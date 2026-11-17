Hãng phim cho biết việc lựa chọn Robert Pattinson sẽ mở ra kỷ nguyên mới cho "một trong những nhân vật được yêu thích nhất lịch sử điện ảnh" - Ảnh: Scott A Garfitt



Theo The Hollywood Reporter, sau khi Amazon MGM Studios công bố Robert Pattinson là James Bond tiếp theo, cộng đồng người hâm mộ thương hiệu phim điệp viên nổi tiếng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến.

Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Robert Pattinson chưa phù hợp với hình tượng điệp viên 007.

Trên phần bình luận của Daily Mail, một độc giả nhận xét Robert Pattinson thiếu sức hút, vẻ thanh lịch, sự tự tin và nét quyến rũ tinh tế vốn làm nên hình tượng James Bond.

Người khác cho rằng anh không có vẻ nam tính bản năng hay khí chất của một điệp viên đào hoa.

Robert Pattinson xuất hiện trong hình tượng James Bond. Anh mặc bộ tuxedo, tay cầm súng - Video: Amazon MGM Studios

Robert Pattinson và áp lực từ những vai diễn biểu tượng

Ngoài ngoại hình, việc Robert Pattinson từng đảm nhận nhiều nhân vật nổi tiếng cũng trở thành chủ đề tranh luận. Một số khán giả không muốn anh tiếp tục xuất hiện trong những thương hiệu điện ảnh lớn, đặc biệt khi nam diễn viên đã gắn liền với hình tượng Batman.

Một người hâm mộ bình luận: "Không thể để cùng một diễn viên vừa đóng Batman vừa đóng James Bond".

Người khác cho rằng thương hiệu nên lựa chọn gương mặt mới, chưa bị định hình bởi những nhân vật điện ảnh trước đó, để xây dựng hình tượng điệp viên 007 cho thế hệ tiếp theo.

Việc lựa chọn ngôi sao Robert Pattinson được xem phương án an toàn, giúp Amazon giảm thiểu rủi ro thay vì tạo ra bất ngờ - Ảnh: Amazon MGM Studios



Trên Reddit, một khán giả bày tỏ mong muốn Robert Pattinson tiếp tục phát triển sự nghiệp với những vai diễn đa dạng, thay vì đảm nhận thêm một nhân vật mang tính biểu tượng.

Theo người này, vai James Bond nên trao cho một tài năng mới hoặc diễn viên trẻ đang trên đà khẳng định tên tuổi.

Đáng chú ý, có những cư dân mạng cho rằng Robert Pattinson thậm chí phù hợp với vai phản diện trong phần phim mới hơn là nhân vật chính.

Nhận xét này có thể xuất phát từ những màn hóa thân gần đây của anh trong The Odyssey và Primetime.

"Anh ấy không có khí chất của James Bond. Nhưng chắc chắn sẽ là một phản diện tuyệt vời cho phần phim mới" - một người dùng Reddit viết.

Tranh cãi về James Bond không phải chuyện mới

Thực tế, phản ứng trái chiều mỗi khi thương hiệu công bố diễn viên mới đảm nhận vai James Bond trở thành một phần quen thuộc trong lịch sử loạt phim.

Năm 2005, Daniel Craig từng đối mặt với làn sóng phản đối khi được lựa chọn thay thế Pierce Brosnan.

Nhiều người cho rằng anh không đủ điển trai, thậm chí không chấp nhận hình ảnh James Bond tóc vàng khác biệt so với những diễn viên tiền nhiệm.

Tài tử Daniel Craig trong tạo hình điệp viên James Bond với bộ vest đen và nơ lịch lãm - Ảnh: Eon Productions

Những phản ứng này phần nào phản ánh sức ảnh hưởng của 6 diễn viên từng hóa thân thành điệp viên 007.

Qua nhiều thập niên, mỗi người đều góp phần định hình một hình mẫu James Bond riêng trong tâm trí khán giả.

Dù vậy, lựa chọn Robert Pattinson vẫn nhận được sự ủng hộ đáng kể. Ngay cả một số khán giả chưa thực sự hài lòng cũng thừa nhận anh là diễn viên tài năng, từng chứng minh khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Với danh tiếng và kinh nghiệm tham gia những thương hiệu điện ảnh lớn, Robert Pattinson có lợi thế nhất định khi bước vào dự án. Quan trọng hơn, James Bond không chỉ được định hình bởi diễn viên chính mà còn phụ thuộc vào kịch bản, đạo diễn và đội ngũ sáng tạo đứng sau.