The Odyssey, Project Hail Mary, You Can See Everything là 3 ứng viên nặng ký cho hạng mục Phim hay nhất của Oscar 2027 - Ảnh: Variety

Tại mỗi mùa giải thưởng điện ảnh, giới chuyên môn thường đưa ra những lý do khiến một bộ phim khó giành đề cử Phim hay nhất, thậm chí không có cơ hội chiến thắng.

Phim ra mắt quá sớm, là phần tiếp theo, sử dụng phụ đề, có doanh thu thấp hay thuộc thể loại tài liệu đều từng được xem là những bất lợi.

Tuy nhiên, lịch sử Oscar nhiều lần chứng minh những nhận định này không phải quy luật bất biến. Theo Variety, khi các liên hoan phim mùa thu đã khép lại và mùa phim cuối năm đang đến gần, cuộc đua Phim hay nhất năm nay vẫn chưa có kết quả rõ ràng.

The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan hiện dẫn đầu bảng dự đoán của Variety và nhiều chuyên gia.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa những ứng viên hàng đầu và các bộ phim ở nhóm sau được đánh giá khá sít sao. Khoảng 20-30 tác phẩm đang cạnh tranh cho 10 vị trí đề cử, hứa hẹn một mùa giải nhiều biến động.

Phim bom tấn và phần tiếp theo tìm cơ hội tại Oscar

Ra mắt vào mùa hè thường được xem là bất lợi đối với những phim muốn tham gia cuộc đua Oscar, bởi chúng phải duy trì sức hút qua nhiều tháng trước khi mùa giải thưởng diễn ra.

Nhưng Christopher Nolan từng chứng minh điều ngược lại với Oppenheimer. Phim ra mắt tháng 7-2023 và giành 7 giải Oscar vào tháng 3 năm sau.

3 năm sau, The Odyssey tiếp tục mang đến kỳ vọng tương tự. Chuyển thể từ trường ca Hy Lạp của Homer, phim quy tụ Matt Damon trong vai Odysseus cùng Anne Hathaway, Samantha Morton, John Leguizamo và Robert Pattinson.

Trailer The Odyssey

Một thách thức khác là những phim phần tiếp theo thường khó giành chiến thắng ở hạng mục cao nhất. Trong lịch sử, chỉ có The Godfather Part II (1974) và Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua (2003) đạt thành tích này.

Điều đó khiến Dune 3 của Denis Villeneuve trở thành trường hợp đáng chú ý. Sau hai phần trước, tác phẩm cuối cùng của loạt phim có cơ hội tiếp nối thành công của Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua.

Trong khi đó, The Further Mis-Adventures of Cliff Booth của Netflix cũng thử thách định kiến về phim phần tiếp theo. Tác phẩm do Brad Pitt đóng chính tiếp nối câu chuyện từ Once Upon a Time … in Hollywood (2019).

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth khó bứt phá ở Oscar 2027 vì ra mắt giữa lúc thị trường điện ảnh có nhiều đối thủ nặng ký - Ảnh: IMDb

Phim quốc tế gây chú ý

Ở hạng mục Phim hay nhất, Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho vẫn là phim không nói tiếng Anh duy nhất từng giành chiến thắng. Netflix cũng chưa có được giải thưởng này, dù từng tiến rất gần với Roma (2018) và Emilia Pérez (2024).

Năm nay, Netflix đặt kỳ vọng vào La Bola Negra, phim chính kịch tiếng Tây Ban Nha gây chú ý tại Cannes.

La Bola Negra lấy cảm hứng từ tác phẩm dang dở cuối cùng của đại thi hào Federico García Lorca - Ảnh: IMDb

Một ứng viên quốc tế khác là Fjord, phim tiếp tục nối dài mối duyên của Hãng Neon với Oscar sau những chiến thắng của Parasite và Anora.

Cuộc cạnh tranh còn có sự góp mặt của Possible Love đến từ Hàn Quốc, Minotaur của đạo diễn Andrey Zvyagintsev và All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi.

Phim tài liệu, hoạt hình và những tác phẩm ra mắt mùa xuân

Phim tài liệu và hoạt hình cũng đang tìm kiếm cơ hội bước ra khỏi những hạng mục vốn được xem là thế mạnh riêng. Trong lịch sử Oscar, chưa có phim tài liệu nào được đề cử Phim hay nhất.

Với hoạt hình, chỉ 3 tác phẩm từng đạt được thành tích này và chưa phim nào chiến thắng.

Tuy nhiên, You Can See Everything của A24 đang nổi lên như một ứng viên đáng chú ý. Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thành tích phòng vé cũng tạo thêm lợi thế khi tác phẩm trở thành một trong những phim tài liệu có doanh thu cao nhất trong nhiều thập niên.

Ở lĩnh vực hoạt hình, Wildwood của Hãng Laika Studios được đánh giá có cơ sở cạnh tranh nhờ kỹ thuật stop-motion và chất lượng chế tác.

Wildwood được dự đoán có thể thuyết phục các thành viên Viện Hàn lâm vượt qua định kiến về thể loại - Ảnh: Laika

Thời điểm phát hành cũng không còn là yếu tố quyết định. Everything Everywhere All at Once từng ra mắt vào tháng 3 trước khi càn quét Oscar năm tiếp theo. Năm nay, Project Hail Mary của Amazon MGM được kỳ vọng tiếp nối thành công đó.

Một trường hợp khác là Michael của Lionsgate. Ra mắt vào tháng 4, phim tiểu sử về Michael Jackson trở thành tác phẩm cùng thể loại có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Nhìn lại những mùa giải gần đây, cuộc đua Oscar hiếm khi thực sự ngã ngũ từ tháng 11. Những dự đoán hiện tại có thể tạo cảm giác một số ứng viên đã nắm chắc lợi thế, nhưng các tác phẩm mới vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện trước khi danh sách đề cử chính thức công bố.