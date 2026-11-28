Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump theo dõi máy bay tổng thống bay ngang qua trong bữa tiệc Halloween tại Nhà Trắng ở Washington D.C, Mỹ ngày 29-10-2026 - Ảnh: AFP

Ông Trump hỏi thăm quân nhân Mỹ

Theo Fox News ngày 27-11, nhân dịp Lễ Tạ ơn, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gọi điện hỏi thăm các quân nhân thuộc 6 quân chủng của quân đội Mỹ, trong đó có trung tá Brant Smith - người đang làm nhiệm vụ tại Trung Đông.

Ông Smith là phi công thuộc Phi đội tiêm kích viễn chinh số 510 của Không quân Mỹ.

"Trước khi tôi có đôi lời phát biểu ngắn với các anh, tôi có thể hỏi một câu được không? Anh rất thích chiếc F-16, đúng không?", ông Trump hỏi trung tá Smith.

Ông Smith đáp: "Thưa ngài, đó là chiếc tiêm kích tốt nhất thế giới".

Kế đó, ông Trump đề nghị ông Smith so sánh chiếc F-16 đang điều khiển với các dòng tiêm kích khác như F-22 và F-35.

"Chắc chắn vẫn là F-16. Dù có trả bao nhiêu tiền, tôi cũng không đổi sang loại máy bay khác đâu. Tôi rất thích lái chiếc tiêm kích này. Tôi nghĩ có rất ít phi công trong căn phòng này phản đối nhận định của tôi.

Cả hai dòng máy bay F-22 và F-35 đều rất tuyệt, chúng có vai trò riêng trong thực tế và trong chiến tranh. Nhưng chiếc F-16 mang lại rất nhiều niềm vui. Chúng tôi có thể thực hiện mọi nhiệm vụ và nó đều hoàn thành rất tốt", ông Smith khẳng định.

F-16 là dòng tiêm kích đa nhiệm có thiết kế nhỏ gọn do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Máy bay có khả năng cơ động cao và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như không chiến, đánh chặn và tấn công mục tiêu mặt đất.

Được đưa vào biên chế từ năm 1979, F-16 đã trở thành một trong những dòng tiêm kích được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Một tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ tuần tra trên bầu trời Trung Đông, trong bối cảnh "các lực lượng Mỹ duy trì sự hiện diện và cảnh giác trong khu vực", theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Ảnh: CENTCOM

Quân nhân Mỹ nhận định Iran đang cạn kiệt

Trong cuộc gọi, Tổng thống Mỹ cũng hỏi thăm về quá trình phục vụ quân ngũ của ông Smith và nhiệm vụ mà phi công này đang thực hiện.

"Chúng tôi đang triển khai công tác chuẩn bị các cơ sở tại căn cứ không quân ở Saudi Arabia. Hiện có khá đông phi công, nhân viên bảo dưỡng và nhân viên hỗ trợ tác chiến thuộc Phi đội tiêm kích viễn chinh số 510, biệt danh Buzzards.

Chúng tôi là đơn vị F-16. Chúng tôi đã có mặt tại đây từ khoảng 10 ngày trước khi Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury - chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran bắt đầu hôm 28-2 - PV) bắt đầu. Hàng ngày, chúng tôi đều thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên không tại khu vực eo biển", ông nói tiếp.

Ông Trump dành nhiều lời khen cho lực lượng Mỹ tại Trung Đông và trong cuộc chiến tại Iran. Theo ông, các quân nhân Mỹ đang liên tiếp vô hiệu hóa các mục tiêu, phá hủy nhiều bệ phóng và tên lửa.

Ông Smith cảm ơn những lời ngợi khen của Tổng thống, đồng thời cho biết ông tin rằng "Iran đang bắt đầu cạn kiệt nguồn lực".

Ông Trump đồng tình với nhận định và nói thêm rằng Tehran "đang mắc phải những sai lầm lớn".

"Mỗi ngày, phi đội F-16 xuất sắc đều thực hiện các nhiệm vụ trên khắp Trung Đông nhằm bảo vệ lợi ích và tài sản của chúng ta. Đó là những nhiệm vụ mà rất ít người có thể hình dung được.

Trong năm nay, các anh đã thực hiện hơn 2.000 lượt xuất kích, với tổng thời gian bay hơn 12.000 giờ, tham gia 8 chiến dịch khác nhau, trong đó có chiến dịch Epic Fury. Các anh có nhiều thời gian hoạt động tại đó, đúng không Brant?", ông hỏi.

"Vâng, thưa ngài", ông Smith trả lời và cho biết thêm ông đã có mặt tại đây được 9 tháng 10 ngày".

Khi được hỏi về sự yêu thích với công việc đang làm, trung tá Smith nói "đây là điều được huấn luyện để thực hiện".



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