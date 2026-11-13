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GTA 6 chưa ra mắt đã khiến cả Hollywood dè chừng

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Trò chơi GTA 6 dự kiến ra mắt ngày 19-11, được dự báo thu 3,2 tỉ USD trong năm đầu và tạo sức ép cạnh tranh sự chú ý của khán giả với Hollywood.

GTA 6 được kỳ vọng tạo nên màn ra mắt lớn nhất lịch sử ngành giải trí, đặt Hollywood trước áp lực cạnh tranh sự chú ý của khán giả - Ảnh: Rockstar Games

Theo The Hollywood Reporter, GTA 6 (Grand Theft Auto VI) chuẩn bị ra mắt giữa thời điểm hàng loạt phim điện ảnh và chương trình truyền hình lớn trình làng. Giới chuyên môn dự báo trò chơi có thể trở thành màn ra mắt lớn nhất lịch sử ngành giải trí, thu hút sự chú ý và thời gian của đông đảo khán giả.

GTA 6 tạo sức ép cạnh tranh lên Hollywood

Sau 13 năm kể từ phiên bản trước, GTA 6 được kỳ vọng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Theo dự báo, trò chơi có thể bán 45 triệu bản trong năm đầu, đạt doanh thu khoảng 3,2 tỉ USD, vượt doanh thu phòng vé của Avengers: Endgame.

Khảo sát cho thấy 29% game thủ Mỹ có ý định mua trò chơi. Sức hút này khiến nhiều nhà phát hành game khác tránh lịch phát hành tháng 11 để không phải cạnh tranh với Rockstar Games.

Geoff Keighley, nhà sản xuất ngành công nghiệp game và người sáng lập The Game Awards, nhận định GTA 6 không chỉ tạo kỷ lục về doanh thu mà còn có thể thay đổi cách công chúng dành thời gian cho các hình thức giải trí.

Sức hút của GTA 6 được dự báo ảnh hưởng đến thói quen tiêu thụ nội dung giải trí của khán giả - Ảnh: Rockstar Games

Thời lượng hoàn thành nhiệm vụ chính của trò chơi được ước tính khoảng 80 giờ. Ngoài ra, thế giới mở rộng lớn khuyến khích người chơi quay lại nhiều lần, khiến sức hút của GTA 6 có thể kéo dài sau ngày phát hành.

GTA 6 ra mắt đúng thời điểm nhiều dự án lớn trình làng. Mùa 3 The Lord of the Rings: The Rings of Power bắt đầu phát hành từ ngày 11-11, phim Ebenezer với Johnny Depp ra mắt ngày 13-11.

Ngày 20-11, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, mùa 4 Yellowjackets và mùa 3 Percy Jackson and the Olympians cùng trình làng. Đến ngày 25-11, Amazon MGM tiếp tục phát hành loạt phim Blade Runner 2099.

GTA 6 có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của các bom tấn điện ảnh và nền tảng phát trực tuyến - Ảnh: Rockstar Games

Bart Spiegel, lãnh đạo toàn cầu phụ trách lĩnh vực truyền thông, giải trí, game và thể thao của PwC, cho rằng các nền tảng phát trực tuyến có thể chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất vì trò chơi trực tiếp cạnh tranh với thời gian xem truyền hình tại nhà.

Trong khi đó, một lãnh đạo hệ thống rạp chiếu phim nhận định còn quá sớm để đánh giá tác động của GTA 6 đến doanh thu phòng vé.

Lượng vé đặt trước của The Hunger Games: Sunrise on the Reaping hiện khá khả quan, trong khi Ebenezer có kết quả kém tích cực hơn. Không chỉ phim ảnh và truyền hình, âm nhạc cũng có thể hưởng lợi hoặc chịu tác động từ sức nóng của trò chơi.

Nhạc phim GTA 6 gồm 34 ca khúc, hiện đạt 26 triệu lượt nghe hằng tháng trên Spotify. Phần nhạc nền nguyên bản gồm 30 bản nhạc do Justice thực hiện dự kiến phát hành ngày 11-12.

Hai bom tấn Avengers: Doomsday và Dune 3 đối mặt nguy cơ bị GTA 6 chia sẻ sự quan tâm của khán giả trong mùa phim cuối năm - Ảnh: Fandomwire

GTA 6 được dự báo còn có thể chiếm lĩnh các nền tảng phát trực tiếp, video ngắn và mạng xã hội, nơi vốn đóng vai trò quan trọng trong quảng bá sản phẩm giải trí.

Đáng chú ý, sức hút của trò chơi có thể kéo dài đến kỳ nghỉ lễ tháng 12, thời điểm nhiều người chơi mới bắt đầu trải nghiệm. Điều này khiến những bom tấn như Avengers: DoomsdayDune 3, cùng ra mắt ngày 18-12, cũng có nguy cơ phải cạnh tranh sự chú ý của khán giả.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: Avengers: Doomsday Hollywood. dune 3 Avengers: Endgame GTA 6

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