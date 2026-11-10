Robert De Niro chạy bộ ở tuổi 83 để đóng phim với Ariana Grande

Tạo hình của Robert De Niro và Ariana Grande trong Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng - Ảnh: Paramount Pictures

Theo Deadline, Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng là phần phim thứ tư của thương hiệu Meet the Parents, đánh dấu sự tái hợp của Robert De Niro, Ben Stiller và dàn diễn viên quen thuộc. Ariana Grande cùng Skyler Gisondo và Beanie Feldstein là những diễn viên góp mặt trong phần phim mới.

Trong phim, Robert De Niro tiếp tục hóa thân thành Jack Byrnes, nhân vật cựu đặc vụ CIA bước vào một thử thách gia đình mới.

Đáng chú ý, ở tuổi 83, ông vẫn duy trì lịch trình tập luyện nghiêm ngặt, thậm chí chạy bộ từ 3h30 sáng và tập thể dục cùng bạn diễn Ariana Grande ngay tại phim trường.

Robert De Niro giữ phong độ ở tuổi 83

Sau hơn 15 năm kể từ Little Fockers (2010), thương hiệu hài Meet the Parents chính thức trở lại màn ảnh rộng với phần phim mới mang tên Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng.

Câu chuyện xoay quanh Henry Focker (Skyler Gisondo), con trai của Greg (Ben Stiller) và Pam (Teri Polo), khi anh chuẩn bị kết hôn với Olivia Jones (Ariana Grande). Olivia là một phụ nữ quyết đoán, từng làm nhà đàm phán giải cứu con tin cho FBI.

Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng trailer

Nếu như Jack Byrnes (Robert De Niro) và các thành viên khác nhanh chóng chào đón cô, Greg lại nghi ngờ Olivia không phù hợp với con trai mình. Từ đây, mối quan hệ giữa Greg và cô con dâu tương lai trở thành tâm điểm của những tình huống hài hước.

Với Robert De Niro, phần phim mới đánh dấu sự trở lại đáng chú ý trong dòng phim hài lãng mạn sau nhiều năm.

Nhân vật Jack Byrnes cũng có sự thay đổi về vị trí trong gia đình.

Ông đã lên chức ông ngoại và phải đối mặt với một thử thách mới liên quan đến bạn gái của cháu trai.

Theo People, nam diễn viên vẫn thường xuyên vận động tại phim trường, chạy bộ vào khoảng 4h sáng, thậm chí bắt đầu từ 3h30 sáng. Ông cũng chú trọng những bài tập giúp duy trì sự linh hoạt, phù hợp với các phân cảnh đòi hỏi vận động thể chất.

Để chuẩn bị cho quá trình ghi hình tại New York, Robert De Niro duy trì chế độ rèn luyện thể lực nghiêm túc - Ảnh: Paramount Pictures

Trên phim trường, Robert De Niro còn tự thực hiện động tác lên xà đơn, khiến các đồng nghiệp trẻ bất ngờ. Ở tuổi 83, nam diễn viên vẫn trực tiếp tham gia những cảnh quay đòi hỏi thể lực.

Ariana Grande cũng hào hứng kể về trải nghiệm tập luyện cùng đàn anh. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành cả ngày tập burpee, một bài tập toàn thân cường độ cao và chạy nâng cao gối cùng Robert De Niro. Trong buổi tập, ông còn liên tục động viên cô bằng câu nói: "Làm tốt lắm, Olivia. Giỏi lắm!".

Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng dự kiến ra rạp từ ngày 27-11.