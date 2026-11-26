Disney xác nhận rằng đạo diễn James Cameron sẽ trở lại hành tinh Pandora - Ảnh: Disney

Theo thông tin từ Collider, Disney vừa công bố lịch phát hành điện ảnh mới tại một buổi giới thiệu dành cho các đối tác ở Argentina.

Avatar 4 dự kiến ra rạp vào ngày 21-12-2029, trong khi Avatar 5 ấn định lịch phát hành vào ngày 19-12-2031.

Disney tiếp tục đặt cược vào Avatar

Động thái này mang đến tín hiệu tích cực cho người hâm mộ, trong bối cảnh tương lai của hai phần phim từng khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Đạo diễn James Cameron trước đó cũng úp mở về những khó khăn trong việc thuyết phục Disney tiếp tục rót vốn cho các dự án có kinh phí sản xuất lớn.

Khi ấy, James Cameron chia sẻ: "Thị hiếu thay đổi, thị trường cũng thay đổi. Chúng ta đang ở trong giai đoạn ảm đạm của rạp chiếu phim.

Thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ sau đại dịch COVID-19, tức là đã sụt giảm từ năm 2019, hay chính xác là đầu năm 2020.

Doanh thu giảm khoảng 35%, trong khi chi phí sản xuất và kỹ xảo vẫn không ngừng tăng, khiến việc tiếp tục sản xuất những bộ phim có quy mô lớn như Avatar trở nên bất khả thi".

Bài toán doanh thu cũng là một trong những yếu tố khiến tương lai thương hiệu Avatar cần được cân nhắc - Ảnh: Disney

Ra mắt năm 2009, Avatar thu về 2,924 tỉ USD trên toàn cầu. Trong khi đó, Avatar: The Way of Water đạt 2,334 tỉ USD và Avatar: Fire & Ash thu về 1,486 tỉ USD.

Dù vẫn là những con số đáng kể, doanh thu phần phim mới nhất giảm mạnh so với tác phẩm đầu tiên.

Trước khi tiến tới sản xuất, James Cameron và Disney cần tiếp tục thống nhất ngân sách, lịch trình hậu kỳ và các vấn đề liên quan đến tuyển chọn diễn viên.

Một số phân cảnh thuộc Avatar 4 từng được ghi hình tại California (Mỹ) và New Zealand cùng thời điểm thực hiện Avatar: Fire & Ash.

Về nội dung, Avatar: Fire & Ash mở ra hướng phát triển mới khi hé lộ kế hoạch của tập đoàn RDA nhằm biến Pandora thành nơi định cư cho con người, trong bối cảnh Trái Đất dần trở nên không thể sinh sống.

Trailer Avatar: Fire & Ash

Một chi tiết có thể ảnh hưởng lớn đến diễn biến tiếp theo là khả năng hô hấp trên Pandora của Spider (Jack Champion). Cậu bé vốn là con trai của Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang), đồng thời được xem như một thành viên trong gia đình Sully.

Sau khi Quaritch thiệt mạng ở phần phim năm 2009, nhân vật này được tái tạo dưới hình dạng người Na'vi thông qua chương trình Recom của RDA.

Trong phần phim mới nhất, Spider có thể hít thở trên Pandora mà không cần thiết bị hỗ trợ. Nếu lực lượng con người nghiên cứu và tái tạo thành công khả năng này, họ có thể sinh sống trên hành tinh mà không cần các thiết bị chuyên dụng.

Điều đó cũng mở ra cơ hội để RDA đẩy nhanh kế hoạch thuộc địa hóa Pandora.

Từ những tình tiết được gợi mở, Avatar 4 nhiều khả năng sẽ khai thác sự hiện diện ngày càng lớn của con người và các lực lượng robot trên hành tinh xa lạ - Ảnh: Disney

Trong khi đó, năm 2026 tương đối trầm lắng đối với James Cameron nếu so với nhịp độ làm việc thường thấy của vị đạo diễn. Phim duy nhất ông ra mắt trong năm nay là tác phẩm hòa nhạc Hit Me Hard And Soft, ghi lại màn trình diễn của nữ ca sĩ Billie Eilish. Dẫu vậy, James Cameron không hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông. Hồi tháng 2, ông từng tham gia tranh luận xoay quanh cuộc cạnh tranh giữa Netflix và Paramount trong thương vụ liên quan đến Warner Bros., đồng thời công khai ủng hộ Skydance Corporation - hãng phim thuộc sở hữu của David Ellison.