Diễn xuất của Phương Anh Đào tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều qua các dự án điện ảnh gần đây - Ảnh: ĐPCC

Trong Ngày con còn mẹ, Phương Anh Đào vào vai Mây, cô gái có nhiều khúc mắc trong mối quan hệ với mẹ ruột do Hồng Đào thủ vai. Đây là lần tái hợp của hai diễn viên sau Mai (2024).

Trên mạng xã hội, một khán giả nhận xét: "Kịch bản phim cũ rích, như phim của 20 năm trước, dài dòng, lê thê, không thắt mở, cao trào". Người này cho rằng diễn xuất tốt của Hồng Đào và Phương Anh Đào cũng không thể cứu được bộ phim. Trong khi đó, những bình luận khác lại tập trung vào cách nữ diễn viên lựa chọn vai và thể hiện nhân vật.

Một màu quá, lại khóc với khổ nữa rồi?

Trước Mai, Phương Anh Đào từng góp mặt trong các phim như Nhắm mắt thấy mùa hè, Chàng vợ của em, Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân, Tro tàn rực rỡ. Các nhân vật có câu chuyện riêng, nhưng không ít vai đặt cô vào những tình huống nhiều giằng xé nội tâm.

Sau Mai, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Ngọc trong Báu vật trời cho và Mây trong Ngày con còn mẹ. Cả hai nhân vật đều có những khúc mắc trong các mối quan hệ thân thuộc, dù hoàn cảnh và diễn biến câu chuyện không giống nhau.

Việc liên tiếp xuất hiện trong những vai có nhiều tổn thương khiến một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh của Phương Anh Đào trên màn ảnh chưa có nhiều thay đổi. Có người đặt câu hỏi vì sao nữ diễn viên thường xuyên đảm nhận những nhân vật có nhiều cảnh khóc, đau khổ và dằn vặt.

Nữ diễn viên từng thử sức với nhiều thể loại phim và dạng nhân vật khác nhau - Ảnh: ĐPCC

Phương Anh Đào mang đến hình ảnh khác qua nhân vật Ngọc trong Báu vật trời cho - Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, cũng có khán giả yêu thích những phân đoạn cảm xúc của cô. Nhắc đến Ngày con còn mẹ, một người xem viết: "Các đoạn hay là những cảnh đều liên quan tới hai mẹ con, ví dụ như đoạn dẫn mẹ lên chùa, đoạn ăn cơm thịt kho, đoạn ngoại về". Người này cho biết những cảnh có sự góp mặt của các diễn viên khiến họ muốn ra rạp xem phim.

Ở Báu vật trời cho, Phương Anh Đào cũng thử sức với những cảnh hành động, khác với các vai diễn chủ yếu khai thác tâm lý trước đó. Dù vậy, những nhân vật có nhiều tâm sự vẫn xuất hiện trong các dự án gần đây của cô, khiến câu chuyện về sự đa dạng trong lựa chọn vai tiếp tục được khán giả nhắc đến.

Phương Anh Đào một màu trong vai diễn hay trong cách diễn?

Bên cạnh việc lựa chọn những dạng vai tương đồng, cách thể hiện nhân vật của Phương Anh Đào cũng nhận nhiều ý kiến khác nhau. Một khán giả nhận xét: "Thấy chị diễn bị sượng", đồng thời cho rằng biểu cảm và lời thoại của nữ diễn viên đôi khi thiếu tự nhiên, đài từ chưa thật sự mềm mại.

Một bình luận khác đưa ra nhận xét: "Diễn không phải dở nhưng diễn kỹ thuật, khóc cũng có sự tính toán hết chứ không phải nhập tâm thật sự, Đào giỏi, nhưng chính cái giỏi quản lý cảm xúc quá lại thành không giỏi". Ý kiến này tập trung vào cách xử lý những phân đoạn cảm xúc, thay vì phủ nhận hoàn toàn khả năng diễn xuất của nữ diễn viên.

Phương Anh Đào nhiều lần hóa thân thành những nhân vật có đời sống nội tâm phức tạp - Ảnh: NVCC

Những nhận xét về biểu cảm và lời thoại cũng từng được một số người xem nhắc đến khi Phương Anh Đào tham gia Mai. Vì vậy, với Ngày con còn mẹ, việc cô tiếp tục đảm nhận một nhân vật có nhiều tổn thương khiến các ý kiến về cách diễn được đặt ra lần nữa.

Ở chiều ngược lại, một số khán giả vẫn đánh giá cao những phân đoạn Phương Anh Đào kết hợp với Hồng Đào. Có người không hài lòng với kịch bản nhưng vẫn cho rằng hai diễn viên đã thể hiện tốt vai trò của mình. Nhiều khán giả đặt câu hỏi ngược 'kinh điển': Một màu thì sao? Một màu mà hay trong màu đó là đủ xuất sắc rồi. Điều này cũng cho thấy phản hồi về chất lượng bộ phim và đánh giá dành cho diễn xuất của từng diễn viên có thể khác nhau.

Những lựa chọn vai diễn và cách thể hiện nhân vật của Phương Anh Đào vẫn là chủ đề được khán giả bàn luận - Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó cũng nhiều khán giả khen Phương Anh Đào đẹp quá. Có thể nói nhan sắc và biểu cảm của nữ diễn viên rất quan trọng trong một bộ phim, thu hút sự quan tâm trong dư luận.

Một diễn viên có thể thường xuyên đóng vai nhiều tổn thương nhưng vẫn có những cách xây dựng nhân vật khác nhau. Ngược lại, khán giả cũng có thể nhận thấy sự lặp lại trong biểu cảm, lời thoại hoặc cách xử lý cảm xúc qua nhiều bộ phim.

Sau dấu ấn của Mai, những vai diễn tiếp theo của Phương Anh Đào tiếp tục được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Đó cũng là kênh dư luận để nữ diễn viên tham khảo để hoàn thiện sự nghiệp diễn xuất khá thành công của mình trong thời gian qua.