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Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu

tác giả
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG
LAN HƯƠNG

Godzilla Minus Zero, Ramayana ra rạp vào cuối tuần qua lần lượt đạt 63 triệu USD và 52,2 triệu USD, đồng thời lập nhiều kỷ lục tại các thị trường lớn.

Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu - Ảnh 2.

Godzilla Minus Zero dẫn đầu phòng vé toàn cầu chỉ sau 3 ngày ra rạp - Ảnh: TOHO

Theo Variety, điện ảnh châu Á chiếm ưu thế tại phòng vé toàn cầu trong cuối tuần qua khi Godzilla Minus Zero của Nhật Bản và Ramayana: Rise Of A Legend của Ấn Độ có màn ra mắt ấn tượng. 

Phim lần lượt đứng đầu và thứ hai bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu, góp phần đưa hệ thống rạp IMAX đạt doanh thu 29 triệu USD trong 3 ngày.

Godzilla Minus Zero, Ramayana cạnh tranh gay gắt

Theo số liệu của Rentrak, Godzilla Minus Zero dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu với 63 triệu USD, trong đó 31,4 triệu USD đến từ các thị trường quốc tế. 

Phim được phát hành tại 101 thị trường, đánh dấu lần đầu tiên một phần phim Godzilla do Nhật Bản sản xuất được phát hành đồng loạt trên phạm vi toàn cầu.

Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu - Ảnh 3.

Godzilla Minus Zero thu về 63 triệu USD ở thị trường quốc tế - Ảnh: TOHOO

Riêng tại Bắc Mỹ, phim thu về 31,6 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Thành tích này giúp Godzilla Minus Zero trở thành phim người đóng nói tiếng nước ngoài có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử thị trường Bắc Mỹ, vượt kỷ lục 17,8 triệu USD của Hero (2002), bộ phim võ thuật do Trương Nghệ Mưu đạo diễn.

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Tại Nhật Bản, Godzilla Minus Zero thu về 2,7 tỉ yen. Đây là phần tiếp theo của Godzilla Minus One (2023). 

Nội dung tiếp tục khai thác câu chuyện về một gia đình Nhật Bản nỗ lực khôi phục cuộc sống sau những biến cố ở phần phim trước.

Ra mắt tại Liên hoan phim New York vào tháng 9, Godzilla Minus Zero là phim Nhật Bản đầu tiên được quay theo tiêu chuẩn Filmed For IMAX. Phim thu về 21,3 triệu USD trên hệ thống IMAX toàn cầu, chiếm khoảng 34% tổng doanh thu. 

Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu - Ảnh 4.

Godzilla Minus Zero cũng nhận được phản hồi tích cực với 90% đánh giá tươi trên Rotten Tomatoes và điểm A trong khảo sát khán giả sau suất chiếu của CinemaScore - Ảnh: TOHO

Xếp thứ hai trên bảng xếp hạng toàn cầu, Ramayana: Rise Of A Legend ghi nhận doanh thu 52,2 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu tích lũy lên 55,7 triệu USD. 

Sony Pictures cho biết phim thu về 43,5 triệu USD tại 37 thị trường quốc tế, bao gồm 32 triệu USD tại Ấn Độ. Tại Bắc Mỹ, Ramayana đạt 12,2 triệu USD.

Tại Anh, Ramayana thu về 3 triệu USD, phá kỷ lục doanh thu mở màn cuối tuần dành cho phim Ấn Độ. Các thị trường khác cũng ghi nhận kết quả đáng chú ý gồm UAE với 2,2 triệu USD, Úc đạt 1,9 triệu USD và Đức đạt 625.000 USD.

Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu - Ảnh 5.

Ramayana: Rise Of A Legend cũng không hề kém cạnh, tạm xếp thứ 2 sau Godzilla Minus Zero - Ảnh: IMDb

Dựa trên sử thi Sanskrit có lịch sử khoảng 5.000 năm, Ramayana do Nitesh Tiwari đạo diễn, Namit Malhotra sản xuất, với sự tham gia của Ranbir Kapoor, Yash và Sai Pallavi. 

Nội dung xoay quanh câu chuyện về một vị hoàng tử và một vị vua bất tử có số phận gắn kết bởi lời tiên tri.

Phim cũng đạt thành tích đáng chú ý tại hệ thống IMAX với 6 triệu USD, chiếm khoảng 11% tổng doanh thu toàn cầu. Trong đó, Ấn Độ đóng góp 2 triệu USD, Bắc Mỹ đạt 2,5 triệu USD và 32 thị trường quốc tế khác mang về 1,4 triệu USD.

Godzilla Minus Zero, Ramayana khuấy đảo phòng vé toàn cầu - Ảnh 5.Godzilla Minus Zero gây sốt trước ngày ra rạp

Godzilla Minus Zero nhận phản hồi tích cực tại các buổi công chiếu quốc tế, đồng thời đạt 92% trên Rotten Tomatoes ngay trước thềm ra mắt.

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LAN HƯƠNG
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    Chủ đề: Trương Nghệ Mưu Ramayana godzilla minus zero Bắc Mỹ Ấn Độ

    Dòng sự kiện: Doanh thu phòng vé

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