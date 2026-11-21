GTA 6 chính thức phát hành vào ngày 19-11 - Ảnh: Rockstar

Theo công bố của Rockstar Games vào ngày 20-11, Grand Theft Auto VI (GTA 6) đạt doanh thu 3,79 tỉ USD từ đơn đặt trước và doanh số trong ngày đầu tiên.

Take-Two Interactive - công ty mẹ của Rockstar Games - cho biết thành tích này thiết lập kỷ lục mới cho ngành giải trí trên mọi loại hình. Tuy nhiên, họ từ chối tiết lộ số lượng bản game đã bán ra.

Doanh thu ngày đầu vượt qua những bom tấn điện ảnh

Quy mô doanh thu của GTA 6 càng đáng chú ý khi đặt cạnh những phim điện ảnh đình đám.

Spider-Man: Brand New Day của Sony Pictures dẫn đầu phòng vé toàn cầu năm 2026 với 2,52 tỉ USD, trong khi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan thu về hơn 1,8 tỉ USD.

Đáng chú ý, doanh thu ngày đầu tiên của GTA 6 tương đương tổng doanh thu phòng vé của hai phần phim Avatar gần nhất do James Cameron thực hiện, gồm Avatar: The Way of Water và Avatar: Fire and Ash.

Trò chơi thậm chí vượt qua mức doanh thu 2,9 tỉ USD của Avengers: Endgame - phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại - chỉ trong ngày đầu phát hành.

Thành tích này càng gây chú ý khi GTA 6 được cho là tiêu tốn khoảng 1,5 tỉ USD chi phí sản xuất, với quá trình phát triển kéo dài hơn một thập kỷ.

Mức đầu tư khổng lồ vào GTA 6 phản ánh tham vọng của Rockstar Games đối với phần tiếp theo của thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng - Ảnh: Rockstar

Thế giới tội phạm với thời lượng trải nghiệm khoảng 80 giờ

Phát hành trên PlayStation 5, Xbox Series X và Series S, GTA 6 đưa người chơi đến Leonida - vùng đất hư cấu lấy cảm hứng từ Florida (Mỹ).

Cốt truyện xoay quanh Jason và Lucia, bộ đôi cùng bước vào thế giới tội phạm với những cuộc phiêu lưu và thử thách riêng.

Theo ước tính, người chơi cần khoảng 80 giờ để hoàn thành tuyến truyện chính. Trò chơi có giá 80 USD cho phiên bản tiêu chuẩn và 100 USD cho phiên bản Ultimate.

GTA 6 hiện đạt 99 điểm trên Metacritic, ngang bằng với phiên bản gốc phát hành năm 1998 trên hệ máy Nintendo 64 của The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qua đó cùng giữ vị trí trò chơi điện tử được đánh giá cao nhất mọi thời đại trên nền tảng này - Ảnh: Rockstar

Tựa game đồng thời có tên trong danh sách đề cử Trò chơi của năm tại The Game Awards vào tháng 12.

Chia sẻ về cột mốc này, Sam Houser, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Rockstar Games, bày tỏ sự biết ơn trước sự đón nhận của cộng đồng người chơi trên toàn thế giới.

Ông cho biết việc phát hành GT6 mở ra một chương mới trong hành trình của hãng, đồng thời nhấn mạnh niềm hào hứng khi được chia sẻ thành quả này với người hâm mộ.

Gần 750 ca khúc thuộc 9 thập niên, phát trên 20 đài radio

Đáng chú ý, GTA 6 sở hữu kho nhạc gần 750 ca khúc, trải dài qua 9 thập niên và được phát trên 20 đài radio trong trò chơi.

Người chơi có thể thưởng thức âm nhạc khi lái xe hoặc nghe trực tiếp qua điện thoại của hai nhân vật Jason và Lucia.

Trong quá trình khám phá thế giới GTA 6, nhiều game thủ phát hiện ca khúc Chia tay trong mưa của Phương Thanh xuất hiện trên radio Kaleidoscope FM.

Chia tay trong mưa là bài hát từng gắn liền với ký ức âm nhạc của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X. Ca khúc vang lên khi người chơi lái xe trong GTA 6 - Video: IShowSpeed

Danh sách nhạc trên website chính thức của Rockstar Games ghi nhận Phương Thanh là nghệ sĩ thể hiện, cùng các đơn vị xuất bản và cấp phép bản thu âm như Universal Music Publishing Group và POPS Music Singapore PTE LTD.

Sự góp mặt của một ca khúc tiếng Việt giữa danh sách nhạc quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên cạnh các chương trình âm nhạc, hệ thống phát thanh còn có podcast, talk show mang tính châm biếm và một đài radio bí mật tại hộp đêm.

Mỗi đài radio theo đuổi một phong cách riêng, từ pop, rock, hip-hop, R&B, reggae, jazz đến nhạc cổ điển.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia dẫn chương trình như Robyn, Bad Bunny, Cardi B, Keith Richards và Yuja Wang.