Tỉ phú Mỹ Elon Musk (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ảnh chụp tại Nhà Trắng ngày 30-5-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, trong những ngày đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến nhằm vào Iran, Tehran được cho là đã dùng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong các hoạt động quân sự chống lại Mỹ.

Tờ báo này dẫn lại một báo cáo mật được chia sẻ với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, cho biết Iran đã sử dụng Starlink như một phương thức liên lạc thay thế, sau khi Mỹ nhắm mục tiêu vào các hệ thống liên lạc truyền thống của nước này.

Iran còn sử dụng Starlink để giám sát hoạt động của các máy bay không người lái (drone) tấn công.

Sáu quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng drone của Iran nhằm vào một cơ sở quân sự tại cảng Shuaiba, Kuwait vào ngày 1-3.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này "không hay biết về sự tồn tại" của một báo cáo liên quan đến vấn đề trên.

Starlink sử dụng hàng ngàn vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối Internet di động.



Theo các nguồn tin, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã tức giận khi biết quân đội Iran sử dụng Starlink hồi tháng 3.

Ông cũng không hài lòng khi biết quân đội Mỹ dùng một phiên bản Starshield có chi phí thấp hơn (phiên bản dành cho mục đích quân sự của Starlink) trong các hoạt động vận hành drone của chính mình.

Không lâu sau đó, SpaceX siết chặt các quy định bán Starlink và tạm dừng chương trình nhà phân phối gián tiếp.

Hiện Iran chưa lên tiếng. Trong suốt cuộc chiến, nước này đã xác nhận thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.