ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean. Ebenezer dự kiến khởi chiếu tại rạp Việt từ ngày 13-11, do Paramount phát hành.