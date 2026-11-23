You Can See Everything liên tục ghi nhận những thành tích phòng vé ấn tượng, đưa tác phẩm vào nhóm những phim tài liệu thành công nhất lịch sử - Ảnh: A24

Theo Variety, phim tài liệu You Can See Everything (Điểm mù) thu về 93,4 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 9 triệu USD từ các thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 102,4 triệu USD.

Thành tích này giúp tác phẩm trở thành một trong những phim tài liệu chiếu rạp có doanh thu cao nhất trong nhiều năm qua, đồng thời mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho hãng phim A24.

Sức hút bất ngờ từ câu chuyện Elizabeth Holmes

You Can See Everything khai thác câu chuyện về Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos, người từng gây chấn động giới công nghệ và kinh doanh khi vụ gian lận trong lĩnh vực xét nghiệm máu bị phanh phui.

Với thời lượng gần 3 giờ, phim ghi lại cuộc sống thường nhật của Elizabeth Holmes trong 34 ngày trước khi cô bắt đầu chấp hành án tù vì tội lừa đảo các nhà đầu tư.

Trailer You Can See Everything

Đáng chú ý, A24 đã bí mật sản xuất dự án với kinh phí khoảng 7 triệu USD, thấp hơn nhiều so với doanh thu hiện tại.

Cuối tuần qua, You Can See Everything ra mắt tại Anh, thu về 3,2 triệu USD từ 596 rạp chiếu. Đây là màn ra mắt có doanh thu cao thứ hai của A24 tại thị trường này, chỉ sau Backrooms với 5,7 triệu USD.

Khoảng 70% khán giả Anh đến rạp xem phim dưới 35 tuổi, tương đồng với cơ cấu khán giả tại Mỹ.

Úc và New Zealand hiện là hai thị trường quốc tế có doanh thu cao nhất của You Can See Everything, với tổng cộng 3,8 triệu USD.

Phim cũng đã ra mắt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Hy Lạp, đóng góp khoảng 2 triệu USD.

Với điểm đánh giá trung bình 4,61/5 trên Letterboxd, You Can See Everything hiện đứng thứ hai trong số những tác phẩm đạt cột mốc này, chỉ sau 12 Angry Men (4,63 điểm) - Ảnh: A24



Trong thời gian tới, You Can See Everything tiếp tục được phát hành tại Mexico, Brazil, Argentina, Đức, Áo, Hong Kong, Tây Ban Nha, Pháp và Nhật Bản.

A24 trực tiếp phụ trách phát hành tại một số thị trường, trong khi Sony đảm nhận phân phối ở những khu vực như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Trung Đông.

Với đà tăng trưởng hiện tại, You Can See Everything đang hướng đến những kỷ lục lớn hơn của dòng phim tài liệu. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn cần mở rộng sức hút tại thị trường quốc tế để cạnh tranh với những phim có doanh thu cao nhất lịch sử thể loại này.

Hiện Fahrenheit 9/11 (2004) của đạo diễn Michael Moore giữ kỷ lục phim tài liệu không thuộc thể loại hòa nhạc có doanh thu cao nhất, với 222 triệu USD toàn cầu. Xếp sau là March of the Penguins, đạt 127 triệu USD.

Do danh hài Nathan Fielder và nhà làm phim Lance Oppenheim đồng đạo diễn, You Can See Everything tạo hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau màn ra mắt bất ngờ tại Liên hoan phim Telluride - Ảnh: A24

You Can See Everything khởi chiếu tại Bắc Mỹ vào giữa tháng 10. Những đánh giá tích cực từ giới phê bình góp phần duy trì sức hút của phim tại rạp trong suốt mùa thu.

Phim còn được xem là ứng viên sáng giá tại mùa giải Oscar sắp tới. Nhà phê bình Angie Han của The Hollywood Reporter nhận xét tác phẩm được triển khai khéo léo, hài hước và chứa đựng nhiều bất ngờ. You Can See Everything hiện đạt 97% điểm đánh giá từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes. Phim dự kiến ra rạp Việt từ ngày 27-11.