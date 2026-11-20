Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất - Ảnh minh họa: AP

Theo báo Khaosod, nếu hoàn tất, Thái Lan có thể trở thành quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á lục địa sở hữu dòng vũ khí này.

Singapore hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á đã mua và đưa vào vận hành hệ thống HIMARS của Mỹ với 18 bệ phóng tiếp nhận từ khoảng năm 2010, và được Mỹ phê duyệt gói nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực trị giá 73 triệu USD mới hồi tháng 6-2026.

HIMARS là tổ hợp pháo phản lực đặt trên khung gầm xe tải quân sự 5 tấn của Mỹ, có khả năng mang theo 6 quả đạn pháo phản lực dẫn đường (GMLRS) hoặc một tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Hệ thống này có thể khai hỏa nhiều loại đạn khác nhau thuộc dòng pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Thương vụ đề xuất trên nằm trong gói thỏa thuận thương mại và đầu tư chiến lược trị giá hơn 17 tỉ USD dành cho các doanh nghiệp Mỹ tại Đông Nam Á, được Tổng thống Donald Trump công bố sau chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Philippines để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác.

Theo Hãng tin Reuters, ngoài Thái Lan, Boeing và Tập đoàn GE Aerospace đã hoàn tất thỏa thuận trị giá 12 tỉ USD cung cấp 20 máy bay Boeing 787 cho Hãng hàng không Philippine Airlines.

Tại Brunei, Công ty Unified National Networks dự kiến trao hợp đồng xây dựng trung tâm dữ liệu cho tập đoàn Mỹ Vertiv. Dự án dự kiến dành gần 1 tỉ USD để mua sắm từ các nhà cung cấp Mỹ.

Tại Malaysia, một liên danh doanh nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ nước này phát triển hệ thống điện toán đám mây AI quốc gia. Washington dự kiến đóng góp 50 triệu USD cho sáng kiến này.

Tại Indonesia, doanh nghiệp Mỹ Latitude Energy và Quỹ đầu tư quốc gia Indonesia Danantara đang đàm phán một dự án trị giá 2 tỉ USD nhằm phát triển nguồn tài nguyên than của nước này bằng công nghệ của Mỹ.