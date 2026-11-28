Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - Đô đốc Brad Cooper (trái) và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc - Ảnh minh họa: AFP

Ngày 27-11, Hải quân Iran tuyên bố lực lượng nước này đã giành lại hai tàu chở dầu của Iran mà Tehran cáo buộc bị quân đội Mỹ đánh cắp.

“Quân đội Mỹ đã đánh cắp hai tàu chở dầu của Iran, nhưng lực lượng của chúng tôi đã lên các con tàu khi thủy thủ đoàn đang ngủ và giành lại được chúng” - Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran Shahram Irani.

Ông Irani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ thu tiền từ chủ tàu để bảo đảm tàu của họ được đi qua eo biển Hormuz an toàn. Tuy nhiên theo lời ông, khi tàu bị tấn công, phía Mỹ không thừa nhận sự việc và cũng không hoàn trả số tiền đã nhận.

Ngày 28-11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã lên tiếng bác bỏ hàng loạt cáo buộc của phía Iran.

Về cáo buộc trộm hai tàu chở dầu, CENTCOM khẳng định không có chuyện quân đội Mỹ đánh cắp tàu rồi để lực lượng Iran đột nhập lấy lại khi binh sĩ Mỹ đang ngủ.

“Iran không còn hải quân nữa. Toàn bộ tình huống mà vị chỉ huy quân sự Iran mô tả chỉ là một lời dối trá bịa đặt” - CENTCOM tuyên bố.

Đối với cáo buộc Mỹ thu tiền từ tàu đi qua eo biển Hormuz, CENTCOM khẳng định không có bất kỳ khoản phí nào với tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải này.

Cơ quan này cho biết lực lượng Mỹ cùng các đối tác trong khu vực đang kiểm soát eo biển Hormuz và đã khôi phục quyền tự do hàng hải tại tuyến đường thủy quốc tế này.

"Hàng nghìn tàu thuyền cùng hàng tỉ thùng dầu thô đã đi qua eo biển một cách tự do và an toàn dưới sự bảo vệ của Mỹ, bất chấp những hành động gây hấn vô cớ từ phía Iran" - CENTCOM tuyên bố.

Phía Washington đồng thời bác bỏ tuyên bố của Iran rằng lực lượng hải quân Cộng hòa Hồi giáo từng đánh trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) trong ngày đầu tiên của chiến dịch Epic Fury, buộc quân đội Mỹ phải nhờ các quốc gia trong khu vực hỗ trợ sơ tán.

Theo CENTCOM, tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhóm tác chiến hộ tống được bảo vệ chặt chẽ và chưa từng bị Iran tấn công. Nhóm tác chiến này đã hoàn thành đợt triển khai chiến đấu tại Trung Đông mà CENTCOM mô tả là thành công lịch sử, trước khi trở về Mỹ an toàn hồi tháng trước.

Iran chưa lên tiếng về các phát ngôn của CENTCOM.