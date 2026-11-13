Co.op Online được vinh danh tại giải thưởng bán lẻ châu Á

Đại diện Ban giám khảo giải thưởng trao kỷ niệm chương cho đoàn đại biểu Saigon Co.op - Ảnh: DNCC

Nền tảng thương mại điện tử Co.op Online của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) vừa được trao giải thưởng "Chiến lược Thương mại điện tử của năm - Việt Nam" (E-commerce Strategy of the Year - Vietnam) tại FMCG Asia Awards 2026.

Giải thưởng do Tạp chí Bán lẻ Châu Á (Retail Asia) tổ chức, nhằm tôn vinh những sáng kiến đổi mới và giải pháp kinh doanh nổi bật trong ngành hàng tiêu dùng nhanh tại khu vực.

Biến mạng lưới siêu thị thành lợi thế cạnh tranh trên môi trường số

Điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển Co.op Online là tận dụng mạng lưới siêu thị hiện hữu làm trung tâm hoàn tất đơn hàng trực tuyến (Fulfillment Center), thay vì đầu tư một hệ thống kho vận riêng biệt.

Ra mắt tháng 7-2025, Co.op Online được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái bán lẻ của Saigon Co.op, kế thừa mạng lưới phân phối, nguồn hàng và kinh nghiệm phục vụ người tiêu dùng trong hơn 30 năm.

Theo mô hình này, các điểm bán thuộc hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Finelife, Co.op Food, Co.op Smile và Cheers được sử dụng để tiếp nhận, xử lý đơn hàng trực tuyến. Đơn hàng được phân bổ đến siêu thị gần khách hàng, tận dụng hàng hóa, cơ sở vật chất và nhân sự sẵn có.

Quy trình được hỗ trợ bằng ứng dụng nội bộ, tích hợp công nghệ quét mã vạch để xác minh sản phẩm và tối ưu tuyến đường lấy hàng. Cách tổ chức này giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng độ chính xác, đồng thời hạn chế chi phí đầu tư thêm hạ tầng kho vận.

Hiện Co.op Online tiếp nhận và xử lý trung bình khoảng 5.000 đơn hàng trực tuyến mỗi ngày. Đây là mô hình kết hợp giữa lợi thế của mạng lưới bán lẻ truyền thống với khả năng tiếp cận khách hàng trên môi trường số, trong bối cảnh các doanh nghiệp bán lẻ ngày càng phải tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả giao nhận.

Nền tảng thương mại điện tử thuần Việt, thấu hiểu người tiêu dùng Việt

Khách hàng xem chương trình giảm giá trên Co.op Online - Ảnh: DNCC

Bên cạnh mô hình vận hành, Co.op Online đang mở rộng danh mục hàng hóa và các tiện ích mua sắm trực tuyến. Nền tảng hiện cung cấp hơn 60.000 sản phẩm, từ thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ và chất lượng theo tiêu chuẩn Saigon Co.op.

Tận dụng lợi thế am hiểu người tiêu dùng, Co.op Online phát triển nhiều tiện ích như mua sắm theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm qua video tương tác và trò chơi săn ưu đãi. Các không gian mua sắm chuyên biệt Co.op Online Beauty và Co.op Online Home & Kitchen cũng được tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đặc biệt, việc đồng bộ Chương trình Khách hàng Thành viên Saigon Co.op giúp khách hàng tự động tích điểm khi mua sắm trực tuyến và quy đổi thành E-voucher sử dụng tại các dịch vụ trong hệ sinh thái Saigon Co.op như Trung tâm thương mại Sense City và Charmant Suites, tạo sự kết nối liền mạch giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp.

Phó tổng giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di phát biểu tại lễ trai giải FMCG Asia Awards 2026 - Ảnh: DNCC



Một số tính năng được phát triển nhằm tăng tương tác và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng như mua sắm theo công thức nấu ăn, tìm kiếm sản phẩm bằng trí tuệ nhân tạo (AI), mua sắm qua video tương tác và trò chơi săn ưu đãi. Các không gian mua sắm chuyên biệt như Co.op Online Beauty và Co.op Online Home & Kitchen cũng được tích hợp.

Sau khi được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026, Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp công nghệ, tối ưu hoạt động vận hành và giao nhận. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu phát triển các mô hình cửa hàng ưu tiên trực tuyến (Online First Stores), sàn thương mại điện tử (Marketplace) và dịch vụ B2B trực tuyến.

Việc phát triển Co.op Online cho thấy hướng đi của Saigon Co.op trong khai thác lợi thế hạ tầng bán lẻ hiện hữu để tham gia sâu hơn vào thị trường thương mại điện tử, thay vì chỉ cạnh tranh bằng khuyến mãi hay mở rộng kênh bán hàng trực tuyến đơn thuần.

Mừng giải thưởng quốc tế, Co.op Online triển khai “Tuần lễ tri ân” Nhân dịp được vinh danh tại FMCG Asia Awards 2026, từ ngày 12 đến 25-11, Co.op Online triển khai chương trình “Tuần lễ tri ân” với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Điểm nhấn là “Đại tiệc thương hiệu” quy tụ các nhãn hàng tiêu dùng lớn cùng hàng nhãn riêng Co.op; chuỗi deal sốc, combo “Trọn vị tự hào” và các hoạt động mua sắm tương tác. Từ ngày 12 đến 18-11, khách hàng nhập mã VINHDANH30 được giảm 30.000 đồng cho đơn từ 399.000 đồng hoặc mã VINHDANH60 giảm 60.000 đồng cho đơn từ 699.000 đồng, theo điều kiện chương trình. Khách hàng Thành viên còn có cơ hội nhân đôi điểm thưởng trong hai đợt 12 đến 15-11 và 19 đến 22-11, tối đa 100 điểm mỗi đợt. Các hoạt động săn deal giờ vàng và minigame cũng mang đến cơ hội nhận E-voucher trị giá đến 100.000 đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn. Thông qua chương trình, Saigon Co.op mong muốn chia sẻ niềm tự hào từ giải thưởng quốc tế bằng những quyền lợi mua sắm thiết thực, đồng thời tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của nhà bán lẻ Việt. Khách hàng có thể tham gia chương trình tại website https://cooponline.vn/ hoặc ứng dụng Co.op Online.