Giới điện ảnh gọi vui màn đối đầu giữa hai bom tấn Avengers: Doomsday và Dune 3 là "Dunesday" - Ảnh: IMDb



Theo dự báo từ NRG, Avengers: Doomsday của Marvel Studios có thể thu về 270 triệu USD trong tuần mở màn tại phòng vé Bắc Mỹ.

Đây là mức dự báo doanh thu khởi điểm cao nhất mà đơn vị nghiên cứu thị trường này từng ghi nhận.

Avengers: Doomsday, Dune 3 sẽ khuấy đảo phòng vé cuối năm

Avengers: Doomsday do Anthony Russo và Joe Russo đạo diễn, dự kiến ra mắt vào ngày 18-12, cùng thời điểm với Dune 3 của Warner Bros.

Nếu đạt con số 270 triệu USD, Avengers: Doomsday sẽ lập kỷ lục phim có màn ra mắt tháng 12 thành công nhất tại thị trường Bắc Mỹ, vượt qua thành tích 260 triệu USD của Spider-Man: No Way Home (2021), một tác phẩm khác thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Trước đó, chỉ có Spider-Man: Brand New Day (360 triệu USD) ra mắt trong năm nay và Avengers: Endgame (357 triệu USD) năm 2019 đạt doanh thu mở màn cao hơn No Way Home.

Tạo hình của Robert Downey Jr. khi vào vai phản diện Doctor Doom trong bom tấn Avengers: Doomsday - Ảnh: Marvel

Dù khả năng chạm mốc 300 triệu USD vẫn được giới quan sát nhắc đến, NRG chưa đưa ra dự báo chính thức ở mức này.

Thời điểm phát hành ngay trước Giáng sinh, nguy cơ xuất hiện bão tuyết mùa đông và kế hoạch nghỉ lễ của khán giả là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến lượng người đến rạp.

Trong khi đó, Dune 3 của đạo diễn Denis Villeneuve được NRG dự báo đạt doanh thu mở màn khoảng 75 triệu USD. Theo Deadline, con số này hoàn toàn có thể vượt 80 triệu USD.

Warner Bros kỳ vọng Dune 3 duy trì sức hút trong những tuần tiếp theo nhờ kỳ nghỉ lễ cuối năm, thời điểm lượng khán giả đến rạp thường tăng cao, kể cả trong các ngày giữa tuần - Ảnh: IMDb

Đáng chú ý, sức nóng của hai bom tấn có thể góp phần đưa tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần trước Giáng sinh lên mức cao kỷ lục.

Một số dự báo cho rằng con số này có thể vượt qua mức 437,1 triệu USD ghi nhận vào cuối tuần cuối tháng 7, khi Spider-Man: Brand New Day ra mắt.

Bên cạnh đó, Deadline cho biết cuộc khảo sát khán giả trước ngày phát hành cho thấy Avengers: Doomsday đặc biệt thu hút nhóm nam giới dưới 25 tuổi.

Gần 50% khán giả nam trong độ tuổi này lựa chọn Avengers: Doomsday là phim ưu tiên hàng đầu, tương đương mức độ quan tâm dành cho Spider-Man: Brand New Day trong cùng giai đoạn khảo sát.

Ở nhóm nam giới trên 25 tuổi, Avengers: Doomsday cũng ghi nhận mức độ quan tâm cao, vượt 35%.

Với Dune 3, nhóm khán giả nam dưới 25 tuổi và trên 25 tuổi đều thể hiện sự quan tâm đáng kể. Tuy nhiên, do cùng thời điểm có nhiều bom tấn khác được đưa vào khảo sát, tỉ lệ lựa chọn đầu tiên của phim thấp hơn Avengers: Doomsday.

Trailer Avengers: Doomsday

Cả hai bom tấn đều có chiến lược mở bán vé sớm nhằm tận dụng sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ. Avengers: Doomsday bắt đầu mở bán vé cho các suất chiếu cao cấp Infinity Vision từ ngày 20-7, trước khi triển khai vé 2D và 3D thông thường vào ngày 14-8. Với Dune 3, các suất chiếu IMAX 70mm bắt đầu mở bán từ tháng 4 và nhanh chóng ghi nhận tình trạng hết vé. Vé phổ thông được triển khai vào giữa tháng 8. Theo nguồn tin của Deadline, lượng vé đặt trước của Dune 3 hiện đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với các phim của Warner Bros., vượt qua những thương hiệu đình đám như Harry Potter, The Dark Knight. Tốc độ bán vé của Dune 3 cũng đang tương đương The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan.