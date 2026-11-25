Với hàng tỉ lượt hành khách mỗi năm, các hãng hàng không đang trở thành đối tác quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh, mở ra một kênh phân phối nội dung đáng kể - Ảnh: AFP

Trong năm 2025, số lượt hành khách đi máy bay trên toàn cầu gần tương đương lượng vé xem phim bán ra tại các rạp chiếu. Theo Đài quan sát Nghe nhìn châu Âu, khoảng 4,98 tỉ vé xem phim được tiêu thụ trong năm, trong khi Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ghi nhận khoảng 4,97 tỉ lượt hành khách hàng không.

Sự tương đồng này phần nào cho thấy quy mô của một thị trường ít được chú ý: dịch vụ giải trí trên máy bay.

Tận hưởng rạp phim trên mây

Terry Steiner, Chủ tịch Terry Steiner International - nhà phân phối độc lập lớn nhất về dịch vụ giải trí trên máy bay - cho biết các hãng hàng không và công ty điện ảnh đều xem đây là một thị trường kinh doanh nghiêm túc.

Khi thành lập công ty vào năm 1993, bà Terry Steiner chứng kiến dịch vụ giải trí trên máy bay còn khá đơn giản. Hành khách chủ yếu theo dõi một số bộ phim được chiếu trên màn hình chung đặt ở phía trước khoang.

Nhờ những tiến bộ công nghệ, trải nghiệm này thay đổi đáng kể. Màn hình tích hợp sau lưng ghế cùng hệ thống lựa chọn nội dung riêng giúp hành khách chủ động tìm kiếm phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc và trò chơi theo sở thích.

Terry Steiner, Chủ tịch của Terry Steiner International, nhà phân phối độc lập lớn nhất về dịch vụ giải trí trên máy bay - Ảnh: AFP

Theo bà Terry Steiner, mỗi người có lý do riêng để xem phim trong chuyến bay. Có người muốn xem lại một tác phẩm yêu thích để tìm cảm giác thư giãn, trong khi người khác tận dụng thời gian trên máy bay để thưởng thức những phim từng bỏ lỡ khi ra rạp.

Công ty của bà đóng vai trò kết nối các hãng phim với hãng hàng không, hiện cung cấp nội dung cho khoảng 100 hãng bay.

Phạm vi hoạt động còn mở rộng sang những không gian trình chiếu ngoài rạp như bệnh viện, nhà tù, tàu du lịch, trường đại học và quân đội Mỹ.

Bà Terry Steiner cho biết mỗi hãng hàng không đều có bản sắc và nhóm hành khách riêng, do đó danh mục phim cần được điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của từng hãng - Ảnh: AFP

Thị trường dự kiến đạt 9,5 tỉ USD

Công ty nghiên cứu MarketsandMarkets thống kê thị trường giải trí và kết nối trên máy bay tăng từ 2,85 tỉ USD năm 2015 lên mức dự kiến 9,5 tỉ USD trong năm 2026.

Một động lực thúc đẩy tăng trưởng là quá trình chuyển đổi sang công nghệ không dây của các hãng hàng không. WiFi miễn phí và khả năng tải nội dung về thiết bị cá nhân giúp hành khách có thêm lựa chọn ngoài hệ thống giải trí tích hợp trên ghế.

Nhờ đó, các nền tảng phát trực tuyến cũng dần xuất hiện trong trải nghiệm giải trí trên máy bay. Hành khách có thể xem tiếp chương trình yêu thích hoặc khám phá những phim tài liệu trong thời gian di chuyển.

Bà Terry Steiner không xem sự phát triển của streaming là mối đe dọa đối với thị trường này. Bà cho rằng hai hình thức phục vụ những nhu cầu và thời điểm tiếp cận nội dung khác nhau.

"Chúng tôi cung cấp những sản phẩm mới, những bộ phim mới phát hành mà hành khách không thể xem trên các nền tảng trực tuyến vào cùng thời điểm" - bà giải thích.

Dịch vụ giải trí trên máy bay vẫn sẽ duy trì vị thế trong thời gian dài, bất chấp sự thay đổi của các nền tảng phân phối nội dung - Ảnh: AFP

Không phải bom tấn nào cũng phù hợp với máy bay

Dù sở hữu danh mục phim phong phú từ nhiều quốc gia, việc lựa chọn tác phẩm cho các chuyến bay có những tiêu chí riêng. Bà Terry Steiner nhận định phim kinh dị và giật gân không phải lựa chọn lý tưởng, đặc biệt là những phim có nội dung về tai nạn máy bay.

Trong khi đó, bom tấn vẫn giữ vai trò chủ lực bên cạnh phim hài, hài lãng mạn và một số tác phẩm chính kịch.

Dẫu vậy, sức hút của một bộ phim trên máy bay không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với thành tích phòng vé.

Nhiều blog và website chuyên biệt thường xuyên cập nhật danh sách phim đáng xem trên máy bay - Ảnh: Kay Scanlon

Một tác phẩm nghệ thuật có quy mô nhỏ đôi khi vẫn được nhiều hãng hàng không lựa chọn, trong khi phim ăn khách tại rạp chưa chắc phù hợp với môi trường này.

Những yếu tố như bạo lực, tình dục và chủ đề phim đều có thể ảnh hưởng đến quyết định mua bản quyền của các hãng bay.

Sự khác biệt trong cách thưởng thức cũng góp phần hình thành một tiểu văn hóa riêng quanh phim chiếu trên máy bay.

Khi được hỏi liệu phim chiếu trên máy bay có thể có hạng mục riêng tại giải Oscar trong tương lai, bà Terry Steiner hào hứng trả lời: "Như thế thì tuyệt biết mấy! Tôi rất mong điều đó trở thành hiện thực".