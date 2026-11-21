Robert Pattinson được chọn vào vai James Bond cho phần phim thứ 26 - Ảnh: Amazon

"James Bond sẽ trở lại" - dòng chữ xuất hiện ở cuối No Time to Die, tác phẩm gần nhất của loạt phim điệp viên đình đám và cũng là lần cuối tài tử Daniel Craig đảm nhận vai diễn này.

Lời khẳng định ấy mang ý nghĩa đặc biệt khi James Bond đã hy sinh trong cuộc tấn công bằng tên lửa tại căn cứ của Lyutsifer Safin.

Trước đó, anh bị nhiễm những hạt nano được lập trình để tấn công những người thân cận nhất nếu họ tiếp xúc với mình.

Cái kết tưởng chừng khép lại hoàn toàn hành trình của điệp viên 007, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: nhà sản xuất sẽ đưa nhân vật trở lại màn ảnh bằng cách nào?

Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ đầu tiên của biên kịch Steven Knight và đạo diễn Denis Villeneuve khi bắt tay vào chương mới của thương hiệu.

Làm thế nào để hồi sinh một nhân vật đã chết trên màn ảnh, đồng thời tạo sức hấp dẫn mới cho loạt phim kéo dài nhiều thập kỷ?

Tài tử Daniel Craig thủ vai James Bond trong phim No Time to Die - Ảnh: IMDb

Khởi động lại hay viết tiếp câu chuyện của James Bond?

Nhà sản xuất Colin Vaines cho rằng phương án khởi động lại thương hiệu theo mô hình phim siêu anh hùng có khả năng xảy ra cao hơn.

Theo ông, James Bond có thể trở lại sau khi thoát chết và trải qua một thời gian lẩn trốn để bảo vệ những người thân cận.

Tuy nhiên, hướng đi đơn giản hơn là bắt đầu lại câu chuyện, không cần giải thích những gì đã xảy ra trong No Time to Die.

Cách tiếp cận này gợi nhớ đến mô hình đa vũ trụ của Marvel, nơi những phiên bản siêu anh hùng thuộc các dòng thời gian khác nhau có thể cùng xuất hiện.

Trailer No Time to Die

Nhà biên kịch Russell T Davies cũng nghiêng về phương án nói trên. Với kinh nghiệm xử lý những lần thay đổi diễn viên trong một thương hiệu lâu năm, ông cho rằng việc cố gắng duy trì tính liên tục của câu chuyện về James Bond sẽ trở thành thử thách không cần thiết.

"Tôi sẽ thay toàn bộ dàn diễn viên còn lại, rồi đơn giản để Robert Pattinson bước vào và bắt đầu ngày làm việc tiếp theo. Trước nay, họ chưa bao giờ giải thích lý do thay đổi diễn viên đóng James Bond, vậy thì lần này cũng không cần phải làm thế" - Russell T Davies chia sẻ.

Đề xuất này cho thấy James Bond không nhất thiết phải được hồi sinh theo nghĩa đen.

Thay vào đó, đạo diễn có thể tái thiết lập toàn bộ thế giới nhân vật, đưa khán giả đến một giai đoạn khác trong cuộc đời điệp viên 007 mà không cần giải thích mối liên hệ với cái kết trước đó.

Khán giả đang trông chờ màn trình diễn của Robert Pattinson trong vai James Bond - Ảnh: AFP

Tương lai của James Bond từng gây tranh luận

Những câu hỏi về tương lai của James Bond thực tế đã xuất hiện trước khi No Time to Die ra mắt.

Năm 2019, thông tin mật danh 007 được trao cho Nomi, nữ điệp viên MI6 do Lashana Lynch thủ vai, từng làm dấy lên suy đoán rằng James Bond có thể phải rời khỏi vị trí biểu tượng của mình.

Sự thay đổi này trở thành chủ đề tranh luận rộng rãi, trong khi thái độ không mấy hào hứng của Daniel Craig với vai diễn càng khiến tương lai thương hiệu thêm khó đoán.

Năm 2015, nam diễn viên từng tuyên bố thà tự rạch cổ tay còn hơn tiếp tục đóng một bộ phim James Bond khác.

Sau cùng, Daniel Craig xác nhận No Time to Die sẽ là lần cuối cùng anh thủ vai James Bond.

Theo nhà sản xuất Colin Vaines, việc để James Bond hy sinh trong phần phim cuối của Daniel Craig có thể chính là cách nam diễn viên khép lại hành trình với vai diễn một cách dứt khoát.

Chương mới của James Bond sẽ cần nhiều hơn một gương mặt thay thế Daniel Craig. Dù lựa chọn Robert Pattinson hay một diễn viên khác, nhà sản xuất vẫn phải tìm được cách cân bằng giữa di sản nhân vật và kỳ vọng của khán giả hiện đại. Cái chết trong No Time to Die có thể đã khép lại một hành trình, nhưng cũng mở ra cơ hội để điệp viên 007 bắt đầu cuộc đời điện ảnh mới.