Trong khi Hollywood vẫn đang chờ đợi cơ hội đưa GTA lên màn ảnh, Rockstar dường như chưa có lý do đủ thuyết phục để rời khỏi thế giới mà họ đã dày công xây dựng - Ảnh: Rockstar

Theo Variety, với màn ra mắt của Grand Theft Auto 6 (GTA 6), thương hiệu trò chơi điện tử do Rockstar Games phát triển một lần nữa trở thành tâm điểm của ngành công nghiệp giải trí.

Được đánh giá là một trong những sự kiện giải trí lớn nhất thập kỷ, GTA sở hữu nhiều yếu tố phù hợp để trở thành chất liệu cho một bom tấn Hollywood: thế giới tội phạm rộng lớn, những nhân vật phức tạp và cốt truyện giàu kịch tính.

Tuy nhiên, khả năng thương hiệu này xuất hiện trên màn ảnh vẫn còn bỏ ngỏ.

Thận trọng mở rộng vũ trụ GTA

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình The David Rubenstein Show ngày 12-11, CEO Take-Two Interactive Strauss Zelnick cho biết công ty không loại trừ khả năng chuyển thể các tài sản trí tuệ thành phim hoặc series truyền hình, nhưng chỉ thực hiện khi đội ngũ sáng tạo thực sự tâm huyết với dự án.

"Chúng tôi rất thận trọng với việc mở rộng thương hiệu sang những lĩnh vực khác, bởi đây là một công ty sáng tạo và mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những sản phẩm giải trí tốt nhất thế giới" - Strauss Zelnick chia sẻ.

CEO Strauss Zelnick cho biết một dự án chuyển thể phải đáp ứng tiêu chuẩn rất cao, từ sự đồng thuận của đội ngũ sáng tạo đến khả năng mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho khán giả.

Bên cạnh đó, nguy cơ thất bại luôn hiện hữu. Vì vậy, công ty lựa chọn cách tiếp cận thận trọng thay vì tận dụng sức hút sẵn có của thương hiệu để mở rộng sang điện ảnh.

Quan điểm này không mới. Trong cuộc phỏng vấn với Variety hồi tháng 8-2024, Strauss Zelnick từng cho biết công ty có cấp phép khai thác một số tài sản trí tuệ, nhưng giá trị thu được từ những thỏa thuận như vậy thường không đáng kể, ngay cả khi dự án đạt thành công lớn.

Bài học từ thất bại của Borderlands

Một trong những lý do khiến Công ty Take-Two Interactive dè dặt với các dự án chuyển thể là khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm khi làm việc với những đơn vị bên ngoài.

Tháng 11-2024, Strauss Zelnick từng nhắc đến Borderlands - phim chuyển thể từ trò chơi cùng tên - như một ví dụ về những rủi ro mà doanh nghiệp có thể đối mặt.

Borderlands gây thất vọng tại phòng vé, dù được phát triển và ghi hình trước khi Take-Two mua lại Gearbox, studio đứng sau loạt trò chơi này - Ảnh: CGV

"Dù phim Borderlands thực sự gây thất vọng, kết quả này lại giúp doanh số các phiên bản trò chơi Borderlands trong danh mục của chúng tôi tăng lên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mong muốn tạo ra một thành công vang dội hơn" - Strauss Zelnick nói với Variety.

Ông cho biết Take-Two không chịu tổn thất tài chính trực tiếp từ thất bại của bộ phim, nhưng điều đó không đồng nghĩa công ty sẵn sàng đánh đổi danh tiếng thương hiệu.

Theo Strauss Zelnick, kết quả của những dự án chuyển thể rất khó dự đoán và kiểm soát.

Do đó, doanh nghiệp muốn chủ động định hướng tương lai thay vì phụ thuộc vào quyết định sáng tạo của các đối tác bên ngoài.

GTA 6 phát hành từ ngày 19-11 - Ảnh: Rockstar

Ưu tiên phát triển trò chơi GTA

Ra mắt tựa game đầu tiên vào năm 1997, GTA phát triển thành một trong những thương hiệu trò chơi điện tử có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Tính đến thời điểm GTA 6 phát hành, loạt game có 8 phiên bản chính, nổi tiếng với thế giới mở rộng lớn, nội dung bạo lực và những câu chuyện xoay quanh hoạt động tội phạm.

Trong phiên bản mới, Rockstar tiếp tục khai thác thế giới tội phạm qua câu chuyện của Jason và Lucia, cặp đôi có mối quan hệ và hành trình phạm pháp gợi liên tưởng đến bộ đôi Bonnie và Clyde.

Bối cảnh Vice City hư cấu trở lại với diện mạo được tái hiện chi tiết, mở rộng trải nghiệm khám phá và tương tác của người chơi - Ảnh: Rockstar

Theo các nguồn tin của Variety, đội ngũ Rockstar Games hiện tập trung vào việc tiếp tục phát triển thế giới GTA trong lĩnh vực trò chơi điện tử, thay vì đưa thương hiệu đến Hollywood. Đây cũng là hướng đi mà hãng đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Thành công của chiến lược này phần nào được phản ánh qua sức đón nhận dành cho GTA 6. Trước thời điểm phát hành, trò chơi đạt 99 điểm trên Metacritic.

