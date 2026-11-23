Phim từng ấn định khởi chiếu vào tháng 8, nhưng bất ngờ dời lịch sang đầu tháng 12 và đổi tên từ Sợi chỉ đỏ thành Con mắt thứ ba - Ảnh: ĐPCC

Chiều 23-11, tại TP.HCM diễn ra buổi công chiếu phim Con mắt thứ ba của đạo diễn Hàm Trần. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Đoàn Minh Anh, Quang Tuấn, Ba Tây, Loube Nguyễn, Trần Nghĩa...

Con mắt thứ ba là phim kinh dị tâm linh, xoay quanh một người dẫn podcast tâm linh nhận ra cô đang gián tiếp truyền cảm hứng cho tên đồ tể cuồng tín mang dấu ấn "con mắt thứ ba". Tai ương bắt nguồn từ khi cô kể những câu chuyện của một người bạn có khả năng nhìn thấy và giúp đỡ được hồn ma.

Làm phim kinh dị không phải để sợ ma

Nói về góc nhìn của mình với dòng phim kinh dị, Hàm Trần cho biết trước đây anh vốn rất sợ ma nhưng lại thích nghe những câu chuyện ma. Khi thực hiện các phim kinh dị trước đó, anh thường tập trung vào việc tạo ra những tình huống khiến khán giả sợ hãi.

Tuy nhiên quá trình thực hiện Con mắt thứ ba khiến anh thay đổi cách nhìn. Qua những câu chuyện được chia sẻ bởi các biên kịch, anh nhận ra nỗi sợ đôi khi xuất phát từ chính con người, thay vì chỉ đến từ những thế lực siêu nhiên.

Trailer phim Con mắt thứ ba

Hàm Trần bày tỏ: "Tôi phải làm một phim kinh dị không phải để người ta sợ ma, mà để người ta hiểu ma". Vì thế qua Con mắt thứ ba, anh muốn gửi gắm thông điệp dù là con người hay ma quỷ, ai cũng cần tình yêu thương.

Liên quan đến thông tin phim bị cắt nhiều khi kiểm duyệt, Hàm Trần khẳng định các cảnh máu me, ma quỷ vẫn được giữ nguyên. Điều này giúp phim vẫn giữ trọn vẹn tinh thần ban đầu trước khi ra rạp.

"Tôi nghĩ phiên bản cuối cùng của phim không bị thay đổi quá nhiều so với ý đồ ban đầu.

Trong quá trình hoàn thiện, ê kíp có điều chỉnh và bổ sung một số chi tiết để giải thích rõ hơn lý do tại sao những sự việc trong phim lại xảy ra.

Đối với những yếu tố máu me, anh không chủ đích sử dụng chúng chỉ để hù dọa hay khiến khán giả sợ hãi. Những chi tiết đó đều cần có lý do và phục vụ cho câu chuyện" - Hàm Trần cho hay.

Hàm Trần xem đi xem lại Con mắt thứ ba 50 lần nhưng vẫn không thấy chán - Ảnh: ĐPCC

Về kỳ vọng doanh thu, Hàm Trần khẳng định đây là yếu tố không thể dự đoán trước. Anh nói mình dành hơn một năm dựng phim, xem lại Con mắt thứ ba khoảng 50 lần nhưng vẫn chưa cảm thấy nhàm chán. Mỗi lần xem, anh tiếp tục nhận ra những chi tiết và ý tưởng mới.

"Doanh thu là điều tôi không bao giờ tính trước được. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để làm ra một phim mà bản thân cảm thấy hài lòng, một phim mà mình có thể xem đi xem lại nhiều lần" - nam đạo diễn bày tỏ.

Đoàn Minh Anh không diễn trong Con mắt thứ ba

Trong Con mắt thứ ba, Đoàn Minh Anh vào vai Vy, Trần Nghĩa vai Bảo, Loube Nguyễn hóa thân thành Lạc, còn Ba Tây vào vai Viễn. Đây là những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong mạch truyện, với các tuyến diễn biến đan xen với nhau.

Diễn viên Đoàn Minh Anh cho hay vai Vy là trải nghiệm đòi hỏi sự đầu tư vào tâm lý và những chi tiết nhỏ trong cách thể hiện.

Đoàn Minh Anh chia sẻ về quá trình hóa thân thành nhân vật Vy - Ảnh: HẢI DƯƠNG

“Để xây dựng nhân vật Vy, tôi đã có nhiều buổi trao đổi với đạo diễn Hàm Trần và nhóm biên kịch. Dù nhân vật không xuất hiện trực tiếp quá nhiều, mỗi phân đoạn đều có dụng ý riêng, từ biểu cảm đến ánh mắt. Tôi đã hoàn toàn là Vy và không diễn một chút nào hết” - cô nói.

Cô chia sẻ thêm rằng khán giả có thể xem lại phim để chú ý đến ánh mắt của Vy, bởi mỗi lần nhân vật xuất hiện đều mang theo những ẩn ý nhất định.

Trong các phân đoạn tình cảm, Trần Nghĩa là người hỗ trợ Minh Anh xây dựng cảm xúc. Nữ diễn viên kể bạn diễn thường xuyên ở bên cạnh động viên, giúp cô thoải mái hơn khi nhập vai.

Trần Nghĩa kể về thử thách thể hiện sự giận dữ từ bên trong nhân vật Bảo - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Với Trần Nghĩa, Bảo là một nhân vật có hình ảnh nam sinh khá quen thuộc với anh trên màn ảnh. Tuy nhiên, vai diễn lần này cũng mang đến cơ hội để nam diễn viên thử sức với những diễn biến tâm lý khác biệt.

Anh cho hay không ngại việc thường được khán giả đóng khung vào những nhân vật thư sinh, hiền lành, mà xem đó là một hình ảnh quen thuộc trong sự nghiệp diễn xuất. Mỗi vai diễn mới, theo anh, đều là cơ hội để khám phá và mở rộng khả năng của bản thân.

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