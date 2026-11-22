Sự kết hợp cùng Robert De Niro mở ra cơ hội để Ariana Grande tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất, đặc biệt ở thể loại hài - Ảnh: Universal

Năm 2026 không phải khoảng thời gian dễ dàng với Ariana Grande. Tháng 9, cô quyết định tạm rút lui khỏi sự chú ý của công chúng sau khi kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Trước đó, ngoại hình ngày càng gầy của Ariana Grande trở thành chủ đề bàn luận, trong khi việc rút khỏi dự án nhạc kịch hợp tác với Jonathan Bailey khiến kế hoạch sản xuất đổ vỡ.

Đời sống tình cảm của nữ nghệ sĩ cũng liên tục thu hút sự quan tâm và những ý kiến trái chiều.

Dẫu vậy, Ariana Grande đang khép lại năm bằng một dự án điện ảnh đáng chú ý. Trong Focker In-Law (Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng), cô tham gia cùng Ben Stiller và Robert De Niro, hai gương mặt gắn liền với thành công của thương hiệu Meet the Parents suốt 26 năm qua.

Ariana Grande đóng phim hài

Việc lựa chọn Ariana Grande được xem là bước đi mới mẻ, giúp loạt phim làm mới sức hút và tiếp cận thế hệ khán giả trẻ. Đảm nhận vai Olivia Jones, nữ ca sĩ có nhiều cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất hài hước bên cạnh những tên tuổi kỳ cựu của Hollywood.

Đạo diễn kiêm biên kịch John Hamburg cho biết Ariana Grande nhanh chóng nhập cuộc dù đây mới là phim điện ảnh thứ hai cô đảm nhận vai chính.

Ngay trong những ngày đầu ghi hình, nữ diễn viên phải thực hiện một phân cảnh quan trọng, hé lộ mặt tính cách có phần đáng sợ của nhân vật. Đạo diễn từng lo lắng vì sắp xếp cảnh quay khó ngay từ đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra khả năng nhập vai của Ariana Grande.

"Ariana Grande có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng là một người vô cùng mạnh mẽ" - đạo diễn John Hamburg nhận xét

Trong phim, Olivia là bạn gái mới của Henry Focker (Skyler Gisondo). Câu chuyện xây dựng theo hướng đảo ngược phần phim đầu tiên: thay vì một chàng trai đưa bạn gái về ra mắt gia đình, lần này Henry là người đưa Olivia đến gặp cha mẹ và ông bà.

Gia đình Focker tụ họp tại Long Island để mừng sinh nhật lần thứ 80 của Jack (Robert De Niro). Tuy nhiên, Greg (Ben Stiller) nhanh chóng tỏ ra không thiện cảm với bạn gái của con trai.

Là cựu đặc vụ FBI, hiện chuyển sang làm cố vấn cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp, Olivia sở hữu sự tự tin và khả năng ứng biến khiến Greg nghi ngờ cô đang thao túng cậu con trai 26 tuổi.

Tình huống càng trở nên khó xử khi Jack dường như lập tức dành thiện cảm cho Olivia. Điều này khiến Greg không khỏi bất an, nhất là khi chính anh từng phải trải qua 3 phần phim mới giành được sự tôn trọng từ cha vợ.

Ben Stiller và Ariana Grande trong phim Focker-in-Law - Ảnh: Universal

Nhân vật Olivia đặt Ariana Grande trước thử thách diễn xuất thú vị: vừa phải tạo thiện cảm với khán giả, vừa duy trì cảm giác khó đoán và có phần đáng ngờ.

Đạo diễn tiết lộ cô thể hiện tốt nhiều sắc thái của nhân vật, kết hợp giữa nét lãng mạn, hài hước và một chút đáng sợ.

Khả năng này không phải điều quá bất ngờ với Grande. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cô từng gây chú ý với vai diễn trong Wicked, tác phẩm mang về cho nữ nghệ sĩ đề cử Oscar, cũng như 3 lần dẫn chương trình Saturday Night Live.

Trailer Focker In-Law

Làm mới thương hiệu Meet the Parents Trong bối cảnh những bộ phim hài kinh phí trung bình với dàn diễn viên ngôi sao ngày càng ít xuất hiện tại rạp, Focker In-Law gợi nhớ phong cách hài tình huống từng làm nên thành công của loạt phim gốc. 3 phần Meet the Parents trước thu về hơn 1,1 tỉ USD phòng vé toàn cầu. Phần phim mới tiếp tục duy trì những tình huống hài hình thể, đồng thời khai thác những va chạm quen thuộc trong quan hệ gia đình. Sức hút của Ariana Grande cũng là yếu tố được đạo diễn đánh giá cao. Từ màn trình diễn trên sân khấu Broadway năm 15 tuổi, nữ nghệ sĩ dần xây dựng phong thái biểu diễn riêng. Đạo diễn cho biết những phân đoạn thiếu vắng nhân vật Olivia trở nên kém hấp dẫn hơn, đến mức ông cảm thấy nhớ Ariana Grande khi cô phải tạm rời phim trường vài tuần để ghi hình chương trình nhạc kịch trực tiếp Wicked.