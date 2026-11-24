Không khí mua sắm tại các gian hàng thời trang ở Vạn Hạnh Mall - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một phiên chợ như thế muốn đông vui phải hội đủ ba điều mà người xưa gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa: họp đúng mùa, đúng chỗ và thuận lòng người. Năm nay, TPHCM đang họp một phiên chợ như vậy, chỉ có điều nó lớn hơn mọi phiên chợ từng có.

Thiên thời, địa lợi cho cú hích tiêu dùng cuối năm

Chương trình tổng kích cầu Vibrant HCMC - Sống động TP.HCM, kéo dài từ tháng 11-2026 đến tháng 2-2027, biến cả thành phố thành một phiên chợ không biên giới, trải từ phố đi bộ đến từng con hẻm, từ quầy hàng siêu thị đến màn hình điện thoại của mỗi người.

Phiên chợ ấy đang có thiên thời. Cuối năm vốn là mùa mua sắm cao điểm, nối liền các ngày hội 11-11, 12-12 với mùa sắm Tết Nguyên đán 2027. Năm nay, thị trường còn được thêm một làn gió thuận: giá xăng dầu đã giảm 5 lần chỉ trong tháng 11. Chi phí vận chuyển nhẹ đi, hàng hóa có thêm dư địa hạ giá, và những chuyến đi xa trở nên dễ quyết định hơn.

Các doanh nghiệp lữ hành đã nhận ra điều đó, kỳ vọng nhu cầu du lịch cuối năm và Tết tăng hai con số, trong khi vẫn giữ giá tour ổn định. Vì vé máy bay chiếm tới 35-40% giá tour, nếu các hãng bay cùng giảm giá vé, cánh cửa du lịch còn có thể rộng mở hơn nữa.

Xa hơn mùa vụ là một con nước lớn. Việt Nam đang được xem là nền kinh tế số tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, với thương mại điện tử và tài chính số dẫn đường. Thói quen mua sắm đang dịch chuyển, và phiên chợ của thành phố đã chọn đúng lúc để đón dòng chảy ấy.

Phiên chợ ấy cũng có địa lợi. TPHCM là thị trường lớn nhất cả nước, có mạng lưới phân phối dày đặc, sân bay, bến cảng và những điểm đến đã quen thuộc với du khách. Chỉ riêng Giải Marathon Quốc tế Techcombank TP.HCM lần thứ 9 vào đầu tháng 12 đã dự kiến đón khoảng 24.000 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ mang theo nhu cầu lưu trú, ăn uống và mua sắm.

Kết hợp mua sắm với trải nghiệm du lịch Nhưng "mặt bằng" của phiên chợ năm nay không dừng ở ranh giới địa lý. Lần đầu tiên thành phố mở thêm hai cửa ngõ số: nền tảng Sống động (songdong.hochiminhcity.gov.vn) dành cho mua sắm, tiêu dùng và thanh toán số, và nền tảng Hello (hello.hochiminhcity.gov.vn) giới thiệu du lịch, ẩm thực, giải trí. Chỉ với "một điểm chạm", người dân và du khách có thể tìm thấy nhiều ưu đãi. Hoạt động bán hàng trực tuyến được mở rộng tới 168 phường, xã, đặc khu, và thanh toán số đang được chuẩn bị để phục vụ cả khách quốc tế.

Trên mặt bằng ấy, thành phố bày ra 57 sự kiện và hoạt động kích cầu, gồm 32 hoạt động trực tiếp và 25 hoạt động trực tuyến, riêng hai tháng cuối năm đã có 33 chương trình. Đó là Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale giữa tháng 11, ngày hội xe điện với trả góp 0% vào tháng 12, lễ hội "Tết Đại Náo" cuối tháng 1.

Song song là khoảng 30 đợt giảm giá trên các sàn thương mại điện tử, nối nhau từ 11-11, 12-12 đến 1-1 và 2-2. Lần đầu tiên mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số được gom về cùng một phiên chợ theo mô hình "5 trong 1".

Và điều làm nên sức sống của phiên chợ, suy cho cùng, vẫn là nhân hòa. Hơn 29 tập đoàn lớn và hơn 100 thương hiệu đã cùng góp mặt. Trên 28 đối tác đưa ra khoảng 97 chương trình khuyến mại cụ thể, với tổng giá trị các gói kích cầu ước trên 250 tỉ đồng.

Các ngân hàng cam kết khoảng 8.000-10.000 tỉ đồng tín dụng tiêu dùng, trong đó có những gói vay hàng nghìn tỉ đồng dành riêng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Các ví điện tử, cổng thanh toán, tổ chức thẻ mang đến hàng trăm nghìn mã ưu đãi. Mạng lưới 90.000 nhà bán hàng của KiotViet cùng hơn 100.000 điểm bán chấp nhận thanh toán qua MoMo giúp những tiểu thương nhỏ nhất cũng có một chỗ đứng trong phiên chợ lớn.

Livestream trở thành kênh kích cầu mua sắm

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là việc kết hợp hoạt động mua sắm trực tiếp với các phiên bán hàng trực tuyến, livestream và ưu đãi thanh toán - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Các nhà bán lẻ cũng đã sẵn sàng. Satra dự trữ hơn 376 tỉ đồng hàng hóa cho dịp trước và sau Tết. Lotte Mart duy trì bình ổn giá 30 mặt hàng thiết yếu và những "giờ vàng" giảm giá mỗi ngày.

Mỗi người một việc: Nhà nước dựng chợ, doanh nghiệp bày hàng, ngân hàng giữ quầy thu ngân, nền tảng số lo rao hàng. Khi ấy, sức mạnh không còn là phép cộng của từng sạp hàng, mà là sự hòa nhịp của cả phiên chợ.

Những tiếng rao đầu tiên đã có người đáp lại. Chỉ trong tuần khởi động, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số và Sài Gòn Mega Sale đón khoảng 113.000 lượt tham gia, với doanh thu ước đạt 39,1 tỉ đồng.

Khu gian hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đón 50.000 lượt khách. Trên mạng, một phiên livestream ngày 14-11 đưa sản phẩm của 70 nhãn hàng đến gần 900.000 người xem và chốt hơn 63.000 đơn hàng. Chuỗi livestream ngày 11-11 trên Shopee đạt hơn 11 triệu lượt xem, và lần đầu tiên có đại diện Sở Công Thương góp mặt để giới thiệu voucher của chương trình.

Bức tranh chung của thị trường cũng ấm lên. Từ đầu quý 4 đến tháng 11-2026, doanh thu bán lẻ tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và sàn thương mại điện tử được theo dõi ước đạt hơn 60.900 tỉ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phiên chợ này còn gánh một kỳ vọng lớn hơn.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,2%. Vibrant HCMC hướng tới hơn 30.000 tỉ đồng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán, trong đó khoảng 10.000-11.000 tỉ đồng là phần tăng thêm. Nếu đạt hiệu quả như dự kiến, chương trình có thể góp thêm khoảng 0,3-0,4 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP, một đóng góp đáng kể cho chặng nước rút của năm.

Để phiên chợ kích cầu không chỉ vui một mùa

Dẫu vậy, một phiên chợ đông vui chỉ thật sự trọn vẹn khi người mua hài lòng và người bán muốn quay lại. Có mấy điều cần được chăm chút.

Trước hết, làn gió từ giá xăng dầu cần thổi đến tận mâm cơm của người dân. Hiện giá nhiều món ăn ngoài phố vẫn chưa giảm, và hàng hóa thường chỉ điều chỉnh giá sau một độ trễ. Sẽ rất đáng quý nếu các doanh nghiệp vận tải, hàng không, lữ hành chủ động chia sẻ phần chi phí tiết kiệm được với khách hàng.

Doanh thu bán lẻ tại các hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử được theo dõi trên địa bàn thành phố trong tháng 11 ước đạt hơn 30.400 tỉ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Kế đến, phiên chợ chỉ bền khi chữ tín được giữ. Khi một phiên livestream có thể chốt hàng chục nghìn đơn trong vài giờ, chất lượng hàng hóa và dịch vụ giao nhận càng cần được đặt lên hàng đầu. Các gói tín dụng tiêu dùng cũng cần minh bạch về điều kiện và lãi suất, để niềm vui mua sắm hôm nay không trở thành nỗi lo ngày mai.

Sau cùng, phiên chợ nào rồi cũng tan, nhưng cách họp chợ thì nên ở lại.

Kinh tế số của TPHCM năm 2025 mới chiếm 13,43% GRDP, vẫn thấp hơn mức chung cả nước. Những nền tảng số, dữ liệu, thói quen thanh toán và sự phối hợp giữa hàng trăm doanh nghiệp, đối tác hình thành trong mùa này là vốn liếng quý. Nếu được duy trì, chúng sẽ trở thành nền móng cho một thị trường hiện đại, đủ sức hút cả người tiêu dùng lẫn dòng vốn đầu tư.

Thiên thời đã đến, địa lợi đã mở, nhân hòa đã hội tụ. Phiên chợ cuối năm của TPHCM đang rộn ràng. Nếu được chăm chút bằng sự minh bạch, chất lượng và lợi ích được chia sẻ công bằng, phiên chợ này có thể để lại nhiều hơn những con số đẹp: một cách vận hành mới cho thị trường, và một mùa xuân sớm cho kinh tế thành phố.

Trong mùa mua sắm cuối năm, TP.HCM triển khai chương trình kích cầu Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC), kết hợp mua sắm trực tiếp, thương mại điện tử, giải trí và thanh toán số. Theo ước tính của Sở Công Thương TP.HCM, tính từ đầu quý 4 đến tháng 11-2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi điện máy và các sàn thương mại điện tử được theo dõi trên địa bàn thành phố đạt khoảng 60.907 tỉ đồng, tăng 37,1%, tương ứng tăng 16.479 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 11, thời điểm chương trình Vibrant HCMC chính thức khởi động, doanh thu tại các kênh này ước đạt 30.469 tỉ đồng, tăng khoảng 37% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hàng hóa giao đi từ TP.HCM thông qua các nền tảng thương mại điện tử và thanh toán số như Shopee, TikTok, Grab, MoMo, VNPAY, ZaloPay... ước đạt 20.811 tỉ đồng. Về quy mô thu hút của các nền tảng trực tuyến, theo số liệu của TikTok, Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số có 3.000 nhà sáng tạo tham gia. Riêng khu gian hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ đón 50.000 lượt khách tham quan. Trên nền tảng trực tuyến, phiên MegaLIVE ngày 14-11 ghi nhận hơn 63.000 đơn hàng. Người tham gia được trao 300.000 phần quà tại sự kiện và 120.000 voucher qua phiên MegaLIVE.