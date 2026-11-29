Một chiếc xe bán tải bốc cháy sau đợt không kích của Nga tại Kramatorsk, Ukraine ngày 27-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, phía Nga cho biết hàng trăm trong số 1.017 chiếc drone đã nhắm mục tiêu vào khu vực thủ đô Matxcơva.

“Phần lớn số drone này đã bị các lực lượng phòng không của Bộ Quốc phòng Nga vô hiệu hóa từ khoảng cách xa. Tổng cộng 105 drone đã bị phá hủy khi tiếp cận thủ đô Matxcơva”, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin viết trên mạng xã hội.

Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đánh chặn và phá hủy drone của Ukraine nhằm vào các vùng Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Bashkortostan và Crimea, theo Hãng tin Tass.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev, khiến một phụ nữ thiệt mạng và năm người khác bị thương, theo báo Kyiv Post.

Cảnh sát Kiev cho biết hai quận Sviatoshynskyi và Shevchenkivskyi của thủ đô đã ghi nhận thương vong và thiệt hại về tài sản.

Ngoài ra, vào đêm 28 rạng sáng 29-11 (giờ địa phương), Nga đã không kích hai thành phố Zaporizhzhia và Odesa của Ukraine, khiến hai phụ nữ thiệt mạng và nhiều người dân bị thương.

Thống đốc Odesa Oleh Kiper cho hay Matxcơva đã tấn công một kho dự trữ ngũ cốc tại khu vực này, gây thiệt hại và phá hủy một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine.

Hiện Nga chưa bình luận về các cáo buộc của Ukraine.

Trước đó, Hãng tin Reuters ngày 28-11 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga tại vùng Rostov cùng hai cơ sở dầu mỏ khác ở vùng Samara và Bashkortostan.

Trên ứng dụng Telegram, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk bị tấn công lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày qua.

Nga phát hiện 460 drone hướng về Matxcơva, Ukraine nói Nga phóng 700 drone vào 1 tỉnh Nga và Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công vào nhau, bất chấp nỗ lực thúc đẩy hòa bình của chính quyền Tổng thống Donald Trump.



