GTA ra mắt từ hôm 19-11, thu 3,79 tỉ USD từ đơn đặt trước và doanh số chỉ trong ngày đầu tiên - Ảnh: Anadolu

Ngày phát hành GTA 6 (19-11) nhanh chóng trở thành sự kiện giải trí thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích livestream Streams Charts, người dùng dành tổng cộng hơn 132 triệu giờ theo dõi các buổi phát trực tiếp trò chơi trên Twitch, YouTube và Kick chỉ trong ngày đầu tiên.

Có thời điểm, gần 8 triệu người cùng theo dõi các buổi livestream khác nhau.

Với nhiều người hâm mộ chưa thể trực tiếp trải nghiệm trò chơi do bận công việc, việc theo dõi các streamer khám phá thế giới ảo cũng trở thành một phần không thể thiếu của sự kiện.

Hành trình tìm hiểu từng tính năng, nhiệm vụ và địa điểm trong game mang đến sức hấp dẫn gần như tương đương việc tự mình cầm tay cầm chơi.

Trailer GTA 6

GTA 6 vượt kỳ vọng, trở thành hiện tượng văn hóa

Strauss Zelnick, Giám đốc điều hành Take-Two Interactive, công ty mẹ của Rockstar Games, dành lời khen ngợi cho đội ngũ phát triển đã dành hơn một thập niên hoàn thiện trò chơi.

"Đây là thành tựu sáng tạo to lớn của Rockstar, và các bên thứ ba cũng đồng tình với điều đó" - ông chia sẻ, đồng thời nhắc đến điểm đánh giá tổng hợp 99/100 của GTA 6 trên Metacritic.

Xuất hiện trên podcast TBPN, Strauss Zelnick tiết lộ lượng đơn đặt trước trò chơi vượt xa kỳ vọng. Ông cũng hé lộ công ty sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, The Hollywood Reporter nhận xét Rockstar đang thực sự tận hưởng vị thế của những ngôi sao hàng đầu.

GTA 6 nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ cách kể chuyện đậm chất điện ảnh, thế giới mở có tính nhập vai cao và những màn châm biếm xã hội sắc sảo - Ảnh: Rockstar

Sức hút của trò chơi còn vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Tại Miami, thành phố truyền cảm hứng cho Vice City trong thế giới giả tưởng của GTA 6, đội bóng rổ Miami Heat ra sân tối 18-11 với bộ đồng phục đặc biệt lấy chủ đề trò chơi.

Những chiếc áo đấu phiên bản độc quyền nhanh chóng bán hết trong vòng 90 phút. Theo Axios, hơn 20% người mua vé đến từ những khu vực cách Miami trên 402km.

Đội Miami Heat tổ chức một trận đấu theo chủ đề Vice City với đội Milwaukee Bucks vào đêm trước khi trò chơi GTA 6 phát hành - Ảnh: Marta Lavandier

Các thương hiệu giao đồ ăn cũng nhanh chóng nhập cuộc. DoorDash ghi nhận lượng đơn đặt nước tăng lực vào đêm khuya tăng đột biến quanh thời điểm trò chơi ra mắt.

Uber Eats thậm chí triển khai các ưu đãi đồ ăn nhanh được thiết kế dành cho người chơi có thể vừa ăn vừa cầm tay cầm, hạn chế tối đa việc gián đoạn trải nghiệm.

Ngay cả Bộ Nội vụ Mỹ cũng hưởng ứng sự kiện bằng bài đăng trên mạng xã hội X: "Hiện không thể trò chuyện. Đang đi ngắm chim trong GTA 6". Nội dung này đề cập đến hệ sinh thái động vật phong phú trong game, với 62 loài chim khác nhau.

Một game thủ đang chơi GTA 6 tại một quán game ở New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Từ tranh luận về bạo lực đến thế giới ảo sống động

Bên cạnh những lời khen, GTA 6 cũng tiếp tục gây tranh luận về nội dung bạo lực. Một số bình luận viên của Fox News bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của trò chơi đối với thế hệ trẻ.

Trong chương trình tọa đàm phát sóng giữa trưa hôm 19-11, Kayleigh McEnany nhận định: "Tôi thực sự lo ngại về những tác động đối với một thế hệ trẻ".

Trong khi đó, một số cư dân mạng cho rằng trò chơi đã giảm bớt những nội dung gây tranh cãi so với các phiên bản trước.

Một người đi xe đạp đi ngang qua tấm biểu ngữ thông báo phát hành trò chơi GTA 6 trên mặt tiền một tòa nhà ở Berlin, Đức - Ảnh: AFP

Thực tế, thế giới của GTA 6 không chỉ xoay quanh những cuộc truy đuổi, tội phạm và bạo lực vốn là đặc trưng của loạt game.

Người chơi còn có thể khám phá đường phố Vice City, chăm sóc thú cưng, tập luyện tại phòng gym hay thực hiện các công việc thường ngày trong gia đình.

Một trong những nhiệm vụ ở giai đoạn đầu thậm chí yêu cầu người chơi sửa bồn rửa trong nhà bếp.

Sự phong phú của thế giới ảo cũng khiến những người được trải nghiệm sớm dành hàng trăm giờ khám phá. Một số nhà phê bình cho biết họ đã chơi hơn 100 giờ nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa tìm hiểu hết.

Với mức giá từ 80 USD cho bản tải xuống kỹ thuật số, GTA 6 đã tạo nên một trong những sự kiện giải trí đáng chú ý nhất năm. Sức ảnh hưởng của trò chơi được dự báo còn kéo dài trong nhiều năm, nhất là khi Rockstar Games vẫn chưa công bố thời điểm phát hành chế độ chơi trực tuyến.