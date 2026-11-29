Cầu Crimea, còn gọi là cầu eo biển Kerch, trong ảnh chụp từ vệ tinh ngày 22-6-2026 - Ảnh: AFP

Ngày 28-11, Hãng tin AFP phân tích dữ liệu từ tổ chức giám sát xung đột ACLED, chỉ ra rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những cây cầu ở Ukraine đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 10 và 11, sau khi Ukraine gia tăng tập kích cầu tại Nga.

Theo ACLED, những cây cầu ở thủ đô Kiev của Ukraine là mục tiêu chính trong giai đoạn tháng 10 - 11.

Trong năm nay, các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái (drone) của Nga nhằm vào những cây cầu ở Kiev đã lên tới khoảng 40 vụ. Một nửa trong số đó xảy ra trong hai tháng gần đây.

Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Kiev hầu như không trải qua các cuộc tấn công như vậy. Tháng 10-2022, chỉ có một vụ tấn công nhằm vào cây cầu kính nối hai công viên ở Kiev. ACLED không ghi nhận vụ tấn công nào nhằm vào cầu tại thủ đô Ukraine trong các năm 2023, 2024 và 2025.

Tuy nhiên, chỉ từ ngày 16 đến 20-11-2026, ba cây cầu bắc qua sông Dnipro đã bị tấn công. Sau đó, chính quyền Ukraine đã lắp thêm lưới chống drone tại các cây cầu này.

Ở chiều ngược lại, trong năm nay, Ukraine đã tiến hành gần 60 cuộc tấn công hoặc hoạt động phá hoại nhằm vào các cây cầu tại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát hoặc sáp nhập, cao gấp 12 lần so với mức ghi nhận trong mỗi năm 2024 và 2025.

Những cuộc tấn công táo bạo của Ukraine nhằm vào cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Nga, diễn ra trong tháng 11.

Theo dữ liệu của ACLED, cây cầu đường bộ và đường sắt này từng bị hư hại ít nhất 5 lần trong các cuộc tấn công được cho là do lực lượng Ukraine thực hiện.

Giai đoạn Ukraine tiến hành các cuộc tấn công dồn dập nhất là trong tháng 6 và 7, nhằm vào những khu vực của Ukraine bị Nga kiểm soát, gồm Crimea, hai tỉnh Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraind, cùng hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam.

Ukraine từng mở đợt tấn công dồn dập nhằm vào các cây cầu trong tháng 8 và 9-2022 nhằm ngăn chặn đà tiến quân của lực lượng Nga. Tuy nhiên, những cuộc tấn công khi đó chủ yếu được thực hiện bằng bom trên mặt đất hoặc thiết bị nổ, thay vì drone.

Kể từ mùa hè năm 2026, Ukraine đã ít nhất 12 lần tấn công các cây cầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga.