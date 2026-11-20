Marilyn Monroe là diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ. Bà nổi tiếng với hình tượng "quả bom gợi cảm tóc vàng" đầy hài hước - Ảnh: Vogue

Theo Variety, ai cũng có thể nhận ra một ngôi sao điện ảnh, nhưng xác định đâu là những người tỏa sáng nhất lại là câu chuyện phức tạp hơn.

Với danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại, Variety tìm kiếm những gương mặt hội tụ tài năng và sức hút đặc biệt, có khả năng chinh phục khán giả trên màn ảnh lẫn trong trí tưởng tượng.

Đó là những người khiến công chúng ngưỡng mộ, say mê, thậm chí ao ước được trở thành.

Marilyn Monroe: Biểu tượng điện ảnh vượt thời gian

Đứng đầu danh sách chính là Marilyn Monroe. Bà từng được xem là biểu tượng sắc đẹp và sự quyến rũ của Hollywood thập niên 1950.

Tuy nhiên, sức hút của Marilyn Monroe không dừng lại ở thời đại ấy. Giữa một thế giới ngày càng cởi mở với những vấn đề về tình dục, hình ảnh của bà vẫn giữ được nét bí ẩn và sức hấp dẫn riêng, thậm chí trở nên vượt thời gian.

Đằng sau hình tượng cô nàng tóc vàng gợi cảm là một diễn viên có khả năng biến hóa đa dạng.

Qua những phim như The Seven Year Itch, Some Like It Hot, Gentlemen Prefer Blondes và The Misfits, Marilyn Monroe cho thấy tài năng diễn xuất của bà dù thường bị đánh giá thấp.

Sự kết hợp giữa nhan sắc, phong thái biểu diễn và sức hút tự nhiên đã tạo nên một Marilyn Monroe khó thay thế. Với khán giả, bà không đơn thuần là một diễn viên mà còn là hiện thân của sức mê hoặc làm nên một ngôi sao điện ảnh đích thực.

Tuy vậy, Daily Mail cho biết ngay khi công bố, việc Marilyn Monroe đứng đầu bảng xếp hạng, vượt qua những tên tuổi như Meryl Streep, vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Một số độc giả cho rằng những huyền thoại điện ảnh khác hoặc các diễn viên có khả năng hóa thân đa dạng hơn xứng đáng với vị trí này.

"Marilyn Monroe đứng số một ư? Các bạn đang đùa tôi sao? Cách xếp hạng và những cái tên bị bỏ sót thực sự đáng để kiểm điểm lại" - một người dùng bình luận trên mạng xã hội X.

Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Jack Nicholson và Katharine Hepburn lần lượt góp mặt trong top 5 - Ảnh: IMDb

Zendaya xếp trên Sylvester Stallone, Johnny Depp, Gene Hackman

Sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ trong danh sách cũng khiến khán giả không đồng tình.

Nhiều người đặt câu hỏi về việc Zendaya được xếp ở vị trí 98 dù sự nghiệp điện ảnh vẫn còn tương đối mới. Trong khi đó, những tên tuổi kỳ cựu như Thành Long và cố diễn viên Gene Hackman lại vắng mặt.

Việc Zendaya được xếp vào danh sách 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: A24

Michelle Pfeiffer, Julie Christie, Bruce Willis và Mel Gibson cũng không có tên trong danh sách. Đáng chú ý, Johnny Depp - ngôi sao gắn liền với Edward Scissorhands (Người kéo học yêu) - cùng Christian Bale, diễn viên nổi tiếng với khả năng biến hóa ngoại hình và nhân vật, đều bị loại khỏi bảng xếp hạng. Điều này khiến nhiều người hâm mộ lên tiếng phản đối.

Một bình luận gay gắt: "Không có Johnny Depp hay Christian Bale ư? Nghiêm túc đấy à? Danh sách này thật vô nghĩa!".

Việc Eddie Murphy chỉ đứng thứ 96, sau những diễn viên trẻ hơn như Timothée Chalamet (hạng 86) và Kristen Stewart (hạng 91), cũng gây tranh luận.

Một số khán giả cho rằng thứ hạng này chưa phản ánh đúng sức ảnh hưởng phòng vé và dấu ấn hài kịch của ngôi sao Beverly Hills Cop.

Edward Scissorhands (Người kéo học yêu) là phim điện ảnh giả tưởng, lãng mạn của Mỹ ra mắt năm 1990. Đây là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Johnny Depp - Ảnh: IMDb

Trong khi đó, Denzel Washington xếp thứ 20 và Will Smith đứng thứ 66 cũng trở thành chủ đề bàn luận.

Đặc biệt, Will Smith được xếp trên Morgan Freeman, Gregory Peck, Nicole Kidman và Daniel Day-Lewis - diễn viên từng 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar.

Một số ý kiến khác cho rằng cuộc tranh luận xuất phát từ việc chưa phân biệt rõ hai khái niệm "ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất" và "diễn viên xuất sắc nhất".

Theo đó, danh sách của Variety đánh giá sức ảnh hưởng văn hóa đại chúng và khả năng thu hút khán giả của một ngôi sao, thay vì chỉ dựa trên doanh thu phòng vé hay bình chọn của người hâm mộ.

Những gương mặt tiêu biểu trên ảnh bìa danh sách "100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại" của Variety - Ảnh: Variety

Bên cạnh những lời chỉ trích, một số người dùng mạng xã hội cho rằng danh sách của Variety thực chất chỉ nhằm thu hút tương tác và khơi mào tranh luận.

"Chúng ta đều biết mục đích của những bảng xếp hạng kiểu này. Chúng được tạo ra để thu hút lượt nhấp, châm ngòi tranh cãi. Và giờ thì chính tôi cũng đang nhấp vào, góp phần tạo nên cuộc tranh luận ấy" - nhà phê bình điện ảnh kiêm blogger Jordan Ruimy chia sẻ với World of Reel.