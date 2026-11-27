Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) được thành lập vào tháng 9-1960 tại Baghdad, Iraq - Ảnh: BUSINESS STANDARD

Hãng tin Reuters dẫn 10 nguồn thạo tin cho biết hồi đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Venezuela và Iraq cân nhắc rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cũng như ngăn Venezuela đóng phí thành viên thường niên cho tổ chức này.

Theo các nguồn tin, giới chức Mỹ khi đó đang thúc đẩy tăng sản lượng và đầu tư vào ngành dầu mỏ ở cả hai nước. Một số quan chức lo ngại hạn ngạch khai thác của OPEC về lâu dài có thể cản trở kế hoạch này.

Hai nguồn tin cho hay sức ép của Mỹ đối với Venezuela đã khiến Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman can thiệp. Ông được cho là đã thuyết phục chính quyền ông Trump dừng thúc ép Caracas rời OPEC.

Trong khi đó, tại Iraq, sau khi được giới chức Mỹ khuyến khích cân nhắc rời OPEC, Thủ tướng Ali Faleh al-Zaidi cũng đã đưa vấn đề ra thảo luận tại một cuộc họp chính phủ.

Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ Bộ Dầu mỏ Iraq đã phản đối phương án này và thuyết phục ông al-Zaidi tiếp tục ở lại tổ chức, đồng thời cân nhắc đề nghị OPEC nâng hạn ngạch sản lượng.

Theo Reuters, Mỹ có đòn bẩy tài chính với cả hai nước. Từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt hồi tháng 1, Mỹ đã kiểm soát quyền tiếp cận nguồn tiền nhà nước của Venezuela.

Với Iraq, doanh thu dầu mỏ vẫn đi qua một tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York theo cơ chế được thiết lập sau cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Bộ Ngoại giao Mỹ không trả lời câu hỏi liệu Washington có ngăn Venezuela đóng phí OPEC hay không. Cơ quan này chỉ xác nhận Mỹ có quyền quyết định Venezuela được sử dụng nguồn tiền nhà nước vào mục đích gì và khoản tiền hiện được giữ trong một tài khoản do Mỹ kiểm soát.

Hiện đại diện OPEC, chính phủ Venezuela, Iraq lẫn Saudi Arabia chưa lên tiếng về thông tin trên.

