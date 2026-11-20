Những cách phối suit tưởng chừng ngẫu hứng nhưng ẩn chứa dụng ý tinh tế cho thấy gu thời trang không tuân theo bất kỳ khuôn mẫu nào của Robert Pattinson - Ảnh: Facebook In the footsteps of Robert Pattinson

Năm 2026, Robert Pattinson có lịch trình hoạt động vô cùng bận rộn. Từ các hoạt động quảng bá phim The Drama, Dune, The Odyssey đến thảm đỏ Liên hoan phim Venice, anh liên tục xuất hiện tại những sự kiện lớn với diện mạo được chăm chút khác biệt.

Gần đây, anh còn bất ngờ góp giọng trong chiến dịch Giáng sinh của Dior, thử sức ở lĩnh vực lồng tiếng. Đặc biệt, việc chính thức đảm nhận vai James Bond thế hệ mới càng khiến tên tuổi Robert Pattinson nhận được nhiều sự chú ý.

Phong cách thời trang của Robert Pattinson cả trong đời thường lẫn trên thảm đỏ cũng luôn thu hút người hâm mộ - Ảnh: Mondadori Portfolio

Với mái tóc thường được tạo kiểu có phần rối tự nhiên, Robert Pattinson có thể không phải là nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai theo khuôn mẫu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, anh lại có nét cuốn hút riêng, càng ngắm nhìn càng dễ bị hấp dẫn.

Robert Pattinson đặc biệt có khả năng biến những bộ suit trang trọng trở nên phóng khoáng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Hãy cùng nhìn lại 5 khoảnh khắc tiêu biểu đó.

Suit trắng

Là đại sứ lâu năm của Dior trong lĩnh vực nước hoa và thời trang nam, Robert Pattinson lựa chọn trang phục từ thương hiệu khi tham dự Liên hoan phim Venice.

Anh diện bộ suit màu trắng ngà với họa tiết sọc mảnh, phom dáng rộng rãi, kết hợp cùng cà vạt đồng điệu. Thiết kế hai hàng khuy tăng vẻ trang trọng, trong khi đôi giày da lộn màu nâu giúp cân bằng tổng thể.

Phom dáng rộng được giữ nguyên có chủ ý, mang đến tinh thần quý ông cổ điển pha chút phóng khoáng, tự do - Ảnh: Stephane

Suit xanh

Trái với phom dáng rộng rãi của bộ suit trước, diện mạo này có phần chỉn chu và trang trọng hơn. Đây là trang phục Robert Pattinson lựa chọn khi tham dự giải polo Veuve Clicquot.

Anh diện bộ suit xanh với ve áo chữ V cổ điển, kết hợp quần âu cùng tông có phom dáng ôm gọn. Sắc xanh tươi sáng mang đến cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời vẫn giữ được vẻ thanh lịch và chỉn chu vốn có của trang phục may đo.

Đáng chú ý, Robert Pattinson chủ động không sử dụng cà vạt, đồng thời mở vài chiếc khuy áo sơ mi phía trên. Cách phối này giúp tổng thể giảm bớt vẻ nghiêm nghị, trông có phần lười biếng đặc trưng của quý ông Anh quốc - Ảnh: Variety



Suit màu xám be

Vốn yêu thích những thiết kế suit rộng rãi với chất liệu có độ rủ tự nhiên, Robert Pattinson thể hiện khá trọn vẹn tinh thần thanh lịch pha chút bất cần. Bộ suit màu xám be này là ví dụ tiêu biểu.

Thay vì kết hợp cùng giày da như cách phối truyền thống, anh lựa chọn giày sneaker vải Vans có mức giá bình dân để hoàn thiện diện mạo. Sự tương phản này giúp trang phục bớt cứng nhắc, đồng thời bổ sung nét trẻ trung và hơi hướng đường phố.

Từ phom dáng trang phục đến lựa chọn giày dép, Robert Pattinson không đặt nặng sự cầu kỳ. Chính cách phối này đã tạo nên dấu ấn riêng trong phong cách của anh - Ảnh: Jeff Spicer



Áo blazer phối cùng quần jeans

Bên cạnh những bộ suit đồng bộ, Robert Pattinson còn thể hiện gu thời trang cá nhân qua cách kết hợp các món đồ riêng lẻ.

Anh từng phối áo blazer vải tweed màu be pha cùng sơ mi họa tiết kẻ ô, kết hợp với quần jeans mang phong cách thường ngày. Sự đan xen giữa các chất liệu và họa tiết tạo chiều sâu cho tổng thể.

Thay vì diện nguyên bộ suit trang trọng, Robert Pattinson sử dụng chất liệu denim để cân bằng vẻ chỉn chu của áo blazer. Nhờ đó, diện mạo mang nét phóng khoáng và hoài cổ - Ảnh: Aurore



Suit len màu xám

Năm 2022, Robert Pattinson chính thức đảm nhận vai Batman, mang đến diện mạo mới cho người anh hùng kinh điển của vũ trụ DC. Rời xa hình tượng có phần u tối trên màn ảnh, nam diễn viên lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác trong phong cách suit.

Bộ suit màu xám làm từ vải len với phom rộng thoải mái là minh chứng tiêu biểu. Không cần đến những chi tiết trang trí cầu kỳ, thiết kế chinh phục người nhìn bằng đường nét tối giản và độ rủ tự nhiên của chất liệu, tạo nên diện mạo gọn gàng, thanh lịch nhưng vẫn giữ được sự thoải mái.

Robert Pattinson có khả năng chinh phục những bộ trang phục trang trọng với vẻ sang trọng và điềm đạm. Sức hút ấy thể hiện qua cách lựa chọn phom dáng và chất liệu - Ảnh: Tolga