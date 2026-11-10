Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Robert De Niro chạy bộ ở tuổi 83 để đóng phim với Ariana Grande

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Ở tuổi 83, Robert De Niro vẫn duy trì thói quen chạy bộ từ sáng sớm và tập luyện cùng Ariana Grande trên phim trường Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng.

- Ảnh 1.

Tạo hình của Robert De Niro và Ariana Grande trong Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng - Ảnh: Paramount Pictures

Theo Deadline, Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng là phần phim thứ tư của thương hiệu Meet the Parents, đánh dấu sự tái hợp của Robert De Niro, Ben Stiller và dàn diễn viên quen thuộc. Ariana Grande cùng Skyler Gisondo và Beanie Feldstein là những diễn viên góp mặt trong phần phim mới.

Trong phim, Robert De Niro tiếp tục hóa thân thành Jack Byrnes, nhân vật cựu đặc vụ CIA bước vào một thử thách gia đình mới. 

Đáng chú ý, ở tuổi 83, ông vẫn duy trì lịch trình tập luyện nghiêm ngặt, thậm chí chạy bộ từ 3h30 sáng và tập thể dục cùng bạn diễn Ariana Grande ngay tại phim trường.

Robert De Niro giữ phong độ ở tuổi 83

Sau hơn 15 năm kể từ Little Fockers (2010), thương hiệu hài Meet the Parents chính thức trở lại màn ảnh rộng với phần phim mới mang tên Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng. 

Câu chuyện xoay quanh Henry Focker (Skyler Gisondo), con trai của Greg (Ben Stiller) và Pam (Teri Polo), khi anh chuẩn bị kết hôn với Olivia Jones (Ariana Grande). Olivia là một phụ nữ quyết đoán, từng làm nhà đàm phán giải cứu con tin cho FBI

Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng trailer

Nếu như Jack Byrnes (Robert De Niro) và các thành viên khác nhanh chóng chào đón cô, Greg lại nghi ngờ Olivia không phù hợp với con trai mình. Từ đây, mối quan hệ giữa Greg và cô con dâu tương lai trở thành tâm điểm của những tình huống hài hước.

Với Robert De Niro, phần phim mới đánh dấu sự trở lại đáng chú ý trong dòng phim hài lãng mạn sau nhiều năm. 

TIN LIÊN QUAN

Nhân vật Jack Byrnes cũng có sự thay đổi về vị trí trong gia đình. 

Ông đã lên chức ông ngoại và phải đối mặt với một thử thách mới liên quan đến bạn gái của cháu trai.

Theo People, nam diễn viên vẫn thường xuyên vận động tại phim trường, chạy bộ vào khoảng 4h sáng, thậm chí bắt đầu từ 3h30 sáng. Ông cũng chú trọng những bài tập giúp duy trì sự linh hoạt, phù hợp với các phân cảnh đòi hỏi vận động thể chất.

- Ảnh 2.

Để chuẩn bị cho quá trình ghi hình tại New York, Robert De Niro duy trì chế độ rèn luyện thể lực nghiêm túc - Ảnh: Paramount Pictures

Trên phim trường, Robert De Niro còn tự thực hiện động tác lên xà đơn, khiến các đồng nghiệp trẻ bất ngờ. Ở tuổi 83, nam diễn viên vẫn trực tiếp tham gia những cảnh quay đòi hỏi thể lực.

Ariana Grande cũng hào hứng kể về trải nghiệm tập luyện cùng đàn anh. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành cả ngày tập burpee, một bài tập toàn thân cường độ cao và chạy nâng cao gối cùng Robert De Niro. Trong buổi tập, ông còn liên tục động viên cô bằng câu nói: "Làm tốt lắm, Olivia. Giỏi lắm!".

Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng dự kiến ra rạp từ ngày 27-11.

- Ảnh 3.Robert De Niro nhận Cành cọ vàng danh dự, chỉ trích ông Trump coi thường văn hóa

Leonardo DiCaprio trao Cành cọ vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes cho Robert De Niro, đồng thời nam diễn viên gạo cội cũng nhân cơ hội chỉ trích ông Trump.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
LAN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Robert De Niro Ariana Grande lãng mạn New Yorrk phim hài

    Dòng sự kiện: Phim Mỹ

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất