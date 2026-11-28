Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng vào ngày 14-7 - Ảnh: REUTERS

Theo Kênh Al Jazeera ngày 28-11, ông Mohammad Mokhber, cố vấn kiêm trợ lý của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cảnh báo Iraq không trở thành “công cụ trong tay những kẻ thù của đạo Hồi” và thực thi các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Mokhber nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Tehran coi việc “chia sẻ vận mệnh chung với các nước láng giềng là một nguyên tắc nền tảng”.

“Trong những ngày tháng đen tối nhất, Iran đã dốc toàn lực sát cánh cùng người dân Iraq và chứng minh tình hữu nghị của mình” - ông viết.

Vị cố vấn Iran cho rằng mối quan hệ giữa hai nước đòi hỏi Baghdad phải cảnh giác trong các vấn đề biên giới, tránh để mình trở thành công cụ phục vụ chính sách của Washington.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump hôm 27-11 ca ngợi những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm “ngăn chặn buôn lậu dầu mỏ của Iraq, xóa bỏ tham nhũng và đưa toàn bộ vũ khí về dưới quyền kiểm soát độc quyền của nhà nước”.

“Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng al-Zaidi nhằm xây dựng Iraq đoàn kết, thịnh vượng và vững mạnh, có khả năng tự đưa ra các quyết định chính trị” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng của ông Trump được đưa ra sau khi ông al-Zaidi ngày 24-11 triển khai các biện pháp nhằm đưa các cửa khẩu biên giới và một số mỏ dầu tại khu vực người Kurd về dưới quyền kiểm soát của chính quyền liên bang.

Ngày 25-11, Tòa án Tối cao Iraq ra phán quyết cho phép Baghdad triển khai lực lượng liên bang dọc toàn bộ đường biên giới quốc tế của nước này, bao gồm cả khu vực người Kurd.

Đến ngày 26-11, Iraq đóng cửa hai cửa khẩu tại khu vực này, một cửa khẩu giáp Syria và một cửa khẩu giáp Iran.