Hollywood nỗ lực đưa Johnny Depp trở lại

Các xe quảng cáo lưu động tại London quảng bá cho phim Ebenezer, sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 13-11 - Ảnh: Vuk Valcic

"Thật vui khi được trở lại" - Johnny Depp tuyên bố trong trailer Ebenezer (tựa Việt: Phép màu đêm Giáng sinh), phim mới do Paramount phát hành, trong đó anh đảm nhận vai Scrooge - nhân vật keo kiệt nổi tiếng trong tác phẩm của nhà văn Charles Dickens.

Hollywood trao cơ hội trở lại cho Johnny Depp

Sự trở lại của Johnny Depp thể hiện rõ ngay trong chiến dịch quảng bá. Trailer lần lượt gợi nhắc những vai diễn từng làm nên tên tuổi anh như thuyền trưởng Jack Sparrow trong Cướp biển vùng Caribbean, Edward Scissorhands trong Người kéo học yêu và Mad Hatter trong Alice ở xứ sở thần tiên, trước khi khép lại bằng lời giới thiệu: "Bậc thầy của những nhân vật lập dị đã trở lại".

Phim dự kiến ra rạp ngày 13-11, đánh dấu dự án điện ảnh lớn đầu tiên của Johnny Depp với một hãng phim Hollywood sau 8 năm.

Trailer Ebenezer

Đây cũng được xem là phép thử đối với sức hút phòng vé của Johnny Depp, đồng thời cho thấy mức độ sẵn sàng của Hollywood trong việc đưa anh trở lại hàng ngũ những ngôi sao hạng A.

Robert Mitchell, Giám đốc bộ phận phân tích thị trường phát hành rạp tại Gower Street Analytics, nhận định Ebenezer sẽ là thước đo quan trọng để ngành công nghiệp điện ảnh đánh giá sức hút thương mại của Johnny Depp.

Nam diễn viên từng đạt hiệu quả phòng vé tốt nhất khi hóa thân vào những nhân vật có tính cách khác thường, ngoại hình được cách điệu mạnh và đôi khi mang màu sắc kỳ dị.

Trong Ebenezer, Johnny Depp tiếp tục phát huy phong cách diễn xuất lập dị và giàu tính cách điệu từng làm nên thương hiệu - Ảnh: Paramount



Sự nghiệp bị phủ bóng bởi tranh chấp với vợ cũ

Năm 2020, Johnny Depp thua kiện phỉ báng nhà xuất bản The Sun tại Anh. Thẩm phán khi đó kết luận mô tả nam diễn viên là "kẻ bạo hành vợ" của tờ báo về cơ bản là đúng sự thật.

Hai năm sau, trong phiên tòa phỉ báng tại Mỹ, bồi thẩm đoàn xác định Amber Heard phỉ báng Johnny Depp trong một bài viết đăng trên The Washington Post, đồng thời yêu cầu cô bồi thường 10,35 triệu USD.

Tuy nhiên, một trong những luật sư của Johnny Depp cũng bị xác định có hành vi phỉ báng Amber Heard, khiến nam diễn viên phải bồi thường 2 triệu USD.

Hai bên sau đó đạt thỏa thuận giải quyết các đơn kháng cáo vào năm 2022.

Johnny Depp vẫy tay khi rời Tòa án Tối cao ở London năm 2020 sau khi kết thúc vụ kiện phỉ báng chống lại tờ The Sun - Ảnh: Sean Smith

Những tranh cãi này ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Johnny Depp. Sau khi thua kiện tại Anh, anh được yêu cầu rút khỏi vai Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts.

Các dự án tiếp theo của Johny Depp cũng không đạt thành tích phòng vé nổi bật.

Minamata thu về chưa đến 1 triệu USD trên toàn cầu, trong khi phim Jeanne du Barry ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2023 giữa những phản đối về quyết định đưa nam diễn viên trở lại sự kiện.

Sức hút phòng vé có đủ xóa bỏ tranh cãi? Những tín hiệu ban đầu từ các buổi chiếu thử đang mang đến hy vọng cho Paramount. Theo một báo cáo tháng 8 của trang Puck, Ebenezer đạt 80/100 điểm trong buổi chiếu thử tại New Jersey, cao hơn mức trung bình lịch sử 72 điểm. Riêng Johnny Depp nhận được 86 điểm, trong đó nhóm khán giả nữ trên 35 tuổi có phản hồi đặc biệt tích cực. Paul Dergarabedian, người đứng đầu bộ phận phân tích xu hướng thị trường tại Rentrak, cũng cho rằng khoảng thời gian kể từ những phiên tòa đã đủ dài để tranh cãi không còn chiếm vị trí trung tâm trong suy nghĩ của phần lớn khán giả. Theo ông, đánh giá của giới phê bình và chiến dịch tiếp thị sẽ có ảnh hưởng lớn hơn cảm nhận cá nhân của công chúng về Johnny Depp.