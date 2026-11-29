Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Al Jazeera công bố ngày 29-11, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẵn sàng đóng băng những vị trí quân sự ngay tại nơi các lực lượng đang đóng quân.

“Chúng tôi sẵn sàng thực hiện những bước đi như vậy, giữ nguyên vị trí và dừng lại tại nơi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi đề xuất ngừng bắn ngay trên tiền tuyến. Đây có phải là một sự thỏa hiệp không? Chắc chắn rồi. Một sự thỏa hiệp rất lớn”, nhà lãnh đạo Ukraine nói trong cuộc phỏng vấn.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn rút quân khỏi những vùng đất mà Ukraine cho là thuộc về họ, do đó Kiev đã đề xuất phương án trên để chuyển sang giai đoạn ngoại giao.

Về phía Mỹ, ông Zelensky bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục sử dụng thẩm quyền hiến định của mình để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.

“Tôi hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục tìm cách kết thúc cuộc chiến này mà không đẩy mọi chuyện vào tình thế chỉ có Ukraine phải trả giá, bởi điều đó là không đúng đắn”, ông Zelensky cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc đàm phán gần đây do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi đã không tạo ra được bước đột phá nào.

Hiện Nga và Mỹ chưa bình luận về các tuyên bố trên của Tổng thống Zelensky.

Hồi đầu tháng 11, Matxcơva và Kiev đã tiến hành đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi. Dù không đạt được đồng thuận mang tính bước ngoặt, nhưng hai nước đã nhất trí thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết phía Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.