Tổng thống Trump và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong cuộc gặp song phương tại Phủ Tổng thống ở Manila ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 18-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington vừa hoàn tất một thỏa thuận thương mại quan trọng với Philippines, trong khuôn khổ chuyến thăm Manila và cuộc gặp với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

"Chúng tôi vừa hoàn tất một thỏa thuận thương mại rất lớn, lớn nhất mà chúng tôi từng đạt được cho đến nay. Đây là một thỏa thuận công bằng cho cả hai nước", ông Trump phát biểu tại tiệc chiêu đãi cấp nhà nước ở Phủ Tổng thống Philippines.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hài lòng với kết quả này, đồng thời cho biết thỏa thuận đạt được nhanh chóng ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, ông Trump không công bố bất kỳ chi tiết nào về nội dung thỏa thuận. Phía Philippines cũng chưa đưa ra thông báo chính thức, trong khi các cuộc đàm phán thương mại không xuất hiện trong lịch trình hoạt động do hai nước công bố trước đó.

Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết Washington đã đề nghị hỗ trợ Manila đa dạng hóa nguồn cung lương thực và đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Khi được hỏi liệu hai bên đã ký kết văn kiện nào hay chưa, ông Romualdez trả lời ngắn gọn qua tin nhắn: "Chưa có".

Bên cạnh thương mại, hợp tác quốc phòng cũng được xem là nội dung trọng tâm trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, ông Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Philippines là một trong những liên minh lâu đời và quan trọng nhất của Washington tại khu vực Thái Bình Dương.

"Chúng tôi đang mở rộng hợp tác quốc phòng, vốn luôn là một trụ cột vững chắc bảo đảm an ninh cho khu vực này", ông Trump nhấn mạnh, cho biết Mỹ đã hỗ trợ Philippines tăng nguồn tài trợ quân sự lên mức cao chưa từng có.

Ông cũng khẳng định Mỹ có khả năng sản xuất cả vũ khí phòng thủ lẫn tấn công với chất lượng vượt trội và tốc độ ngày càng nhanh, nhưng chỉ cung cấp cho các nước "bạn bè".

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Philippines và Trung Quốc tiếp tục có những bất đồng liên quan đến các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Theo Reuters, Manila mong muốn nhận được những bảo đảm rõ ràng hơn về việc Mỹ sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ lực lượng và tàu thuyền nước này tại các vùng biển tranh chấp, trên cơ sở Hiệp ước Phòng thủ chung giữa hai nước.

Tổng thống Marcos được cho là sẽ đề cập vấn đề này trong cuộc hội đàm. Khi được phóng viên hỏi về căng thẳng tại Biển Đông, ông Trump chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi hoàn toàn không lo ngại".

Chuyến thăm Philippines diễn ra trước khi ông Trump đến Thâm Quyến (Trung Quốc) để gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 19-11, trong bối cảnh Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đồng minh châu Á.