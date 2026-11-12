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Phim kinh dị Con mắt thứ ba và tham vọng của Hàm Trần

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Sau Thiên linh cái, Hàm Trần tự nhủ với bản thân: 'No more… - tôi không muốn làm thêm bất kỳ một bộ phim kinh dị nào nữa’.

Phim kinh dị Con mắt thứ ba và tham vọng của đạo diễn Hàm Trần - Ảnh 1.

Đạo diễn Hàm Trần (phải) trên set Con mắt thứ ba - Ảnh: ĐPCC

Thế nhưng khi đang giảng dạy cho một nhóm biên kịch mấy năm trước, đạo diễn đã có dịp trò chuyện với hai người bạn và biết được những điều tâm linh khó lý giải. Câu chuyện của họ đã truyền cho Hàm Trần nhiều cảm hứng, nhắc anh có những câu chuyện đó không chỉ để hù dọa con người, mà đôi khi còn có thể chữa lành.

"Sau 5 năm thực hiện, tôi rất vui khi có thể chia sẻ những câu chuyện đã truyền cảm hứng cho mình trong Con mt th ba (tên ban đầu là Sợi chỉ đỏ), một bộ phim về những linh hồn được kết nối bởi số mệnh, dành cho cả người sống và người đã khuất", anh nói. Bộ phim kinh dị nặng đô này ấn định lịch khởi chiếu tại các cụm rạp trên cả nước từ ngày 4-12.

Hàm Trn mun phát trin thành mt IP

Đạo diễn cũng tiết lộ mong muốn phát triển Con mắt thứ ba thành một IP có khả năng mở rộng qua các mùa phim hoặc những tác phẩm điện ảnh tiếp theo. Theo anh, chất liệu từ đời sống, truyền thuyết đô thị và thế giới tâm linh vẫn còn rất phong phú, đủ sức mở ra nhiều câu chuyện độc lập nhưng có chung một thế giới kết nối.

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Để làm bộ phim này, ngay từ đầu, đạo diễn Việt kiều cho biết sẽ không dễ dàng.

"Song mỗi phim đều có con đường và tiếng nói riêng. Câu chuyện này cứ thôi thúc tôi thực hiện. Nó vẫn ở đó khi tôi quay series Mt tích đêm 30, Tim ăn ca qu, phim Tử chiến trên không…", anh chia sẻ.

Hình ảnh "con mắt thứ ba" vì thế cứ trở đi trở lại trong suy nghĩ của anh. Với Hàm Trần, "con mắt thứ ba" không đơn thuần là năng lực nhìn thấy những linh hồn, mà còn mở ra những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường. Với người này, đó có thể là một món quà, nhưng với người khác, lại là một lời nguyền.

Anh cho rằng phim chạm trực tiếp vào điều cốt lõi của bộ phim: nỗi sợ trước những điều chúng ta không biết, và hành trình đi tìm ý nghĩa của những gì tồn tại bên ngoài thế giới hữu hình".

Phim kinh dị Con mắt thứ ba và tham vọng của đạo diễn Hàm Trần - Ảnh 2.

Hàm Trần mất 5 năm để đưa Con mắt thứ ba lên màn ảnh - Ảnh: ĐPCC

Trailer Con mắt thứ ba

Con mắt thứ ba hé lộ nhân vật Hắc Bạch Vô Thường

Tối 11-11, đoàn phim Con mt th ba tung trailer và poster, hé lộ cốt truyện liên quan nhân vật Viễn - gã đồ tể cuồng tín tự xưng là sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường. Hắn tin con mắt thứ ba trên trán mình đang chờ được khai mở, tin hắn là người được chọn, có quyền phán xét và định đoạt mạng sống của người khác.

Thay vì sử dụng nguyên mẫu quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc, khi xây dựng nhân vật Hắc Bạch Vô Thường, đạo diễn Hàm Trần đã chọn phát triển tạo hình mới với hai cây trượng mang đầu hình chiếc tai và chiếc mũi, đi kèm âm thanh lách cách đặc trưng.

Phim kinh dị Con mắt thứ ba và tham vọng của đạo diễn Hàm Trần - Ảnh 3.

Phim kết hợp kinh dị, tâm lý và body horror, với các chi tiết như "con mắt thứ ba", biến dạng cơ thể, chuỗi án mạng và khả năng nhìn thấy linh hồn - Ảnh: ĐPCC

Trong thế giới tâm linh của Hàm Trần, nhân duyên và nghiệp quả vẫn gắn kết số phận con người, kể cả khi họ đã ở hai cõi âm dương.

"Con mắt thứ ba không đơn thuần là câu chuyện về khả năng nhìn thấy người đã khuất, mà còn mở ra những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường của con người", anh chia sẻ.

Con mắt thứ ba quy tụ dàn diễn viên: Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Kiều Trinh, Quang Tuấn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Cao Thùy Linh, Trương Minh Thảo, Uy Nhân, Hiền Ng…

Phim kinh dị Con mắt thứ ba và tham vọng của Hàm Trần - Ảnh 6.'Sợi chỉ đỏ' của Hàm Trần sẽ công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Busan 2026

Phim kinh dị Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần sẽ có buổi chiếu đầu tiên tại Liên hoan phim Busan 2026 vào ngày 9-10, trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12.

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    Chủ đề: Hàm Trần

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