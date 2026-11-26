Người tiêu dùng "nhẹ ví" nhờ các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu - Ảnh: DNCC

Theo Saigon Co.op, chương trình "Sale đậm cuối năm - Thả ga mua sắm" được áp dụng tại các hệ thống Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online, với danh mục hàng hóa từ thực phẩm, đồ uống, hóa phẩm đến đồ gia dụng, thời trang và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Chạm đỉnh ưu đãi 100%, mở rộng cơ hội mua sắm tiết kiệm

Đón đầu mùa mua sắm cao điểm cuối năm, khi nhu cầu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức tiệc tùng, trang hoàng nhà cửa và chọn quà tặng tăng lên, Saigon Co.op liên tiếp triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, áp dụng cho đa dạng nhóm hàng từ thực phẩm, đồ uống, hóa phẩm đến thời trang và đồ gia dụng.

Đáng chú ý, từ ngày 1 đến 8-12, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia Grand Sale do Bộ Công Thương triển khai, Saigon Co.op áp dụng mức giảm giá trực tiếp lên đến 100% hoặc mua 1 tặng 1 cùng loại đối với một số sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op và các nhóm hàng thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng, may mặc.

Trong dịp Black Friday, từ ngày 26-11 đến 2-12, nhiều mặt hàng tại hệ thống bán lẻ này được giảm giá 35-50% hoặc áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1. Các nhóm hàng tham gia gồm thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, gia vị, sản phẩm chăm sóc nhà cửa, đồ gia dụng và thời trang.

Riêng kênh Co.op Online, khách hàng được giảm thêm 60.000 đồng cho đơn hàng từ 999.000 đồng khi sử dụng mã BLACKFRIDAY60.

Shopping Season tiếp sức, sắm sửa nhà cửa thêm nhẹ ví

Các loại bánh kẹo, snack, thực phẩm chế biến sẵn đa dạng chủng loại và mức giảm đến 100% - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình "Vibrant HCMC – Shopping Season" của Sở Công Thương TP.HCM, Saigon Co.op tiếp tục triển khai các chương trình giảm giá đến 62% hoặc mua 1 tặng 1 đối với một số mặt hàng thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng gia đình và thời trang đến ngày 8-12.

Để phục vụ nhu cầu dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa cuối năm, đơn vị còn tổ chức chương trình "Tết rộn ràng - Nhà gọn gàng" trong hai đợt 27 đến 29-11 và 4 đến 6-12.

Theo đó, khách hàng có hóa đơn mua hóa phẩm chăm sóc nhà cửa từ 300.000 đồng được mua thêm một sản phẩm với giá 5.000 đồng; hóa đơn từ 600.000 đồng được mua hai sản phẩm và từ 900.000 đồng được mua ba sản phẩm, tối đa năm sản phẩm ưu đãi mỗi hóa đơn.

Ngoài ra, chương trình "Thu cũ đổi mới" áp dụng mức ưu đãi lên đến 50% khi khách hàng mang sản phẩm cũ đến mua sản phẩm mới cùng loại, với các mặt hàng như nồi inox, bếp từ, bình giữ nhiệt, chảo, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bộ lau nhà và vali.

Khách hàng rất qun tâm đến các chương trình khuyến mãi, đặc biệt là thực phẩm thiết yếu - Ảnh: DNCC

Mùa tiệc tùng rộn ràng, thực phẩm tươi ngon ngập ưu đãi Trái cây nông sản Việt đa dạng chủng loại, tươi ngon, chất lượng - Ảnh: DNCC Saigon Co.op còn luân phiên giảm từ 10% đến 30% cho nhiều loại thực phẩm tươi sống giúp các gia đình Việt chuẩn bị những bữa tiệc sum họp vừa ngon miệng, vừa tiết kiệm. Danh mục ưu đãi gồm cá hồi phi lê, cá thu, cá chẽm, cá chim trắng, thịt gà, cốt lết heo, thịt thăn bò Úc; các loại rau củ, nấm cùng trái cây như quýt Úc, dưa lưới hoàng kim, thanh long ruột trắng, bưởi da xanh, nho không hạt nhập khẩu và lê đường… Bên cạnh các ưu đãi giảm giá trực tiếp, Saigon Co.op còn dành thêm quyền lợi thiết thực cho khách hàng thành viên thông qua chương trình “Quà liền tay - Say mê mua sắm”. Theo đó, khách hàng thành viên khi mua một thùng sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady thuộc sáu loại sản phẩm áp dụng, gồm cao khỏe, ít đường, không đường, có đường, hương dâu và hương socola sẽ được tặng ngay phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng. Với chuỗi ưu đãi nối tiếp từ Black Friday, Grand Sale đến Shopping Season, Saigon Co.op mang đến nhiều cơ hội mua sắm tiết kiệm, giúp người tiêu dùng Việt chủ động chuẩn bị thực phẩm, quà tặng, đồ dùng gia đình và hàng thiết yếu cho mùa lễ hội cuối năm thêm đủ đầy mà vẫn tối ưu chi phí.