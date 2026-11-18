Đây là thành tích đáng chú ý khi trò chơi vẫn chưa chính thức phát hành. Theo kế hoạch, GTA 6 sẽ ra mắt ngày 19-11-2026 - Ảnh: Rockstar Games

Ngày 17-11, ban tổ chức The Game Awards 2026 công bố danh sách đề cử cho các hạng mục của giải thưởng năm nay. Đáng chú ý, Grand Theft Auto VI (GTA 6) của Rockstar Games trở thành trò chơi nhận nhiều đề cử nhất với tổng cộng 8 hạng mục.

GTA 6 là phần tiếp theo của thương hiệu game hành động thế giới mở Grand Theft Auto. Trò chơi đưa người chơi đến bang Leonida hư cấu, lấy cảm hứng từ Florida (Mỹ), với thành phố Vice City làm bối cảnh chính.

Cốt truyện xoay quanh hai nhân vật Jason Duval và Lucia Caminos. Cả hai cùng vướng vào những phi vụ tội phạm và tìm cách xoay xở trong một thế giới đầy rẫy những biến động. Trong đó, Lucia là nữ nhân vật chính có thể điều khiển đầu tiên trong một phần game GTA chính tuyến kể từ khi thương hiệu ra mắt.

GTA 6 cạnh tranh giải Game of the Year

GTA 6 góp mặt trong danh sách 6 ứng viên tranh giải Game of the Year (Game của năm), bên cạnh 007 First Light, Control Resonant, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem và The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ngoài hạng mục quan trọng nhất, trò chơi còn được đề cử ở 7 hạng mục khác gồm: Best Performance (Màn trình diễn xuất sắc nhất) dành cho Manni L. Perez, Best Score & Music (Âm nhạc xuất sắc nhất), Best Art Direction (Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất), Best Audio Design (Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất), Best Narrative (Cốt truyện xuất sắc nhất), Best Game Direction (Chỉ đạo trò chơi xuất sắc nhất) và Best Action/Adventure (Game hành động/phiêu lưu xuất sắc nhất).

Đề cử của Manni L. Perez cũng thu hút sự chú ý khi GTA 6 chưa chính thức phát hành. Hạng mục Best Performance ghi nhận diễn xuất thông qua lồng tiếng, chuyển động và khả năng thể hiện nhân vật trong trò chơi - Ảnh: Rockstar Games

Trước ngày phát hành, trò chơi cũng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng game thủ. Hai đoạn trailer giới thiệu được Rockstar Games công bố đã tạo ra nhiều thảo luận về bối cảnh Vice City, đồ họa, nhân vật và thế giới mở của phần game mới.

Theo danh sách được công bố, GTA 6 là trò chơi có số lượng đề cử cao nhất năm nay. Hai tựa game Control Resonant và Resident Evil Requiem cùng nhận 6 đề cử, trong khi Phantom Blade Zero có 5 đề cử.

Ở hạng mục Game of the Year, các ứng viên đại diện cho nhiều dòng game khác nhau. 007 First Light khai thác câu chuyện về điệp viên James Bond, Phantom Blade Zero mang phong cách hành động võ thuật, còn Resident Evil Requiem tiếp tục thương hiệu kinh dị sinh tồn của Capcom.

007 First Light là một trong 6 ứng viên tranh giải Game of the Year tại The Game Awards 2026 - Ảnh: IO Interactive

Trong khi đó, Control Resonant mở rộng thế giới siêu nhiên của thương hiệu Control và The Legend of Zelda: Ocarina of Time góp mặt trong cuộc cạnh tranh năm nay.

The Game Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 10-12 tại Nhà hát Peacock, Los Angeles (Mỹ).

Kết quả được xác định thông qua hình thức kết hợp giữa bình chọn của hội đồng giám khảo, chiếm 90%, và bình chọn công chúng, chiếm 10%.

Được tổ chức thường niên, The Game Awards là một trong những giải thưởng đáng chú ý của ngành công nghiệp trò chơi điện tử, nhằm ghi nhận những sản phẩm và thành tựu nổi bật trong năm.

GTA 6 chưa ra mắt đã khiến cả Hollywood dè chừng Trò chơi GTA 6 dự kiến ra mắt ngày 19-11, được dự báo thu 3,2 tỉ USD trong năm đầu và tạo sức ép cạnh tranh sự chú ý của khán giả với Hollywood.



