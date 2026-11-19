Sắc vóc gợi cảm của nàng "Bond girl" Ana de Armas trong phim hành động gián điệp No Time to Die (2021) - Ảnh: IMDb



Ana de Armas - diễn viên người Cuba, đồng thời mang quốc tịch Tây Ban Nha và Mỹ - sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình quyến rũ.

Tên tuổi của người đẹp nổi tiếng qua vai diễn Bond Girl trong No Time To Die - phần thứ 25 trong loạt phim James Bond, chiếu năm 2021.

'Bond Girl' Ana de Armas biến hóa phong cách

Kể từ khi bước vào tâm điểm chú ý, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Ana de Armas. Ít ai biết, cô đã xuất hiện trên thảm đỏ từ lâu hơn nhiều so với những gì công chúng hình dung.

Trước khi gặt hái thành công tại Hollywood, cô chuyển đến Tây Ban Nha năm 18 tuổi và nhận được những vai diễn đầu tiên chỉ hai tuần sau khi đặt chân đến đây.

Nữ diễn viên góp mặt trong 6 mùa của bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen ăn khách El Internado, cùng một số tác phẩm điện ảnh nói tiếng Tây Ban Nha.

Ana de Armas từng cho rằng hình tượng nhân vật của cô trong No Time To Die là một "bản nâng cấp" so với những Bond Girl cũ - Ảnh: Natural Diamonds Council



Sau vài năm xuất hiện trên thảm đỏ với phong cách tương đối giản dị, Ana de Armas dần đầu tư hơn cho diện mạo mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Cô trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, đồng thời tích lũy kinh nghiệm tại các liên hoan phim quốc tế trước khi tiến đến Hollywood.

Về phong cách, nữ diễn viên không ngại lựa chọn những thiết kế tạo dấu ấn riêng, nhưng vẫn giữ được sự chừng mực, tinh tế.

Giữa lúc công chúng đang mong chờ Bond Girl tiếp theo sẽ lộ diện, cùng nhìn lại những khoảnh khắc thời trang thảm đỏ nổi bật nhất của Ana de Armas, với sự hiện diện đáng chú ý của các thiết kế đến từ Louis Vuitton.

Ana de Armas diện thiết kế corset và chân váy ren xuyên thấu của Wiederhoeft tại Gala Nhân vật của năm 2026 của Học viện Thu âm Latinh ở Las Vegas - Ảnh: John Parra

Ana de Armas diện chiếc đầm dạ hội đen ôm sát cơ thể với phần cổ yếm màu bạc tại lễ trao giải Oscar 2025. Cô để tóc xõa lệch sang một bên và đeo nhẫn cùng hoa tai kim cương - Ảnh: Angela



Tại bữa tiệc hậu Oscar 2023, Ana de Armas mặc chiếc đầm lấy cảm hứng từ kính màu của Louis Vuitton - Ảnh: Karwai Tang

Tại SAG Awards 2023, chiếc đầm Louis Vuitton thiết kế riêng của Ana de Armas gây ấn tượng bởi chất liệu tinh tế được tạo nên từ vải tuyn thêu hoa, cũng như hai chiếc nơ nhung trang trí ở phần trên - Ảnh: FilmMagic

Một lần nữa xuất hiện trong trang phục của Louis Vuitton, Ana de Armas lựa chọn phong cách kín đáo hơn với chiếc đầm satin màu hồng nhạt thiết kế riêng, có chi tiết bèo nhún ở phần ngực - Ảnh: WireImage

Tại lễ trao giải Governors Awards năm 2022, Ana de Armas giữ được vẻ thanh lịch mà vẫn không ngại khoe một chút da thịt trong thiết kế cắt xẻ táo bạo của Louis Vuitton - Ảnh: Variety

Trong buổi trình diễn thời trang nữ Xuân 2023 của Louis Vuitton, Ana de Armas xuất hiện trong chiếc váy ngắn màu đen kết hợp với áo khoác kiểu thể thao cùng màu - Ảnh: Edward

Tại buổi ra mắt phim Blonde ở Los Angeles vào năm 2022, Ana de Armas tỏa sáng rực rỡ trong chiếc đầm Louis Vuitton đính đầy kim sa lấp lánh - Ảnh: Jon Kopaloff

Ana De Armas tham dự buổi ra mắt phim Blonde tại Liên hoan phim Venice 2022 trong một chiếc đầm Louis Vuitton được thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ một số kiểu trang phục nổi tiếng nhất của Marilyn Monroe - Ảnh: Andreas

Ana de Armas diện thiết kế đầm xẻ tà đặt riêng từ Louis Vuitton, khoe vẻ quyến rũ tại buổi công chiếu No Time to Die, phim đánh dấu màn ra mắt của cô trong vai Bond Girl Paloma - Ảnh: David

Việc Ana de Armas tham dự show thời trang Bottega Veneta ở New York thu hút sự chú ý của cộng đồng thời trang toàn cầu vào năm 2017 - Ảnh: GC Images